El Femenino del Fútbol Sala

Tigre ruge en lo más alto; Huracán no pierde pisada

El 2° Campeonato Salteño de Fútbol Sala Femenino sigue regalando emociones fuertes y consolidando postulantes. En la disputa de la 2ª fecha de la segunda rueda, la red tembló en reiteradas ocasiones, dejando claro que los equipos de arriba no están dispuestos a ceder ni un centímetro en la recta final del torneo.

A primera hora, Huracán hizo honor a su nombre y arrasó en la cancha con una contundente victoria por 8 a 2 frente a CAAS. Desde el pitazo inicial, el equipo mostró una vocación netamente ofensiva, dominando los hilos del partido y encontrando los espacios en la defensa rival.

Para CAAS, la noche fue cuesta arriba. A pesar del esfuerzo y de lograr vulnerar la red en dos ocasiones, el equipo sigue sin poder sumar en la tabla y pagó caro los desajustes defensivos. Huracán no solo mejora su saldo de goles, sino que se atornilla en la segunda posición con 9 unidades, demostrando que tiene la pólvora intacta para pelear por el título.

LA CHAPA DE UN LÍDER INDISCUTIDO

El plato fuerte de la jornada enfrentaba al puntero, Tigre, contra Paso del Bote, que necesitaba ganar para no despegarse de los puestos de vanguardia. Sin embargo, las líderes volvieron a demostrar por qué miran a todas desde arriba.

Con un sólido 4 a 1, Tigre controló el ritmo del partido. Supo golpear en los momentos justos y exhibió una defensa firme que neutralizó los intentos de reacción de Paso del Bote. El equipo «paseño» logró descontar, pero no le alcanzó para poner en aprietos reales al líder del campeonato. Con este resultado, Tigre llega a los 13 puntos y toma una distancia considerable en la cima, encaminándose con paso firme en esta segunda rueda.

EN LA TABLA

La clasificación se parte en dos frentes claros: Tigre dominando con comodidad, Huracán y Paso del Bote en la persecución, y CAAS buscando cerrar el torneo de la mejor manera.

| Posición | Equipo | Puntos | Tendencia |

| 1° | Tigre | 13 | Amplía su ventaja como líder absoluto. |

| 2° | Huracán | 9 | Goleó y se afirma como el principal perseguidor. |

| 3° | Paso del Bote | 7 | Pierde terreno vital en la lucha por el título. |

| 4° | CAAS | 0 | Sigue sin sumar en lo que va del certamen. |

«La canchita para los «Gladiadores»

«Siguen las obras, avanzamos con la construcción de la casilla para la bomba de agua, paso a paso seguimos mejorando nuestra canchita para los Gladiadores». Desde quienes desarrollan la misión, las tomas gráficas se constituyen en síntesis. Ocurre en Gladiador con su Baby Fútbol y su cancha, al igual que en varios escenarios de aquellos clubes que militan en la Liga Salteña. La misma Liga que ofrece un fenómeno en sí mismo, a partir de los cientos de niños que se suman. Que EL PUEBLO se asocie al tiempo de Gladiador, con estos registros gráficos, implica la justicia misma con aquellos «que no dejan de darlo todo por la causa de los futbolistas de corta edad y que necesitan de un fortalecimiento real, desde lo deportivo a lo humano y donde la enseñanza debiera estar por encima de la tendencia de «ganar al precio que sea»…aunque se trate de niños y de su inocencia a cuesta».

El cuadrangular-Preparación en el Tomás Green: Tigre y El Tanque los dos que definen hoy

Fue el viernes al filo de la medianoche, cuando finalizaron los partidos enmarcados en el cuadrangular impulsado por la Comisión Directiva de Tigre Fútbol Club. Jugando a primera hora, El Tanque y Dublín Central empataron 2 a 2, pero a la hora de la ejecución de los tiros desde el punto penal, se impuso El Tanque. En el juego de segunda hora, Tigre venció 1 a 0 a Cizaña Fútbol Club, para acceder los felinos a la instancia final. Hoy domingo para verse las caras otra vez. A las 15 horas, por el tercer puesto, Dublín Central vs Cizaña, mientras que a la hora 17 el partido final entre Tigre y El Tanque. El valor de la entrada es de 100 pesos y el servicio de cantina que funcionará. La propuesta válida desde Tigre. A excepción de Cizaña que milita en la Liga de las Colonias Agrarias, los tres restantes equipos de la Divisional «B» de la Liga Salteña de Fútbol.

Campeonato Salteño de Fútbol Sala: El remate dominguero

Para la Divisional «A», es la novena fecha de la primera rueda y para la «B» la décima fecha, igualmente de la primera rueda. Campeonato Salteño de Fútbol Sala, que hoy domingo incluye en su programación a cinco partidos. A este repaso de la cartelera hay que tenerlo en cuenta. De juego en juego.

Domingo 1º de marzo

Gimnasio de Salto Uruguay

19 hs Fénix vs River Plate

20 y30 hs Palomar vs Cerro

22 hs Barcelona vs Albión

Gimnasio de Nacional.

20 hs Sub21 vs Ceibal

21 y 30 hs Arsenal vs Almagro

