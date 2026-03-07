El Club Atlético Palomar inauguró su nueva cancha sintética

El Club Atlético Palomar inauguró una cancha de fútbol 5 de césped sintético en su sede, un nuevo espacio deportivo para socios, vecinos y la comunidad.

El Club Atlético Palomar inauguró su nueva cancha de fútbol 5

En la noche del viernes, el Club Atlético Palomar inauguró oficialmente una moderna cancha de fútbol 5 de césped sintético en su sede social, en una jornada que reunió a hinchas, dirigentes, socios, vecinos del barrio y autoridades departamentales.

La nueva infraestructura representa un paso importante para la institución, que continúa apostando al crecimiento y a la mejora de sus instalaciones deportivas, con el objetivo de seguir fortaleciendo el rol social y deportivo del club en la comunidad.

Durante la actividad, el presidente de la institución, Mariano Casola, expresó su satisfacción por la concreción del proyecto y destacó el trabajo realizado para hacer posible la obra. Además, señaló que la nueva cancha permitirá generar mayor movimiento en la sede social.

Casola también remarcó que el nuevo espacio no solo servirá para la práctica deportiva, sino que además contribuirá a generar ingresos que permitan seguir invirtiendo en mejoras para el club y su infraestructura.

La cancha ya se encuentra disponible para reservas. Las personas interesadas en utilizarla pueden comunicarse al 099 616 452 para obtener más información y coordinar horarios.

Con esta incorporación, el Club Atlético Palomar suma un nuevo espacio deportivo y de encuentro para socios, vecinos del barrio y la ciudadanía en general, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte y la vida social de la comunidad.

