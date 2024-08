El tránsito urbano: ese gran problema

El problema del tránsito sólo se arreglaría si después respetáramos a rajatablas tanto los semáforos, como también las demás señales, porque el hecho no es la falta de semáforos, ni de señales, sino la el respeto que le tenemos luego a estos, todos los que utilizamos a diario estas vías de tránsito.

Tenemos la impresión además que la “filosofía” del “hacé la tuya” ha llevado además a una gran irresponsabilidad, a no complicarse cuando tenemos la tarea de controlar y por lo tanto sabemos que en horas o días específicos, nadie controlará, porque la cuestión no es cumplir, sino saber cómo evadir, piensan éstos.

Si la autoridad encargada de hacer cumplir las normas de tránsito no es respetada, ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Cómo se llegó a ello? ¿Qué se hizo cuando recién comenzaba el problema? Todas interrogantes cuyas respuestas debiéramos conocer para no cometer los mismos errores.

En materia de tránsito nos hemos cansado de reclamar el estricto cumplimiento de las normas. Hemos ejemplificado en el tramo de ruta 3 entre la ciudad y Termas del Daymán. Allí no hay motonetista alguno que no transite por las banquinas lo que está prohibido y que sepamos es una infracción grave. Pero no sólo esto sino que en muchos casos hasta adelantan por la derecha cometiendo una segunda infracción.

Se preguntará Ud. si por ignorancia de sus obligaciones o simplemente por demostrar que “hago lo que quiero”. Es lo mismo que nos preguntamos nosotros porque de una cosa estamos seguros. Si todos respetáramos las normas e indicaciones el tránsito sería mucho más seguro y ordenado.

En cuanto a la velocidad es muy diferente cuando se nota la presencia de un funcionario policial o de un aparato tecnológico que mide la velocidad y cuando sabemos que este no existe. Se le llama, “presencia disuasiva”.

Lo peor de todo esto es que estas infracciones muchas veces se cometen a la vista de la Policía y sin que ésta notifique el menos de la infracción. El rol de la policía caminera o como se llame nos la del advertir, sino la de sancionar y si no se cumple en parte por estar sumido en su celular, no sirve.

Las normas son para cumplirlas y no habrá tránsito ordenado y seguro, mientras no se controle como corresponde

A.R.D.