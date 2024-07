Dra. Cecilia Eguiluz: El plebiscito sobre la seguridad social sería no está entre las prioridades de la gente ni los principales candidatos

La Corte Electoral anunció el pasado miércoles que junto con las elecciones nacionales de octubre habrá plebiscito sobre la reforma constitucional con cambios al sistema de seguridad social impulsada por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales.

Durante su participación en el programa de Emiliano Cotelo, En Perspectiva, emitido por Radio Mundo(1120AM), el pasado Jueves, la Dra. Cecilia Eguiluz dijo que el trabajo de quienes apoyan el plebiscito por la seguridad social será doble y que no será una tarea fácil.

…costó juntar las firmas, fue mucho trabajo, más allá de la militancia, no está arraigado en la gente el tema de la seguridad social, y hay como diez cosas previas para el ciudadano elegir… y como Orsi no está de acuerdo, Y la mayoría de los partidos dentro del Frente tampoco están de acuerdo con este plebiscito no creo que sea un tema de discusión en esta campaña.

