Edil Marziotte plantea intercambio de experiencias en abordaje de salud mental entre Salto y Concordia

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

El edil Facundo Marziotte ha sido promotor del abordaje del tema suicidio y salud mental desde que asumió como edil de la Junta Departamental.

Como lo ha informado EL PUEBLO en cada oportunidad, se han organizado jornadas, charlas y la propia Junta Departamental está participando de la Mesa Interinstitucional de Suicidio a inquietud del edil.

Su interés por el tema sigue intacto y ahora lo ha llevado más allá de fronteras al plantearlo en el reciente encuentro con los Concejales de Concordia.

Marziotte entiende necesario intercambiar información y experiencias en el tratamiento del tema , y no descarta la idea de una posible atención profesional médica entre ambas ciudades.

“En la reciente reunión conjunta con los Concejales de Concordia propuse que el tema también se aborde binacionalmente de alguna manera con el objetivo sobre todo de nutrirnos de un lado al otro , saber que hacen ellos y que hacemos nosotros , qué sale bien acá en qué tenemos problemas para tratar de mejorarnos unos a otros “

” Básicamente lo que yo planteo es empezar a agarrar la punta del hilo y decir bueno cómo se aborda el tema salud mental en Concordia o en Entre Ríos , cómo se aborda el Salto y en Uruguay qué es lo que hacemos. Lamentablemente no nos dieron los tiempos pero llevé para contarles de qué se trataba el programa Ni silencio ni tabúe , pero lo voy a hacer seguramente en el próximo encuentro .Yo creo que nutrirse mutuamente es importante y además tenemos otras cosas que tienen que ver con la atención también .

Porqué no pensar en algún momento de que si estamos desbordados capaz que si abrimos la cancha a una atención un poco más regional y bueno capaz que nos da más la espalda para poder atender a más gente, para poder llegar a más gurises o a más veteranos. Y digo gurises y veteranos porque son la franja más compleja”

HABLAR DEL TEMA

Lo primero es hablar del tema , dice el edil.

“Lo primero que hay que hacer es hablar, poner el tema sobre la mesa , es decir qué estamos haciendo , en qué nos está yendo un poco mejor y en qué nos está yendo mal porque perfecto no nos está yendo en nada esa es la verdad pero si tenemos algunas luces en el camino que demuestran que se puede vamos a tratar de incentivar esas luces tanto de un lado como del otro y poder trabajar en conjunto”

Para seguir el tema Marziotte está contacto permanente con sus colegas argentinos.

“Yo creo que realmente hay que plantear este tema en todos los ámbitos que tengamos, poder plantear este este tema me parece de relevante importancia porque reitero , estoy convencido que es el gran desafío de la sociedad actual , es el gran problema de la sociedad actual”

Agrega el edil nacionalista que “es un tema que nosotros siempre vamos al extremo porque lo primero que pensamos en salud mental es el suicidio , ese es el extremo pero tenemos una gama en el medio con mucho silencio y desde la oscuridad , desde el no digo , desde el no cuento que es muy amplia y que puede llegar a esa parte que no queremos que es el suicidio bueno sí pero tenemos una gama que hay que trabajar en el medio que es mucho más amplia de la que creemos . Y lo dicen los números no lo inventamos nosotros . Las grandes dos franjas son los gurises más chicos adolescentes y jóvenes y después los adultos mayores”

Sobre los adultos mayores expresa que muchas veces se encuentran al final de su vida solos o sin mucha actividad , con problemas de salud naturales de la edad , con falta de dinero , un montón de cosas que se van generando y que bueno yo creo que realmente tenemos que abordar y abordar significa la atención de salud mental con los psicólogos los psiquiatras sí pero se pueden hacer otro montón de cosas , actividades estar , tratar de escuchar al compañero de trabajo .Creo que realmente tenemos que poner el foco ahí y poner el foco es tan amplio como poner la oreja desde eso hasta la atención real de la salud es que podemos tratar de aportar”

El tema quedó en la agenda binacional de Ediles y Concejales de Salto y Concordia y se espera por parte de nuestro entrevistado seguir el tema en futuros encuentros.