El protagonista de la historia de hoy es Jesús Galleto, una persona no vidente que ha enfrentado grandes desafíos a lo largo de su vida.

Hoy conocemos la historia de Jesús Galleto, un hombre que, a pesar de ser no vidente, ha demostrado que las dificultades se pueden superar con voluntad y perseverancia.

“Cuando tenía 2 años, podía ver un 10% con el ojo derecho, y esa visión me acompañó hasta los 18. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió, como si fuera ayer: era un domingo por la tarde y, de repente, todo se empezó a ver nublado, borroso, como cuando tienes lágrimas en los ojos. Pensé que era eso, así que con lo poco que veía, fui a lavarme la cara. Pero no era nada. Decidí acostarme un rato en el cuarto de mi mamá, y al despertar, unas dos o tres horas después, ya me había quedado ciego.”

El impacto fue grande, pero Jesús se enfrentó a la situación con una fortaleza admirable. “Asimilarlo fue complicado. Llamé a mi mamá, porque fue algo que pasó de un momento a otro. Tuvimos que viajar a Montevideo, me internaron y, al final, los médicos confirmaron que había quedado completamente ciego.”

En ese momento, su madre pensó que lo mejor era que abandonara sus estudios, pero Jesús no se rindió. “Mi mamá pensó que debía dejar todo, incluso el liceo. Yo también lo pensé, pero entonces me dije a mí mismo: ‘No’. Aunque siempre tuve algo de visión, conocí a personas ciegas en la escuela, personas con baja visión como yo, y ellos fueron mi inspiración. Ellos pudieron salir adelante, y yo también podía hacerlo.”

Ese pensamiento lo impulsó a seguir adelante, enfrentando cada obstáculo con determinación. “Adaptarme fue difícil, pero poco a poco, comencé a formar parte de la Asociación de Ciegos, donde tomé clases que me ayudaron muchísimo, como computación y movilidad.”

Y la vida de Jesús siguió avanzando. “Hoy en día, estoy aprendiendo cocina en la asociación. Además, estudié periodismo y comunicación en la tecnicatura organizada por Salto Grande.”

Lo que parecía un obstáculo se transformó en una oportunidad para Jesús. “Después de terminar la tecnicatura, decidí crear mi propio proyecto: un programa de radio. El año pasado lancé mi propia radio en internet, y mi programa es un magazine matutino que llamo ‘la fórmula perfecta para las mañanas’. En él, combino música variada, noticias y algunas efemérides para empezar el día con energía.”

Jesús tiene un mensaje claro para quienes atraviesan situaciones similares a las que él vivió: “Si alguien está pasando por lo que yo pasé hace un tiempo, quiero decirles que todo es posible. Lo que realmente hace la diferencia es la voluntad. Si quedaste ciego y empiezas a pensar que ‘ya fue’, que ‘no sirves para nada’, te diría que no, que lo que necesitas es todo lo contrario: tener las fuerzas y las ganas para seguir adelante. Porque, de verdad, puedes lograrlo.”

“Quedar ciego no es el fin del mundo, solo perdiste un sentido. ¡Puedes seguir adelante!”

Jesús Galleto es un verdadero ejemplo de superación, demostrando que cuando hay voluntad, no hay barreras imposibles.