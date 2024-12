El Videojuego Uruguayo que Conquistó el Mundo

Desarrollar un videojuego de la magnitud de Kingdom Rush no es una tarea sencilla, especialmente en un país como Uruguay, donde los recursos y las oportunidades para los desarrolladores son limitados. Penetrar en mercados internacionales exige creatividad, perseverancia y mucho esfuerzo. No es solo una cuestión de tener buenas ideas, sino de poder dedicar tiempo y recursos a proyectos que a menudo no generan ingresos inmediatos.

Para muchos de nosotros, los desarrolladores, el desafío más grande no es la falta de ideas, sino la necesidad de equilibrar la vida laboral con la creación de proyectos independientes. Las facturas no esperan, y la presión de tener que «ganarse la vida» obliga a muchos talentos a dividir sus esfuerzos entre trabajos tradicionales y sus sueños creativos, que muchas veces quedan en eso, solo sueños.

Sin embargo, si algo abunda en Uruguay es la materia gris y las ganas de salir adelante. Kingdom Rush es el ejemplo perfecto de cómo, con esfuerzo, pasión y una visión clara, un equipo de desarrolladores puede romper barreras, superar limitaciones y triunfar a nivel mundial. Este juego no solo puso a Uruguay en el mapa de los videojuegos, sino que también demostró que, desde cualquier rincón del mundo, se pueden crear productos que inspiren y diviertan a millones de personas.

- espacio publicitario -

Desarrollado por el estudio uruguayo Ironhide Game Studio, Kingdom Rush es un videojuego de defensa de torres que ha alcanzado un éxito global notable. Desde su lanzamiento inicial como juego de navegador en julio de 2011, el título ha acumulado más de 300 millones de partidas jugadas en todo el mundo.

La popularidad de Kingdom Rush llevó a su adaptación para diversas plataformas, incluyendo iOS en diciembre de 2011, Android en mayo de 2013, y Windows y macOS en enero de 2014.

🎮 ¿Cómo se juega Kingdom Rush?

Kindom Rush como dijimos, es un videojuego de defensa de torres ambientado en un entorno de fantasía medieval, el juego se ha convertido en un referente global dentro de su género, destacándose por su jugabilidad estratégica, sus coloridos gráficos y su atmósfera épica.

El objetivo principal es evitar que las hordas de enemigos lleguen al final de un camino predeterminado. Para ello, el jugador debe colocar torres defensivas estratégicamente para frenar el avance de los enemigos.

A medida que avanzan los niveles, el jugador se enfrenta a enemigos con distintas habilidades, como velocidad o resistencia a ciertos ataques. Para combatirlos, puede construir y mejorar torres de diferentes tipos:

Arqueros 🏹: Precisión y velocidad contra enemigos débiles.

🏹: Precisión y velocidad contra enemigos débiles. Magos ✨: Efectivos contra enemigos con alta resistencia física.

✨: Efectivos contra enemigos con alta resistencia física. Artillería 💣: Daño de área para grupos de enemigos.

💣: Daño de área para grupos de enemigos. Barracones 🛡️: Generan soldados para bloquear el avance enemigo.

El jugador también cuenta con héroes controlables con habilidades únicas y poderes especiales, como la lluvia de fuego 🔥 o la invocación de refuerzos 👥, lo que añade un componente táctico al juego. La mejora de torres, héroes y poderes es clave para superar los niveles más desafiantes.

Con esta dinámica estratégica, Kingdom Rush ofrece una experiencia envolvente que combina táctica, acción y fantasía, convirtiéndose en uno de los juegos de defensa de torres más populares a nivel mundial.

⚔️ ¿Qué hace especial a Kingdom Rush?

El atractivo de Kingdom Rush radica en su mezcla de estrategia, fantasía y dificultad progresiva. Los jugadores deben pensar tácticamente dónde colocar sus torres, cuándo usar las habilidades y cómo enfrentarse a diferentes tipos de enemigos.

El éxito del juego ha llevado a la creación de varias secuelas, como:

Kingdom Rush: Frontiers (2013)

(2013) Kingdom Rush: Origins (2014)

(2014) Kingdom Rush: Vengeance (2018)

Estas secuelas han expandido el universo de fantasía del juego y han mantenido a la comunidad de jugadores activa y fiel a la saga, lo qué permitió que el juego alcanzara los primeros puestos en las tiendas de aplicaciones a nivel mundial, compitiendo con títulos emblemáticos de la industria como Minecraft.

«Hace 15 años había tres empresas de videojuegos en Uruguay y hoy hay 30»

El éxito de Kingdom Rush no solo puso a Uruguay en el mapa global de los videojuegos, sino que también consolidó a Ironhide Game Studio como un referente en la industria. Fundado en 2010 por Álvaro Azi y Gonzalo Sande, el estudio ha continuado la saga con títulos como Kingdom Rush: Frontiers (2013), Kingdom Rush: Origins (2014), Kingdom Rush: Vengeance (2018), y más recientemente Kingdom Rush: Alliance (2024).

La serie ha sido elogiada por la crítica especializada por sus gráficos vibrantes, jugabilidad innovadora y diseño de niveles meticuloso. Este reconocimiento internacional ha transformado a Ironhide Game Studio en uno de los estudios más destacados de América Latina, inspirando a nuevos desarrolladores uruguayos y latinoamericanos a apostar por la creatividad y la innovación y contribuyendo al crecimiento del sector en la región.

"Hace 15 años había tres empresas de videojuegos en Uruguay y hoy hay 30. Hoy están surgiendo más oportunidades para el sector: desde el interés del mercado hasta del gobierno y de empresas internacionalidades", señaló Gabriel Artus, head of project management Office en Ironhide. pic.twitter.com/hsA8PUescr — Forbes Uruguay 🇺🇾 (@forbesuruguay) May 16, 2024

Hilo del posteo en la red X de FORBES del Panel: De Uruguay al mundo en donde participaron empresas tecnológicas del sector, en el segundo posteo del hilo, Gabriel Artus de Ironhide

📊 Estadísticas de Kingdom Rush: El éxito que puso a Uruguay en el mapa global de los videojuegos

Jugadores activos en Steam 🎮

En noviembre de 2024, Kingdom Rush registró un promedio de 199,3 jugadores activos diarios , alcanzando un pico máximo de 480 jugadores en ese mes, según los datos de Steam Charts .



🎮 En noviembre de 2024, Kingdom Rush registró un promedio de , alcanzando un pico máximo de en ese mes, según los datos de . Logros de los jugadores 🏆

En la plataforma Steam , el 91,5% de los jugadores han obtenido el logro «Que empiece la fiesta», que se desbloquea al completar el primer nivel con 3 estrellas. Este dato refleja la participación activa y la dedicación de la comunidad.



🏆 En la plataforma , el han obtenido el logro «Que empiece la fiesta», que se desbloquea al completar el primer nivel con 3 estrellas. Este dato refleja la participación activa y la dedicación de la comunidad. Descargas en Google Play 📱

La secuela, Kingdom Rush Frontiers , ha superado el millón de descargas en Google Play. Con una calificación promedio de 4,8 sobre 5 basada en más de 190.000 reseñas , la saga ha mantenido su popularidad entre los jugadores de dispositivos móviles.



📱 La secuela, , ha superado el en Google Play. Con una calificación promedio de basada en más de , la saga ha mantenido su popularidad entre los jugadores de dispositivos móviles. Financiamiento en Kickstarter 💰

La versión de mesa de Kingdom Rush fue un rotundo éxito en la plataforma Kickstarter, donde recaudó más de 1 millón de dólares. Esta campaña permitió la producción de más de 8.800 unidades del juego de mesa, mostrando el interés de la comunidad por esta franquicia.

Estas cifras consolidan a el videojuego como uno de los títulos de defensa de torres más exitosos a nivel mundial.

El caso de Kingdom Rush fue presentado en el evento de Ventana Sur llevado a cabo hace unos días en Montevideo, como un ejemplo destacado en el mercado reafirmando el potencial de Uruguay en la industria creativa.



La trayectoria de Ironhide Game Studio demuestra que, con talento y dedicación, es posible alcanzar el éxito global desde cualquier rincón del mundo, sí, incluso desde Uruguay 😉 a no aflojar «DEVs»

Ruben Cardozo

Fuentes:

Sitio oficial y redes de Kindom Rush

Sitio oficial del evento Ventana Sur