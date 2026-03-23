El cruce entre Salto y Concordia nivel Máster en Natación

El Remeros dejó la huella ganadora

Fueron más de 200 para la acción. La natación no faltó y el cruce entre Salto y Concordia, una consecuencia y un querer que los Máster no renuncian. Mucho más allá de los trofeos ganados, que realmente no fueron pocos, la consigna contemplada: que más allá del paso de los años, el sentido de búsqueda es puntual. A los Máster del Club Remeros Salto en este caso, hay que suponer que los moviliza la pasión. Por ejemplo a Romi Lagreca, Natalia Rodríguez, Marcela Pérez, María José Rodríguez, Agustina Leites, Stefanía Roca, Lorena Moreira, Rosario Lairihoy entre las mujeres. Mientras que los varones, ofrecieron validez a la hora del nado y desde Carlos y Héctor Giacometti, Rodrigo Gómez, Emiliano López, Rodolfo Leites, Juan Pablo Bartaburu, Juan Felicio Trindade, Ignacio Martinicorena, Diego Bouyssonaude y Renzo Roca.

La «B» está que arde; Saladero, Tigre e Hindú: los tres líderes perfectos

La segunda fecha de la Divisional B cumplió con las expectativas, consolidando a tres equipos en lo más alto y demostrando que, en esta categoría, nadie tiene el triunfo asegurado hasta el pitazo final. Saladero, Tigre e Hindú han firmado un arranque ideal. Con 6 puntos de 6 posibles, se perfilan de pique. Saladero fue el más contundente de la fecha con un inapelable 3-0 sobre Dublín Central. La solidez defensiva y la efectividad ofensiva lo colocan, por diferencia de goles, en una posición de privilegio. Tigre en un partido de «hacha y tiza», logró vencer a San Eugenio por 2-1, quitándole el invicto a un rival directo y demostrando temple para cerrar partidos apretados.

Hindú con la mínima diferencia (1-0 ante El Tanque), ratificó que sabe sufrir y capitalizar sus momentos. Un equipo ordenado que suma de a tres sin estridencias pero con mucha firmeza. Dos 1 a 0. Dos goles y seis puntos.



POR EL MEDIO DE LA TABLA

La zona media de la tabla se volvió una «ensalada» de equipos con 3 puntos. Chaná dio la nota de la jornada con una goleada 4-1 sobre Cerro, recuperándose del traspié inicial y avisando que su artillería está intacta. Por su parte, Progreso trabajó duro para vencer 2-1 a Deportivo Artigas, mientras que Palomar consiguió un triunfo vital ante Sud América (1-0).

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A manera de síntesis

Palomar 1 Sud América 0

Chaná 4 Cerro 1

Progreso 2 Deportivo Artigas 1.

Saladero 3 Dublín Central 0.

Hindú 1 El Tanque 0

Tigre 2 San Eugenio 1.

EN LA TABLA

Saladero, Tigre, Hindú | 6 |

Chaná, Progreso, San Eugenio, Sud América, Palomar | 3 |

Deportivo Artigas, El Tanque | 1 |

Cerro, Dublín Central | 0 |

¿Se quiebra la punta?

La próxima fecha no será cosa menor, porque los cruces obligarán a que alguno de los líderes ceda terreno. Desde EL PUEBLO, razón de repaso.

– Tigre vs. Progreso: El duelo de la fecha. Tigre quiere el 9 de 9, pero Progreso viene entonado y sabe que ganar este partido lo mete de lleno en la pelea por el ascenso directo.

– San Eugenio vs. Hindú: Otra prueba de fuego para uno de los punteros. San Eugenio necesita recuperarse y no hay mejor forma que bajando a uno de los líderes.

– Deportivo Artigas vs. Saladero: El líder viaja con el favoritismo, pero Deportivo Artigas urge de su primera victoria para no quedar relegado en el fondo.

– Sud América vs. Chaná: Un choque de estilos entre dos equipos que ya saben lo que es ganar en este torneo y buscan regularidad.

– Cerro VS Dublín Central: llegan a la tercera fecha con la urgencia máxima. No sumar puntos en el inicio de un torneo corto puede ser una mochila muy pesada para el resto de la temporada.

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