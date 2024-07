El ovino celebra los 20 años de su monumento en Salto

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

El monumento a la Producción Ovina instalado frente a la rotonda que une las Rutas 31 y la 3 en el extremo este de la ciudad salteña cumple 20 años, por tal motivo es que este viernes a la hora 14, la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS), el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y la cooperativa CALSAL cuyos silos se encuentran en frente al monumento, invitan a un homenaje abierto a todo público.



Juan Manuel Bartaburu, productor e histórico gremialista agropecuario, ex presidente de la AAS e impulsor de la instalación de dicho monumento, destacó en Actualidad Agropecuaria por Radio Libertadores que “son 20 años que han sorprendido a la gente que no puede creer que ya hace tanto tiempo que está el monumento allí. Es muy importante la promoción que ha generado porque la gente lo ve, lo percibe y le gusta”. Recordando aquel momento hace dos décadas atrás, Bartaburu señaló que el día de la inauguración fue muy bueno, con mucha gente que acompañó la instancia, con muchas autoridades y gente de diferentes instituciones con la cuales “esperamos contar nuevamente este viernes a la tarde”. Así mismo, Bartaburu agregó que a diferencia de aquel día, para esta actividad está prevista la exposición de diferentes ovinos de las razas presentes en el país lo que le dará “un toque de distinción a la jornada”.



Por su parte, el Dr. Eduardo Texeira, vicepresidente del SUL, agregó que hace 20 años, el rubro ovino atravesaba un momento muy especial de gran dificultad, la oveja valía muy poco y sobre todo para la colocación de la lana y a raíz de esto, es que Juan Manuel Bartaburu presenta la idea de realizar un monumento a la producción ovina, el cual rápidamente generó un gran apoyo y se concretó en la entrada de Salto sobre la rotonda que une las rutas nacionales 3 y 31. El monumento representa primero a un conjunto de ovinos de color más oscuro que continuamente simulan ingresar a la esquila y posteriormente de un color mas claro simulando ya ser esquilados, aparece otro grupo de ovinos, agregó.

Texeira además sostuvo que hoy, 20 años después si bien no se presenta la misma situación de aquellos tiempos, la producción ovina atraviesa por un momento muy particular por lo que es bien interesante recordar esta iniciativa y homenajear al ovino nuevamente en un acto que busca llamar la atención de los más jóvenes, productores y público en general, además de contar con la participación de varias autoridades de diferentes instituciones vinculadas al sector agropecuario.

También Texeira recordó que éste monumento es histórico y que con el tiempo repercutirá con gran trascendencia ya que es el único en el país, “no tengo recuerdos que haya otro tampoco en la región con sus características, si existe uno muy parecido en Australia” señaló el profesional.

Finalmente, el Dr. Eduardo Texeira reflexionó “luego de las dificultades de hace 20 años atrás, después tuvimos una curva muy ascendente del precio del ovino, de la lana en sí. Sabemos que todos son ciclos y que seguramente va a aumentar nuevamente todo lo que el ovino genere. En la carne ovina se está trabajando mucho y la lana está teniendo algún ascenso. Quien en la producción del campo cambia de golpe y deja el ovino, generalmente se arrepiente, la oveja siempre nos ha dado carne y lana, con mayor o menor precio, pero se defiende siempre, incluso en los lugares de mayores dificultades, siempre el ovino defendió la inversión en mayor o menor medida y pienso que va a seguir siendo así. Además es una producción que defiende los campos, porque en el caso de que no se tengan ovejas los campos se ensucian con maleza, etc. por eso todos sabemos que quien abandona el ovino, tiene problemas después en el tapiz. Así que pienso que es un buen momento para juntarnos y ponernos de acuerdo y seguramente vamos a tener más alegrías con el ovino” concluyó.