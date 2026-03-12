El sector arrocero inaugura una nueva zafra

La producción arrocera vivirá el próximo martes 10 de marzo uno de sus eventos tradicionales más importantes con la inauguración oficial de la cosecha 2026, que este año tendrá lugar en el establecimiento del productor Néstor Santos, en la zona de Cebollatí, departamento de Cebollatí, en Rocha.

La actividad contará con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a ministros, autoridades de entes autónomos y representantes del sector productivo.

El presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Guillermo O’Brien, destacó que se trata de una instancia ya clásica para el sector, con la particularidad de que cada año se realiza en una zona arrocera diferente del país.

“Es un acontecimiento tradicional que se ha transformado en un clásico. Todos los años tratamos de ir rotando en las distintas zonas arroceras. Eso trae complicaciones desde el punto de vista de la organización, pero defendemos esa modalidad porque es la manera de acercar al gobierno y a las autoridades a conocer por dentro las distintas zonas productivas”, señaló.

Según explicó, muchas de estas regiones se ubican en departamentos de frontera y con menor desarrollo relativo, por lo que la presencia de autoridades permite visibilizar la realidad productiva del sector.

Un año complejo para el negocio

La inauguración de la cosecha llega en un contexto desafiante para el arroz uruguayo. O’Brien indicó que el sector enfrenta una fuerte caída de los precios internacionales, lo que genera preocupación en el inicio de la zafra.

“El arroz es un sector que exporta más del 95% de su producción y en el último año el mercado internacional ha bajado de forma muy importante. Estamos hablando de una caída en torno al 35%”, afirmó.

En ese escenario, los precios que se manejan actualmente en la región se ubican por debajo de los 200 dólares por tonelada, mientras que los costos de producción se mantienen en niveles similares a los de los últimos años.

“Naturalmente prevemos complicaciones en las cuentas. Con costos parecidos a los de los últimos tres años y estos niveles de precios, el resultado final será complejo”, advirtió.

No obstante, el dirigente señaló que se trata de un ciclo propio de los mercados agrícolas, generado en gran parte por una sobreoferta internacional tras dos años de precios muy favorables que incentivaron la expansión de las áreas sembradas.

“Creemos que es una situación coyuntural. Con estos valores, las distintas zonas productoras del mundo tenderán a bajar el área y eso debería ayudar a equilibrar nuevamente la oferta y la demanda”, sostuvo.

Una zafra marcada por el clima

A las dificultades del mercado se sumaron contrastes climáticos importantes durante la campaña. Mientras el norte del país registró un año muy lluvioso, en el este, donde se concentra la mayor superficie arrocera, predominó la escasez de agua.

“El norte fue claramente un año Niño, con mucha lluvia. En cambio, en el este hubo productores que sembraron menos porque no completaron las represas y luego atravesaron una seca que llega hasta hoy”, explicó.

La situación se refleja también en el nivel de la Laguna Merín, que según productores y técnicos se encuentra entre los más bajos de su historia.

Además, en la propia zona donde se realizará la inauguración de la cosecha se registró el pasado 12 de febrero un episodio de granizo que afectó más de 4.000 hectáreas, golpeando especialmente a productores pequeños y medianos.

Competitividad en el centro del debate

De cara al encuentro con las autoridades, uno de los principales planteos del sector estará vinculado a la competitividad del país.

“Los problemas de competitividad son estructurales. Cambian los gobiernos, pero esos problemas se mantienen”, afirmó O’Brien.

Entre los factores que preocupan al sector mencionó especialmente los costos de la energía y del combustible. En ese sentido, señaló que en algunas zonas del litoral incluso se analiza volver a sistemas de riego con gasoil en lugar de energía eléctrica debido al costo.

“No puede ser que en un país que exporta energía varios meses del año tengamos estos costos para los sistemas productivos”, sostuvo.

Rendimientos correctos

En cuanto a la evolución de la cosecha, el dirigente indicó que todavía es muy temprano para tener cifras definitivas, ya que apenas se ha levantado menos del 5% del área sembrada.

Las primeras chacras corresponden a variedades de ciclo corto, por lo que aún no reflejan el potencial total de la campaña.

De todos modos, la estimación preliminar de la gremial ubica los rendimientos promedio entre 8.500 y 9.000 kilos por hectárea.

“Venimos de tres zafras por encima de los 9.000 kilos, por lo que esta sería una zafra correcta en rendimiento, aunque no récord”, explicó.

Desde el punto de vista sanitario, en tanto, no se registraron problemas relevantes y las primeras cosechas muestran buena calidad del grano.

“Estamos llegando bien a la cosecha. A pesar de las lluvias en el norte, que suelen generar más presión sanitaria, no hubo inconvenientes importantes”, concluyó.

