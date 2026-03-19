DOS JUGADORES DE EL TANQUE CON DOS AÑOS DE PENA

En la primera fecha de la B la agresión consumada contra el árbitro Mauro Melo y a partir de esa situación, las gremiales del fútbol no controlaron partidos, como rechazo a lo sucedido. En la sesión de este martes en la divisional B, se dio lectura al pronunciamiento del Tribunal de Penas. Sanción de 24 meses para los jugadores de El Tanque, Dany Miranda y Matías Medina. El partido entre El Tanque y Deportivo Artigas finalizó 1 a 1. La segunda fecha se jugará el domingo, en los escenarios de Saladero, Deportivo Artigas y Parque Carlos Ambrosoni.

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