Dra. Lorena Quintana – Un golpe de escena.

El inicio de esta campaña electoral, de cara al 27 de octubre, se ha convertido en un escenario propicio para que los candidatos expongan sus propuestas y permita a la ciudadanía conocer tanto su trayectoria política como su carisma personal.

En Cabildo Abierto, la figura de Guido Manini Ríos, ideológicamente arraigado en el pensamiento artiguista y defensor de los más necesitados, destaca por su firme compromiso con los temas que verdaderamente importan a la gente, muchos de los cuales otros partidos no se atreven a abordar. Su carácter y determinación han permanecido inalterables durante este período gubernamental.

La visión de Manini se ha materializado de manera contundente al elegir a la Dra. Lorena Quintana como su compañera de fórmula. Esta joven médica, con pocos meses de experiencia política pero con una destacada labor al frente del Encuentro Nacional Cristiano, es ahora nuestra candidata a la vicepresidencia de la República.

Aunque su designación sorprendió en un principio, el trabajo que ha venido realizando la Dra. Quintana ha sido un verdadero golpe de escena en la política nacional. No solo se ha consolidado como la candidata más competente a la vicepresidencia, sino que ha demostrado con creces las razones que la han llevado a ocupar este lugar reservado para muy pocas personas en el ámbito político nacional.

Acompañar a Guido Manini Ríos no es tarea fácil; su incansable labor recorriendo el país pueblo tras pueblo es notable, y no es de ahora, porque lo ha hecho en reiteradas ocasiones desde la campaña anterior. Ahora cuenta con una compañera igualmente dedicada: la Dra. Lorena Quintana, quien lo acompaña en esta importante tarea. Con una personalidad serena pero de gran fortaleza, conceptos firmes y un claro dominio en temas cruciales bajo su responsabilidad, Quintana ha ilustrado a quienes la escuchan sobre problemáticas tan profundas como las adicciones en los jóvenes, la tragedia del suicidio, el abuso del aborto, la penetración de las drogas en los sectores más vulnerables de la sociedad, y la desintegración familiar causada por ideologías perjudiciales que afectan a nuestras generaciones desde la infancia, y lo más importante es que no lo usa como un tema de campaña, lo hace desde su experiencia personal a cargo del proyecto Familias Fuertes y Salud Mental.

Este “golpe de escena” ha elevado a Cabildo Abierto, brindándole una visión clara y realista del peligro que supone seguir aplicando leyes nocivas sin las adecuaciones necesarias para evitar la destrucción de la juventud, que es el motor que permitirá a nuestro país tener un futuro. La Dra. Quintana comprende profundamente el origen de estos males y nos advierte sobre un agravamiento en la batalla cultural que otros partidos, sumidos en la comodidad, y más preocupados por el ¿qué dirán? que por el futuro de las familias. Estos partidos prefieren no enfrentarse a los poderes que buscan socavar y apropiarse del tesoro más valioso de un país: la energía y el ímpetu de su juventud, hoy adormecida por el consumismo, el alcohol y las drogas, facilitadas incluso en farmacias bajo proyectos que solo agravan una situación decadente.

La visión de nuestra candidata a la vicepresidencia ha conmovido a la opinión pública, con sus expresiones compartidas y valoradas en todos los niveles de la sociedad y dentro de diversas corrientes políticas.

Desde Éxodo, junto a nuestra líder y candidata, la Dra. Cecilia Eguiluz, damos la bienvenida y respaldamos a la Dra. Lorena Quintana. Por la familia, por los jóvenes y por el futuro de una Nación empobrecida en valores, pero que aún tiene la oportunidad de rescatar su libertad cultural y social.