El porrazo rojo

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Se podrá analizar. Juzgar. Abrir los zanjones del cuestionamiento al Universitario a media luz, que no por nada cayó a manos de Estudiantil de Paysandú, para comprometer sin más vuelta su avance a la siguiente fase del Campeonato del Interior en la Divisional “A”. Porque en definitiva lo de Universitario, FUE UN PORRAZO LETAL. Un golpe a la mandíbula. Porque Universitario no podía perder. Y perdió. La chance pasa a atarse con alambre. No queda otra.

*********

Estudiantil defendió bien. Llegó al gol en el momento justo, para que lo sicológico también impactara, Fue a los 6′ del segundo tiempo, cuando Matías Cantos definió en zona central del área.

Los dos fueron parte de la duda en el primer tiempo y en dos aspectos claves: construcción y llegada. Solo un par de situaciones.

Cuando el gol llegó, las variantes rojas. La acumulación de jugadores en ofensiva, pero sin reportarle credibilidad al funcionamiento. Universitario mal consignó la partida y la pelota se expuso a más de una rústica pretensión. El campeón del Interior archivó la estética, se repitió en formulaciones vacías. A despecho de ello, el “Toti” Vargas metió dos frentazos que pudieron ser goles, con Santiago Pérez en vuelo de pájaro sobre el palo derecho, mientras Ferrari y Llama orillaron la conversión.

Pero todo forzado, todo a la margen de aquella esencia roja.

La espera de Estudiantil. La táctica del que se regula a favor de la razón. Hasta le sobró paño para atreverse en más de un contragolpe. No vino en plan ultra defensivo. Eso quedó claro.

Vino a explorar. Y cuando surgió el horizonte a favor, no lo pensó dos veces.

Allá quiso y allá fue. El mérito del equipo del “Gringo” Esquibel fue notorio. Válido.

Se fue con los bolsillos gordos. No se sacó la lotería, pero le da para ampliar el espacio y alojar el sueño del futuro.

Para Universitario, el porrazo que se volvió pesadilla. Definitivamente lo fue.

¿Cómo cicatriza? ¿Cómo recompone? El tiempo se agotó demasiado. Demasiado.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-