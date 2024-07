¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

“La patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo; la patria no es el grupo de mercaderes y de histriones políticos que hace de las prerrogativas del ciudadano nubes que el viento lleva, y que se sientan hoy en donde se sentaban próceres y adalides en los tiempos heroicos de nuestra historia” (Aparicio Saravia).

Esta semana el diario capitalino caganchero editorializó en varias oportunidades con frases de Aparicio Saravia, ésta que hoy citamos es una de ellas, y no es que fueron rescatadas del ostracismo de la historia porque haga fecha de algo sino que se entendió oportuno retornar a ciertos principios olvidados por algunos representantes del partido “Defensores de las Leyes”. Tampoco se puede generalizar y decir que todos los blancos son Caram o que son todos parte de esa hermosa familia, pero dicen que a los gobiernos como a los políticos los une más los intereses que los principios ideológicos que cimentan la fortaleza de las columnas que los sostienen, y en vista de lo ocurrido podría decirse que algo de cierto hay. De todas maneras, me rebelo ante esa posibilidad y me niego a creer que la política para algunos más que un trabajo o una vocación de servicio es un tremendo negocio.

Entonces, me pregunto, ¿dónde quedó la dignidad de esas personas al facturar del erario más de 9 millones de dólares por todo concepto? Y luego de ver la emocionada declaración de Valentina con sus ojos humedecidos decir que todo lo que hizo fue por su pueblo, me doy cuenta que algunos la perdieron hace rato.