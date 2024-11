Elecciones universitarias del Centro de Estudiantes de Derecho.

Dialogamos con Milagros Larrosa y Cristian Luzardo, integrantes del foro del Centro de Estudiantes de Derecho (CED).

«Mañana hay elecciones. Estas elecciones son más eufóricas que cualquier otra elección porque no son obligatorias, son elecciones importantes por el órgano al que se va a integrar, porque el Centro de Estudiantes de Derecho tiene una historia muy pesada en el CenuR, ya que fue uno de los primero centros de estudiantes que impulsó con la Intendencia, de aquel entonces hace 20 años atrás, la traída del CenuR en conjunto con la Intendencia y con el gobierno de esa época, entonces esos estudiantes movilizados y unidos trabajaron, impulsaron a que hoy por hoy esté el CenuR ahí, y el Centro de Estudiantes de Derecho fue uno de esos impulsores.

La facultad de derecho antes daba clase donde es la Universidad Católica hoy, entonces estas agrupaciones básicamente quieren liderar y llevar adelante lo que viene a ser el gobierno del Centro de Estudiantes de Derecho». Expresaba Luzardo.

Larrosa nos decía «Mañana lo que votamos es el secretariado ejecutivo y la comisión fiscal del Centro de Estudiantes de Derecho. El secretariado está compuesto por 7 secretarios, el secretario de actas y archivos, de publicaciones, de gremiales, de finanzas, el general, de académicos y de extenciones, y después la comisión fiscal, que es un órgano que no se ha utilizado tanto porque no han habido problemas que requieran de su utilización, pero igual se votan a los integrantes de esa comisión que lo que va a hacer es controlar la gestión a lo largo del tiempo de los secretarios».

¿Cuál es el balance que hacen de su gestión de este año? «Siendo parte de la agrupación que está gobernando, podemos decir que fue un buen año, hemos logrado básicamente lo que nos hemos propuesto, no ha quedado nada sin realizarse, entendemos que los estudiantes nos han llegado con buenos comentarios, que están satisfechos y felices con lo que hemos hecho, y nosotros felices de poder haber cumplido, también para nosotros porque no es sólo que le damos al estudiante, si no que formamos parte de eso, entonces es una satisfacción personal también integrar eso». Respondía Milagros.

¿Cuáles son sus propuestas? «Primero seguir por lo que intentamos construir este año, que es llegar a los consensos con otra agrupación siempre en cada cosa que se propone, dar las segundas versiones de lo que ya hicimos este año del viaje a Montevideo, del viaje al exterior, de la renovación de los convenios y demás, y después hay un par de propuestas de los que están encabezando la lista que es hacer más hincapié en lo que es la parte de notariado de la facultad de derecho, que muchas veces se la deja de lado en cuanto a actividades académicas, generalmente las jornadas son dirigidas a estudiantes de abogacía, pero se deja mucho de lado la parte notarial, entonces los escribanos como que quedan un poco resabiados. La idea es ir por ese lado. También se está en vía de crear una revista estudiantil, que aún se está viendo el formato, el objetivo es volver a los viejos valores. Nosotros tenemos profesores actuales que escribían en esas revistas antes, tenemos profesionales que están en Montevideo que hoy son senadores, diputados, ministros, directores, que trabajan en algún ente público, que son abogados o escríbanos que escribían, entonces la forma de subir la vara que vemos nosotros es escribiendo, presentando trabajos sobre temas jurídicos actuales y también porque incentiva a estudiar y a la formación.

Nosotros sabemos que el plan de estudio de la facultad de derecho es agotador, tenés muchas materias, pero incentivamos a que se tome ese ratito del día para ver que tema es de interés de cada uno, ya sea tema familia, tema comercial, procesal, tenemos varios estudiantes que están integrando grupos, aparte de profesionales, como estudiantes, y eso nos enorgullece porque salieron de nuestro grupo», nos decía Luzardo.

«Crear una revista estudiantil para que los estudiantes presenten sus trabajos porque hay material, hay capacidad, pero falta impulso, falta incentivo, entonces queremos que el Centro de Estudiantes de Derecho sea ese incentivo.

Una de las propuesta que tuvimos este año que más llama la atención. Nuestras propuestas siempre se caracterizaron por realizar esto que proponemos, independientemente de si se ganan las elecciones o no, la idea es crear grupos de estudiantes de cinco o seis miembros, varios grupos para que acompañen a distintos abogados y escríbanos a lo largo del año en sus tareas diarias, en ir a los juzgados, acercarse a la práctica, porque en primero y segundo hay mucha historia, en segundo capaz empieza la parte en donde te introducen a lo práctico, pero es más historia que otra cosa, si bien son más materias prácticas, pero es mucha historia, tenés obligaciones, tenés procesal, en donde muchas veces te hacen la introducción de la historia de cada materia y después te llevan a la práctica, entonces queremos que esto sea desde el primer año. La idea es que esos estudiantes se animen a estar en estos grupos de docentes y abogados en sus estudios, que los acompañen, que le muestren los escritos, que los lleven a los juzgados, que hablen con los jueces, creo que es una muy buena oportunidad introducirse en la carrera de derecho.»

Milagros nos comentaba «Mañana son las elecciones desde las 8:00 hasta las 18:00 hrs, en el CenuR por calle rivera.»

¿Quienes pueden votar? «Votan estudiantes de derecho que estén cursando acá en Salto, inscriptos en Salto con cédula de identidad, no importa en el año de la carrera en el que estén, ya sea de abogacía o notariado. Los animamos a todos a participar.»

Cristian, ¿por qué tienen que ser ustedes nuevamente quienes estén el año que viene al frente de la gestión? «Yo personalmente porque ya participé en el Centro de Estudiantes de Derecho hace 3 años. Hace tres años que soy secretario, este año por suerte me tocó estar en la cabeza de lo que es el centro y fue el año en el que pudimos hacer las cosas que vimos que se deberían hacer, buscando los consensos, porque somos sólo siete personas que estamos ahí adentro, uno tiene 4, el otro tiene 3 y tenemos que buscar los consensos para llegar a los acuerdos y a velar porque a los más de 800, 900 estudiantes de derecho les vaya bien, porque no nos afecta a nosotros, les afecta a los demás estudiantes, y así como les afecta a ellos, nos afecta a nosotros también las cosas que decidimos ahí en el centro.

Además de las propuestas que las cumplimos y las terminamos de cumplir en abril, porque ya no quedaba más nada de lo que habíamos prometido, surgen los viajes al exterior, surgen las oportunidades y después vienen otras propuestas como estos grupos de profesionales, que son cosas que son fáciles de hacer. Muchas veces la euforia también alimenta los egos, entonces quiero ganar, ganar y ganar, pero a la hora de hacer se quedan en simplemente palabras, ¿por qué? Porque uno sigue siendo un estudiante, tiene que dar exámenes, tiene una vida aparte. Son cosas fáciles de hacer, simplemente dar el primer paso. Yo me enorgullezco de que lo pudimos hacer, la idea es seguir por ese camino.»