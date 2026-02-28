El «Salo» se suma a EL PUEBLO!

Se viene «Cine & Mate». Bienvenido Salomón Reyes a EL PUEBLO!

Nace “Cine y Mate”: una nueva columna desde Concepción

Con entusiasmo y muchas ganas de compartir, comienza una nueva propuesta cultural en el pueblo: “Cine y Mate”, una columna pensada para encontrarnos alrededor del cine, las historias y, por qué no, una buena charla.

El nombre no fue elegido al azar. Fueron los propios lectores quienes lo votaron, convirtiendo esta sección en un proyecto colectivo desde el primer momento. Así, “Cine y Mate” nace con espíritu participativo y con la intención de convertirse en un espacio cercano, donde el séptimo arte sea el punto de encuentro.

Presentación especial en Concepción

El saludo llega desde Concepción, donde se presentará Rico, una película salteña que forma parte de la programación local. La función está prevista para hoy a las 21 horas, en una noche que promete emociones y celebración del cine regional.

Este tipo de iniciativas no solo acercan producciones del norte argentino al público, sino que también refuerzan la identidad cultural y el valor del cine hecho en casa.

Especial de los Oscars

Además, la agenda ya tiene fechas marcadas. A partir del próximo domingo 8 —no este inmediato, sino el siguiente— la columna estará dedicada íntegramente a los Premios Oscar.

El especial no será de una sola entrega: también el domingo posterior continuará el análisis, porque, como bien se dice, “los Oscars son los Oscars”. Habrá espacio para repasar nominaciones, películas destacadas, posibles ganadores y, por supuesto, comentarios con mirada propia.

Entre cine internacional y producciones locales, “Cine y Mate” promete combinar actualidad, identidad y pasión cinéfila.

Así comienza esta nueva etapa. La invitación está hecha: acompañar, opinar y disfrutar del cine, domingo a domingo.

