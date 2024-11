El Pueblo en la Junta

A horas del inicio de la veda electoral

La Junta Departamental no pudo sesionar porque falta de quórum

A la hora que debía sesionar anoche la Junta Departamental se encontraban sentados en sus bancas solo nueve Ediles, cuatro del Partido Nacional, tres del Partido Colorado y dos del Frente Amplio, entre ellos el Presidente de la Corporación. Como indica el reglamento de funcionamiento del legislativo local, con apenas once Ediles podía darse inicio a la Media Hora Previa, y pese a que había algunos Ediles oficialistas en los corrillos del hemiciclo, aparentemente decidieron no ingresar para así no permitir que diera inicio la sesión.

De todas maneras, algunos Ediles consultados por EL PUEBLO coincidieron que no había ningún tema destacado en el Orden del Día para la sesión de anoche, lo que tampoco debe servir como excusa que justifique la ausencia de ningún Edil, lo que terminó por hacer cumplir el vaticinio realizado por el Edil Pablo Alves cuando asumió la Presidencia de la Junta el pasado mes de julio, cuando alertó del peligro de no dejar trabajar a uno de los órganos del gobierno departamental por la ausencia masiva de Ediles en tiempos electorales.

“NOS TOMÓ POR SORPRESA”

El Edil Carlos Rey Castillo, Coordinador de Bancada del Partido Colorado, dialogó con EL PUEBLO tras resolverse la suspensión de la sesión de anoche por falta de quórum, reconociendo que la ausencia de Ediles del oficialismo “nos tomó por sorpresa porque algunos, como es mi caso, hacemos muchos kilómetros para poder estar en la sesión porque prácticamente no faltamos nunca debido a que hemos tomado el cargo del Edilato y de las sesiones con mucha responsabilidad”.

“Nos tomó por sorpresa –agregó Rey- que varios Ediles del Frente Amplio andaban en la vuelta, algunos titulares y suplentes, al menos vi a tres o cuatro que andaban en los corrillos de la Junta, y ninguno ingresó a sala. Del Partido Colorado éramos tres Ediles de las cuatro bancas que tenemos, y no vi bien pero del Partido Nacional había cuatro o cinco Ediles, pero de todas maneras no llegamos ni a diez Ediles, y para la media hora previa se necesitan solo once Ediles ubicados en sus bancas”.

“Ninguno de los que andaban en la vuelta del Frente Amplio se sentó, o sea que forzaron de esa manera a que la sesión se tuviera que suspender, y si bien no había en el orden del día temas de trascendencia, una sesión es un acto oficial de una de las dos partes del gobierno departamental, que justamente es la Junta. Nos parece que de esta forma de no ingresar a sala para que no haya quórum ayuda a debilitar la imagen que ya de por sí se tiene en la mayoría de la ciudadanía de Salto sobre que desconocen lo que es el funcionamiento y las tareas que tiene asignada la Junta. De esta forma, el titular es que la Junta no sesionó por falta de quórum, lo que podría interpretarse como que existe cierta falta de interés de algunos Ediles en que un órgano tan importante como sin duda es la Junta Departamental funcione”.

“Aprovecho para recalcar que la Mesa que preside las sesiones, el Presidente, el Secretario y el Asesor Letrado estaban presentes los tres, y por supuesto, también todo el personal de la Junta. Así que los únicos que faltaron porque les debe haber parecido más importante participar en una caravana fueron los Ediles del Frente Amplio. Está bien, están en su derecho, pero de todas maneras no olvidemos que cada Edil titular tiene tres suplentes. En nuestro caso siempre coordinamos desde la bancada que si alguien no puede estar que alguien lo supla para que la banca nunca esté vacía, pero en este caso el Frente Amplio dio muestras de que no le interesaba la sesión de la Junta o de que le pareció mucho más importante otra cosa que participar de un acto oficial de un organismo tan importante como es el legislativo departamental”.

“Si se me permite la digresión y para tratar de encontrarle algo positivo a lo que pasó esta noche, ojalá que los Ediles que faltaron por participar de una caravana de su partido, como parte del trayecto de la misma era por la avenida Manuel Oribe, esperemos de una vez y por todas que se den cuenta tras diez años de un gobierno de su propio partido, que aún no la han arreglado. Pero quizá ahora, cuando todos sean testigos de lo horrible que está, se pongan las pilas y la terminen”, acotó el Edil colorado.