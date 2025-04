Emiliano Maciel, el de Arsenal

- espacio publicitario -

«A esa chance hay que salir a buscarla»

Un año que es capaz de no pasar de largo

«Un año que nos puede marcar, sobre todo porque Arsenal tiene plantel para encarar primero un torneo y otro después.»

- espacio publicitario -

En la Divisional «A» otra vez: una chance de protagonismo imperdible

«Pero a esa chance hay que salir a buscarla y de la mejor manera posible. Por eso, estamos siendo parte de una pretemporada como se ha propuesto la Dirección Técnica y nosotros tenemos que responder. Soy de los que creen que responder significa dar lo mejor que cada uno tenga. El compromiso es ese.»

Más allá de OFI, el Campeonato Salteño y Arsenal que nunca fue campeón

«Cuando uno llegó al club, fue de las cosas que comenzó a reconocer como parte de la historia: el no haber sido nunca campeón salteño. Estamos pensando en eso también. Si por algo estamos en la «A» del fútbol de OFI, ¿por qué no vamos a tener posibilidad de pelear por lo mejor a nivel local?»

**(Emiliano Maciel, Arsenal en la acción previa. Mañana domingo juega amistosamente frente a Independiente de Juan Lacaze. El Arsenal de *Richard Requelme* y del «Coqui» Burutaran. Pero de Emiliano también.)**

¿No menos de mil para ver Progreso-Saladero?

«De los partidos que se van jugando hasta el momento, este pinta para ser el que lleve más gente.»

El exdirectivo de Progreso y eterno hincha no se guardó la reflexión y tras ello, no faltaron quienes se asociaron a la misma presunción. Ocurre que no faltan aquellos que se juegan a un mismo pálpito: mañana en el Parque Dickinson, para ver Progreso y Saladero, no menos de mil aficionados.

Porque además, otro aspecto no es menor: El Tanque y Cerro como preliminar, suma también.

La pugna abierta

Cuatro barrios en pugna: Burton, Cerro, Progreso y Saladero. Igualmente, desde el Colegio de Árbitros, aciertos en plenitud respecto a los árbitros centrales: de Fernando López primero, a Robert Ledesma después.

Equipo Puntos Saladero 7 El Tanque 6 Progreso 6 Cerro 4

Los cuatro, entre los primeros ocho de la tabla general.

Julio César Torres, el vicepresidente

«No perder dinero no deja de ser ventaja»

«De repente, hasta lógico fue que en la tercera fecha mermara en algo la venta de entradas y por consiguiente la recaudación. Hay que tener en cuenta que Saladero fue local y no descubro nada diciendo que lleva a la cancha un más que significativo número de hinchas. Y si el hincha es socio, no paga.»

«Lo bueno no deja de ser el balance de estas tres primeras fechas. No perder dinero para los clubes no deja de ser una ventaja. La «B» tiene su propia clientela y si el campeonato se plantea como hasta el momento, donde el equilibrio general no falta, hace al sostenimiento de la expectativa.»

«La expectativa termina teniendo vínculo directo con la venta de entradas. Una cosa trae la otra. Pero además, estamos logrando lo pretendido: jugar cinco fechas antes de Semana de Turismo. Haber empezado en marzo y sin interrupciones, suma a favor de la «B» y también a la imagen deportiva en la que también pensamos.»

**(El vicepresidente de la «B», **Julio César Torres. De dichos y hechos.)

Fútbol Sala… y será hoy

Algunos partidos hoy y otros mañana. Es la nueva fecha que nace en el Campeonato Salteño de Fútbol Sala. Una manera de pasar revista a todo el calendario.

Sábado 5 de abril

Gimnasio de Universitario

Hora Partido 19:00 hs Rowing – Parque Solari 20:30 hs Arsenal – Sol de América 22:00 hs Peñarol – Almagro

Domingo 6 de abril

Gimnasio de Universitario

Hora Partido 19:00 hs River Plate – Rodó 20:30 hs Progreso – Huracán 22:00 hs Ferro Carril – Lazareto

Gimnasio de Nacional

Hora Partido 17:30 hs Paso del Bote – CAAS 19:00 hs Cerro – Sub 21 20:30 hs Palomar – Universitario 22:00 hs Tigre – Ceibal