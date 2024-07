El entorno de Gonzalo Barboza exige un nuevo rastrillaje y analiza denunciar en organismos internacionales la falta de políticas al respecto

Este viernes que pasó no fue la excepción, como cada 28 de cada mes, Andrea Sisnández se comunica con EL PUEBLO para, de alguna manera, recordar a través de este medio, que la búsqueda de su hijo, Gonzalo Barboza Sisnández, sigue en pie. De hecho, no lo hace solo los días 28, sino también muchas veces. Pero sucede que esa es una fecha especial, ya que el 28 de noviembre de 2022, el joven fue visto por última vez, mientras caminaba, en una cámara ubicada en las inmediaciones de Avda. Rodó y Trillo.

Las autoridades sostienen que la búsqueda se mantiene; pero el entorno inmediato del joven entiende que son muchas las cosas que han fallado y están fallando. Hace falta, dicen, un cambio importante en las políticas que lleva adelante el Uruguay ante un caso de desaparición. cuando hablamos del entorno más inmediato de Gonzalo, hablamos en especial de su mamá y de María Luisa Nogueira, persona muy allegada a la familia, con quien EL PUEBLO volvió a tener contacto ahora y quien adelantó que se está solicitando un nuevo rastrillaje, pero con más “profesionalismo”, por llamarlo de algún modo. Recordemos que el 16 de abril de 2023 ya se realizó un rastrillaje, del que participaron instituciones del Estado pero también muchísimos familiares, amigos y demás, con absolutamente ningún resultado.

UN NUEVO RASTRILLAJE, CON LA TECNOLOGÍA NECESARIA

Dijo Nogueira en diálogo mantenido ayer: “Estamos pidiendo que se haga un rastrillaje en una zona que está marcada por ciertas razones. Como es una zona muy sucia y ha pasado tanto tiempo, se necesita una tecnología especial, lo cual en su momento el Ministerio del Interior se comprometió a que iba a traer de Montevideo, y que también iba a solicitar acá en Salto. Porque en Salto hay grupos que nos han ofrecido tecnología para esa búsqueda que es necesaria porque como digo, después de tanto tiempo y en una zona tan sucia, si no se hace con esta tecnología sería como ir a pasear y no un rastrillaje. O sea, hay que ir realmente con el compromiso y con la certeza de que iríamos para encontrar algo. Estamos a la espera que el Ministerio del Interior cumpla con ese compromiso y créanme que un día sí y otro también seguimos insistiendo…”.

Además, en cuanto a cómo siguen los familiares transitando este tiempo, comentó: “Genera una impotencia tremenda el tiempo que ha pasado y cada 28 para Andrea sin tener respuesta. Nosotros tenemos un grupo de whatsapp con el Fiscal de la causa, estamos en contacto permanente con el Ministerio del Interior y no logramos nada. ¿Qué pueden esperar entonces las personas que no tienen ningún tipo de contacto o de ayuda para poder buscar a sus familiares? De verdad esta situación de soledad genera mucha impotencia”.

FALTA DECISIONES POLÍTICAS

Asimismo, recordó la entrevistada que “no es solo Gonzalo el que está desaparecido en Salto, está también (Víctor Hugo) Ballista”. Se refiere a un hombre de 74 años, que también viene siendo buscado. Y luego sostuvo que “hay un proyecto en la Junta Departamental, que aprobarlo sería un gran puntapié para luego llegar a Alerta Amber, pero todo depende de la política y es bien complicado”. Cabe decir que esta Alerta es un plan que se activa inmediatamente de conocerse la desaparición de una persona, y que implica varias acciones que se despliegan de inmediato: colocación de carteles con la imagen de la persona por toda la ciudad, intenso trabajo en las fronteras, etc. Explicó María Luisa que Alerta Amber “está para ser aprobada en la Cámara de Senadores”, y añadió a modo de reflexión: “es una vergüenza que no tengamos Alerta Amber; junto a otras familias estamos viendo la posibilidad de ir a organismos internacionales a denunciar esto. Realmente dependemos de la clase política y claro, no hay ningún político, ninguna familia de políticos que vivan esta situación, que sepan el dolor que pasan estas madres, los familiares, entonces poco les importa”.

Por estos días, está presente en todos lados el caso de Loan, el niño argentino que se encuentra desaparecido, caso sobre el que hay varias versiones y ninguna certeza. Para María Luisa, es un ejemplo a su vez, que por más plan de acción o “alerta” que exista, se debe saber emplearla en tiempo y forma, de lo contrario, no arroja resultados. Dijo al respecto: “miraba estos días el caso del niño Loan, en Argentina… Ellos tienen la Alerta Sofía (por la niña Sofía Herrera), pero al no ponerla bien en práctica y en los tiempos que debe ser puesta, viven todo lo que están viviendo. Pero principio tienen las cosas y aquí hay que aprobar el proyecto de ley de Alerta Amber, para tener un amparo o un marco jurídico y de capacitación, es decir tener lo que se necesita en tecnología, en recursos humanos y financieros para tratar este tema. Es un tema que si no lo tratamos y atendemos con tiempo nos va a pasar por arriba sin lugar a dudas, y es lo que no queremos”.