El final del curso de Director Técnico en Fútbol Sala

«Gabriel… el que nos enseñó»

El examen final del curso se llevó a cabo en vivo y en directo, como corresponde en estos casos. Contó con la presencia del Director Técnico de la selección uruguaya de Fútbol Sala, en el gimnasio de Nacional Fútbol Club. Todo el cronograma se desarrolló según lo previsto, con la participación de futuros entrenadores de Salto y de otros departamentos del Interior del país.

Esta iniciativa fue impulsada por el Cuerpo de Neutrales, liderado por José Gabriel de los Santos, y recibió una respuesta notable. Desde Salto se presentaron más de 40 participantes. El curso se destacó por la jerarquía alcanzada, teniendo en cuenta la relevancia de De Simone en el ámbito del Fútbol Sala. Según José Gabriel de los Santos, la proyección obtenida fue significativa.

Las fotografías enviadas por el presidente de la Liga a EL PUEBLO reflejan los momentos vividos: el DT junto a los alumnos, en una búsqueda constante de conocimiento.

Fabio Rondán, en la cima del podio

Durante el lanzamiento de la temporada 2024-2025 en la Liga Salteña de Fútbol Sala, también se reconoció el desempeño individual de los jugadores más destacados. Fabio Rondán, defensor del Campeón Almagro, fue nominado como el mejor jugador del año.

En la Divisional B, el reconocimiento fue para Wáshington González de Lazareto. La noche contó con la presencia de las autoridades de la Liga: José De los Santos (presidente), Hugo Martínez (vicepresidente), Iris Rondán (secretaria) y Patricia Dutra (tesorera).

Sub 14: Del triunfo a los Cuartos de Final

El sábado por la tarde, en el Estadio Dickinson, la Sub 14 dirigida por Federico Aplanalp logró un triunfo contundente de 4 a 0 ante Artigas, asegurando su clasificación a los Cuartos de Final del Campeonato del Interior. En el partido de ida, también había goleado por el mismo marcador, alcanzando un global de 8 a 0.

Todo apunta a que el rival en semifinales será Soriano, mientras que la otra llave enfrentará a Federación de Colonia y Cerro Largo. La Sub 14 atraviesa un momento gratificante. Por otro lado, la Sub 15 no pudo avanzar, al caer 2 a 0 frente a Artigas.

Resultados de la categoría Sub 14

LLAVE 1:

Salto 4 – Artigas 0

Resultado global: 8 – 0

Goles: Benicio Cardozo (2), Thiago Peña, Benjamín Malvasio

Clasificados: Salto

LLAVE 2:

Soriano 2 – Río Negro 0

Resultado global: 3 – 0

Goles: Thiago Fleitas, Ezequiel Tamareo

Clasificados: Soriano

LLAVE 3:

Florida 0 – Federación Colonia 2

Resultado global: 1 – 4

Goles: Gabriel Luján, Nicolás Mansilla

Clasificados: Federación Colonia

LLAVE 4:

Maldonado 1 – Cerro Largo 5

Resultado global: 1 – 6

Goles: Maicol García (M); Mauricio Rodríguez, Juan Ortiz, Junior Piñeiro, Anthony Ferreira, Mateo Leites (CL)

Clasificados: Cerro Largo

Ceibal, campeón Máster 2024

Ceibal se consagró campeón salteño de la Liga Máster 2024, convirtiéndose en el primer campeón de esta liga, creada este año bajo la presidencia de Néstor «Polilla» Echagüe. El equipo, dirigido por Edison «Pollo» Echagüe, se aseguró el título una fecha antes del final del campeonato, con un triunfo 2 a 0 ante Policial. Los goles fueron de Sergio Vallejo y Juan Carlos Irrazábal.

La Liga Máster incluye jugadores mayores de 55 años.

Debut femenino de Ceibal

El próximo sábado 2 de noviembre, Ceibal hará su debut en Fútbol Femenino enfrentando a Laureles en el Parque Rufino Araújo, en la fecha inicial del Campeonato de OFI en la categoría Sub 14. El partido comenzará a las 17 horas, y la entrada tendrá un valor de 150 pesos.