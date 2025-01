El «Goli» Sansberro de Salto Nuevo con EL PUEBLO

«¿Esto es lo que quieren?; …¿matar al fútbol salteño?»

«Vamos a llamar a asamblea la semana que viene. Y veremos cómo viene la mano. Lo de Salto Nuevo siempre termina complicándose y para nosotros nada es fácil. Porque hay gente que se dice de Salto Nuevo, que quiere al club, pero….¿y?….¿dónde están?. Siempre estoy con lo mismo. Pero reitero porque es la realidad de Salto Nuevo. Uno se pregunta cómo hacer para estar mejor».

Director Técnico, ni hablamos….

«Quiero ser claro. Hubo quienes se han comunicado conmigo, pero hablo desde lo personal. Hablo de técnicos y sobre todo de jugadores, que quisieran venir a Salto Nuevo. A todos les digo lo mismo. No se puede decidir nada ahora, si no está conformada una Comisión Directiva. Con los que estábamos, con los que quieran sumarse o una lista nueva que se presente a las elecciones».

Parte de la esencia de Salto Nuevo, ¿qué margen para una lista nueva?

«No le pasa solo a Salto Nuevo. Yo creo que a la mayoría de los clubes de la Liga. Cada vez menos pa’ laburar por el club que sea. Con la palabra no se arregla lo que está mal, hay que laburar si la idea es encontrar una solución. ¿Me explico? No basta con la voluntad, hay que agachar el lomo por la causa»

Fue jugador. Fue presidente. Fue colaborador. Pero sobre todo, en el «Goli» LUIS ALBERTO SANSBERRO, esa indomable condición de hincha. Lo es. El «Goli» de la entrega en la misión que fuese. Y con las rabietas que sean necesarias también. Cuando su bronca estalla: estalla.

Comienzo del período de pases no está lejos en el tiempo

«Si. Eso es cierto. Pero también que hay cosas que pasan en la Liga que uno no entiende. Fijaron el comienzo para el 10 de agosto…¡para el 10 de agosto!…..faltan siete meses. Siete meses. No tiene nombre».

«No lo entendés.»

«Yo pregunto: ¿esto es lo que quieren? ¿Matar al fútbol salteño? Aquí se piensa en beneficiar a los más grandes, a los que más tienen. La mayoría quedamos en la cola, sobre todo algunos clubes de barrio. Primero la selección, después los equipos que juegan el Torneo de OFI….¿y nosotros? Todo el resto, es el resto de la espera. Nooooo….paraaaaaa….¿qué están buscando? ¿A dónde se quiere llegar con esto?»

Nadie patea mucho contra este estado de cosas.

«Porque hay quienes responden a ese fin y parece que la voz que tienen vale más que otras voces. Ahí está el caso de Sud América. Casi un año pasará sin jugar. Con nosotros, casi lo mismo».

Por sobre todo, ¿qué te preocupa?

«En mi caso, va más allá del dirigente que hoy soy. Hablo como un tipo bien del fútbol y bien de toda la vida, que respira fútbol. Hablo como hincha, hablo como el que espera el domingo para ir a la cancha. Bueno….mi preocupación es que cada vez se juega menos al fútbol en la Liga Salteña. Campeonatos cortos, cuando querés acordar y llega diciembre, se acaba todo. Y después tienen que pasar siete, ocho, nueve meses, para volver a jugar. Yo digo que estamos mal….y sí, estamos mal. Esto que pasa en la Liga, es un disparate. Con esos pensamientos de algunos dirigentes, están matando al fútbol salteño. Si alguno tiene alguna razón que no sea esta, que me lo diga nomás»

ELEAZAR JOSÉ SILVA

«Cuando uno ve las cosas que pasan o las situaciones que se crean, cuesta asimilar. Sobre todo, con esto de distanciar tanto el final de un campeonato y el inicio del otro. Yo me pregunto si no piensan en los jugadores que al año pueden quedar libres. Salto Nuevo por ejemplo, terminó de jugar en noviembre. Pasará casi 10 meses sin disputar partido oficial alguno. Los jugadores esperan un par de meses y quedan libres. No solo a nosotros nos pasa. De repente una mayoría. Eso es perjudicial ciento por ciento para los clubes y debiera ser un toque de alerta, porque se nos pueden ir perdiendo jugadores por el camino. Sud América es otro caso similar. Lo que yo creo es que no se miden las consecuencias. Si se nos van jugadores, perdemos capital deportivo. ¿O no es así?»

El 10 de noviembre y aquel 4-1 a Nacional

El 10 de noviembre de 2024 se jugó la quinta y última fecha de la segunda rueda. En el caso de Salto Nuevo, goleaba a Nacional por 4 a 1. Nivelado con El Tanque en la zona del descenso, debieron afrontar una final el 17 de noviembre. La imposición de Salto Nuevo por 3 a 1 para asegurar su permanencia en la Divisional «A». En la suma de las 16 fechas del Acumulado (primera y segunda rueda), Salto Nuevo concluyó noveno con 21 puntos, Salto Uruguay 19, El Tanque 10 y Saladero 6.