El Gol Extraviado de Ferro y Ese «Sacapuntos» de El Tanque

Los equipos experimentan oscilaciones en su rendimiento, y en muchos casos, esto responde a circunstancias específicas. En el caso de Ferro Carril, la falta de gol ha sido un problema importante. Las salidas de Fredi Cabrera y Nahuel «Bocha» Velásquez, la lesión de Jorgeluis Vera, y la sanción de seis partidos a Martín Lima han limitado la capacidad ofensiva del equipo, ahora dirigido por Luis Alberto «Pato» Avellanal.

Además, Ferro ha perdido a dos jugadores clave: el lateral Tomás Romero y el volante Tobías Chasampi. También se ha sumado la lesión de Javier Quintero, mientras que el golero Rodrigo Dos Santos está próximo a regresar al arco. En los últimos cuatro partidos, Ferro ha sumado solo 3 puntos de 12 posibles: empates 1-1 con Arsenal y 0-0 con Ceibal, derrota 0-3 ante Universitario, y otro empate sin goles con El Tanque. Las ausencias comienzan a hacer mella en el rendimiento del equipo.

La Contrapartida de El Tanque

- espacio publicitario -

El equipo de Barrio Burton ha tenido resultados clave, hundiendo a Saladero y Salto Nuevo en la tabla del descenso. De los últimos 12 puntos, El Tanque ha logrado 8. En la décima fecha empató 1-1 con Saladero, venció 3-1 a Salto Nuevo en la última de la primera rueda, triunfó 3-2 sobre Arsenal en la primera de la segunda rueda, y empató 0-0 con Ferro Carril. Con 7 goles a favor y 4 en contra, los resultados reflejan su buen momento.

Agustín Panza

Volante natural con opción de desempeñarse como lateral, Agustín Panza representa una de las piezas clave en Ferro Carril, que se reestructura con el objetivo de clasificar a la liguilla y avanzar a las semifinales de la Copa Uruguay.

Gladiador y Universitario para el Sábado; Ceibal-River el Domingo

La noche de Consejo Superior en la Liga Salteña de Fútbol definirá detalles de la tercera fecha de la segunda rueda. Este fin de semana se disputarán dos partidos el sábado y cuatro el domingo. La jornada sabatina incluirá el enfrentamiento entre Gladiador y Universitario, mientras que el domingo Ceibal y River Plate cerrarán la fecha en el Parque Ernesto Dickinson. Los horarios del sábado serán 19:00 y 21:15, y el domingo 18:00 y 20:15.

La tercera fecha contempla los siguientes partidos: Gladiador vs Universitario, Arsenal vs Ferro Carril, El Tanque vs Libertad, River Plate vs Ceibal, Salto Nuevo vs Salto Uruguay, y Saladero vs Nacional.

Equipos en Zona de Descenso

En la Divisional «A», tres equipos enfrentan la situación más complicada: Saladero, Salto Nuevo y El Tanque. Los encuentros pendientes son cruciales para su permanencia:

Saladero : enfrentará a Nacional, Ceibal y River Plate.

: enfrentará a Nacional, Ceibal y River Plate. Salto Nuevo : jugará contra Salto Uruguay, River Plate y Nacional.

: jugará contra Salto Uruguay, River Plate y Nacional. El Tanque: se medirá con Libertad, Gladiador y Universitario.

Liderato y Próximos Retos

Universitario lidera con 30 puntos y enfrentará a Gladiador, Arsenal y El Tanque en las próximas fechas. Por su parte, River Plate, dirigido por Ramón Romero, tras el enfrentamiento con Nacional, se centrará en los partidos contra Ceibal, Salto Nuevo y Saladero.

El Duelo de Barrio: Más de 1.000 Entradas Vendidas

El viernes pasado, antes del enfrentamiento entre Ceibal y Salto Nuevo en el Parque Dickinson, una fuerte lluvia y viento llevaron a los presidentes de ambos clubes a considerar la suspensión del partido, ya que esperaban una buena recaudación. Sin embargo, las condiciones mejoraron y el partido se llevó a cabo.

A pesar del clima adverso, se vendieron más de 1.000 entradas, alcanzando una recaudación cercana a los 300.000 pesos. En un contexto económico difícil, estos ingresos son bienvenidos para los clubes y la Liga Salteña de Fútbol. En circunstancias normales, este duelo de barrio suele atraer alrededor de 2.000 aficionados, lo que habría generado mayores ingresos.