El BCU advierte sobre ofertas de inversión falsas que utilizan la imagen institucional y de sus autoridades

El Banco Central del Uruguay (BCU) advierte a la ciudadanía que es falsa la publicidad divulgada a través de internet con recomendaciones de inversiones que utilizan la imagen institucional y de sus autoridades.

Por lo tanto, se exhorta al público a tener extremo cuidado respecto a ofrecimientos de dinero o inversiones que se presentan como si fueran promovidos por el BCU, ya que se trata de operaciones fraudulentas.

El Banco Central del Uruguay no interviene en la operativa comercial; no participa en el ofrecimiento de productos o servicios; no patrocina a ninguna entidad, no realiza publicidad ni recomendación alguna sobre inversiones en plataformas o sitios de inversión.

Tan pronto como fueron identificadas este tipo de ofertas que imitan coberturas periodísticas de medios de prensa, el Banco Central procedió a realizar las denuncias ante las autoridades competentes en materia de seguridad de la información.

Reiteramos que son falsas las notas periodísticas, en apariencia publicadas en medios de prensa, que muestran al presidente del BCU haciendo recomendaciones de inversión.

Vea el comunicado en la página del Banco Central.