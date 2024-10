El presidente de la Liga, entre la urna y la pelota con EL PUEBLO

«El momento de la Liga no es para cualquiera»

En marzo de 2025, la Asamblea Anual Ordinaria de la Liga Salteña de Fútbol marcará un punto decisivo con la elección de nuevo presidente y vicepresidente. Aunque parece distante, el horizonte ya está en la mente de Luis Alberto Arreseigor, actual presidente. En medio de un domingo electoral, Arreseigor no dejó de lado el fútbol en su diálogo con EL PUEBLO.

Un año complejo para la Liga

Arreseigor reconoció que 2024 ha sido difícil para la Liga, especialmente en términos económicos:

«Quien está cerca de los números en la Liga, sabe que no viene siendo un buen año ni en asistencia de público ni en recaudación. No son los mejores números».

- espacio publicitario -

El presidente enfatizó que la elección del próximo Director Técnico de la selección dependerá tanto de criterios deportivos como financieros:

«El momento económico de la Liga no es para cualquiera».

El mandato actual finaliza en febrero de 2025, y los nuevos neutrales asumirán en marzo. Por eso, la decisión del nuevo técnico debe ser equilibrada:

«No es solo designar, es todo lo que surge después. La responsabilidad no se puede perder de vista».

La continuidad de Arreseigor: Todo o nada

Si Luis Alberto Arreseigor sigue en la presidencia, todos los neutrales actuales continuarán en sus cargos. Sin embargo, si decide no continuar, la conducción tendrá que renovarse por completo. Los clubes ya están al tanto de esta situación y, aunque la Asamblea aún no ha llegado, no se vislumbran cuestionamientos a la gestión de Arreseigor.

La semana clave: Definición del nuevo DT de Salto

La Copa del Interior 2025 arrancará en la primera quincena de enero, por lo que la decisión sobre el nuevo DT de Salto es inminente. En los próximos días, los neutrales analizarán el contexto financiero y posibles patrocinadores, ya que la situación económica obliga a elegir con prudencia.

Aunque no se ha decidido un nombre específico, Franco Junior Aliberti ha sido descartado por motivos personales. Aliberti dirigió a Salto en la Copa de OFI 2024, logrando el título en la zona del Litoral Norte, pero su continuidad quedó fuera de discusión.

«El análisis será exhaustivo, tanto en lo deportivo como en lo económico. Cada opción debe alinearse con la realidad financiera de la Liga», destacó Arreseigor.

La próxima semana será decisiva. La Liga se prepara para tomar decisiones estratégicas que impactarán tanto en la conducción institucional como en el rendimiento deportivo del equipo de Salto.