“El Orgullo de ser parte” celebra su cuarta edición

Para «El Orgullo de ser parte» es la cuarta edición: Nacional los hermana y los distingue

«El evento se llama «El Orgullo de ser parte» y es la cuarta edición que se hace. Es un evento del club abierto a todo público. Habrá competiciones internas, juegos, presentación de los planteles de todas las categorías y todas las disciplinas. Este año además se realizan reconocimientos a los mejores deportistas de nuestro club en la anterior temporada 2025. Cada premio lleva nombre de deportistas o personajes destacados en cada rubro de nuestra institución».

Es la introducción en tema del Ing. Agr. Francisco Cano a EL PUEBLO, para saber a cabalidad lo que implica la instancia de hoy domingo en el escenario de los tricolores. Es la cuarta edición, de ese «Orgullo de ser parte» y que en buen romance abraza cálidamente a la familia de Nacional y a sus cultores. Es hoy domingo en el complejo Omar «Gogo» Feris (cancha de Nacional), con inicio pactado a la hora 17. La convocatoria es abierta, al decir del directivo tricolor. Es domingo acaso de reencuentro también más el avistamiento del tiempo que viene, tan comprometido como fermental.

Los premiados:

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a) GOLEADORES Premio Angel Tito Pereira.

1) Javier Alpuin: baby fútbol

2) Manuela Altamiranda baby fútbol femenino e

3) Luisana Rios. baby fútbol femenino

4) Martin Umpierrez juveniles

5) Alejandra Gonzalez. fútbol femenino

b) VALLA MENOS VENCIDA Premio Carlos Coti Regueira.

1) Ignacio Ceriani baby fútbol

2) Thiago Tavarez: nuestras juveniles

3) Ashly Martinez. fútbol femenino

c) GOLEADOR BASQUETBOL: Premio Carlos Cacho Lopez

1) Juan Gabriel Neira. basquetbol juvenil

2) Maria Julieta Cardozo. básquetbol femenino

d) PREMIO MEJOR COMPAÑERO: Premio Ruben

Papino Ciocca. Este es un premio elegido por sus pares.

– Basquetbol infantil: Julieta Cardozo.

– Juveniles basquetbol: Santino Kucharski

– Femenino baby: Renata Menoni

– Femenino juveniles: Catalina Rivero

– Sub 14-16 fútbol: Ignacio Samit

– Sub 18 fútbol: Sebastian Lanza.

e) DESTACADOS: Premio «Edinson Cavani». Premio que instituye la directiva a jugadores destacados a nivel nacional.

1) Thiago Correa. Mejor jugador campeonato de selecciones sub 18 año 2025.

2) Constanza Carrera. Pre selección uruguaya femenino sub 15 en 2025.

3) Valentina Barboza. Pre selección uruguaya femenino sub 15 en 2025.

f) PREMIO REFERENTES. Premio Fundadores «Caligari-Salvo-Amengual».

Premio que otorga la directiva a personas que han dejado y siguen dejando huella en la institución.

Jose Maria «Pepe» Cano. Premio fundadores «Caligari – Salvo – Amengual» como referente y colaborador incansable de nuestra institución.

Uniendo Salto y Concordia, el río…y ellos: ¡Son los Máster del Remeros!

Cuándo días atrás se realizó el tradicional Cruce del Río Salto-Concordia. Más de 230 nadadores lo hicieron. La participación del plantel Máster del Club Remeros Salto no faltó y el destaque a la medida de lo pretendido, con premios y medallas en las diferentes categorías, como reflejo del competitivo rol alcanzado por cada uno de ellos, tanto hombres como mujeres. En la edición de mañana de EL PUEBLO, una manera de acentuar lo vivido y disfrutado, mientras esta toma gráfica surge a manera de adelanto. Ellos, los aptos a la hora de responder. Y respondieron, a cabalidad.

La segunda en el horizonte incierto: Por sí la «B» jugase o no

La fecha está marcada para hoy domingo. Pero el suspenso se acentúa, teniendo en cuenta los pronóstico respecto al estado del tiempo y sobre todo en qué medida el agua caída impacta en los tres campos de juego, donde el fútbol de la Divisional «B» podrían llegarse a jugar o definitivamente no.

Divisional Primera “B” . 1ª División. Campeonato Salteño.

“100 años del club Atlético Chaná”.

2° FECHA, 1° RUEDA.

Domingo 22 de marzo.

Campo de juego: SALADERO

15 hrs. Hindú vs El Tanque. Árbitros: Robert Ledesma, Ricardo González, Pablo Almirón. 17 hrs. Saladero vs Dublín Central. Árbitros: Johan Ghelfi, Robert Ledesma, Ivo Moreira. Parciales de Hindú y Saladero ingresan al sector oeste, de El Tanque y D. Central sector este.

Campo de juego: HÉBER RACEDO

15 hrs. Palomar vs Sud América. Árbitros: César Loetti, Sebastián Hernández, José Ramallo. 17 hrs. Deportivo Artigas vs Progreso. Árbitros: Andrés Píriz, Jhon Asencio, Diego Artave. Parciales de Palomar y Deportivo Artigas ingresan al sector oeste, de S. América y Progreso al sector este.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI

15 hrs. Chaná vs Cerro. Árbitros: Didier Cuello, Ruben Ferreira, Matías Fagúndez. 17 hrs. S. Eugenio vs Tigre. Árbitros: José de los Santos, Nicolás Castaño, Alexander Moreno. Parciales de Chaná y S. Eugenio ingresan al sector oeste (principal), de Cerro y Tigre al sector este.

Un irrepetible

El periodismo deportivo argentino se encuentra de luto. Pero el continente también. Este viernes 20 de marzo, a las 21:56 horas, falleció Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años de edad. Su partida deja un vacío irremplazable en la historia de la gráfica, la radio y la televisión nacional.



El reconocido cronista y director venía luchando contra un delicado cuadro de salud desde el año pasado, cuando debió ser internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires.



Según él mismo había relatado, una neumonía bilateral desencadenó una falla en su médula, lo que derivó finalmente en la leucemia que terminó con su vida.

Sus colegas y el mundo del deporte ya expresan el dolor por su partida. Nació en Uruguay. Perteneció a un tiempo memorable de la revista deportiva El Gráfico. Un talentoso de las letras. Un referente para siempre. Un irrepetible. Lo fue. Lo es.

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