Disminuye el desempleo, la empresas esperan contratar más personal y tienen expectativas de mejorar ventas el ultimo cuatrimestre el año

El Centro Comercial e Industrial de Salto dió a conocer el resultado del Sondeo económico-laboral de los 2 primeros cuatrimestres 2023-2024.

Uno de los aspectos que se destaca es que del mismo participaron socios y no socios de la institución , lo que muestra el interés del sector de contar con datos feascientes de la actividad.

Uno de los primeros datos es que en los dos primeros cuatrimestres 2024 se registran menos empresas que en 2023 con disminución de sus ventas, en tanto hay mayor expectativa para las ventas del próximo cuatrimestre del año.

- espacio publicitario -

En lo laboral, disminuyó el desempleo y la mayoría de las empresas mantiene su personal.

Si bien ha habido una recuperación del comercio, hay que tomar en cuenta que aun falta recuperación en inversiones y rentabilidad.

Para conocer màs detalles del sondeo EL PUEBLO consultó al economista Pablo Cortondo quien en principio destacó el creciente interés de diversas empresas en participar en estos relevamientos periódicos, además resaltó la importancia de contar con una voz colectiva en el análisis de los desafíos económicos que enfrentan, lo que permite un entendimiento más profundo de las dinámicas del mercado local.

«Primero y fundamental, que nosotros realizamos un relevamiento para empresas que son socias y no socias del centro comercial. Eso es importante porque hay empresas que les ha empezado a interesar y aportan información sistemáticamente todos los cuatrimestres y que les interesa aportar información»

Caída en Ventas

Cortondo menciona que, «con respecto al cuatrimestre anterior, las ventas si bien no cayeron, no tuvieron la intensidad del cuatrimestre anterior». Las empresas están sintiendo el impacto de factores externos, como las fluctuaciones del tipo de cambio y las condiciones económicas generales. Además, el hecho de que el 48% de las empresas reporten caídas en sus ventas indica que una porción significativa del sector aún enfrenta dificultades para recuperarse completamente.

El economista destaca que «en este segundo cuatrimestre, veníamos de cuatrimestres anteriores (año 2023) con niveles del 80% de empresas registrando caídas» en tanto la grafica muestra que en estos dos cuatrimestres (año 2024) la caída en ventas fue en un 38% y 48% de los comercios.

Para el profesional este contexto de mejora parcial sugiere que, aunque algunas empresas han logrado estabilizarse, el camino hacia la recuperación completa es largo y lleno de desafíos.

Aspectos Laborales

Mantenimiento del Personal y más contrataciones

«El 80% de las empresas han mantenido el personal», subraya Cortondo. Este dato es fundamental, ya que sugiere que, a pesar de los desafíos económicos, las empresas han priorizado la estabilidad laboral. «O sea, esto es relevante porque estamos hablando de que las empresas, aún con los avatares de cada una de ellas, y de los diferentes rubros que estamos hablando, porque acá incluimos comercio y servicios, porque incluyen educación, salud, etc., aún así mantienen los niveles ocupacionales.»

«Pero hay otra cosita más interesante todavía» afirma el economista , agregando que «cuando uno revisa las expectativas de contratación de personal para el próximo cuatrimestre, hay más porcentaje de empresas, comparándolo con cuatrimestres anteriores, que ya proyectan contratar más personal. Ese porcentaje que antes era bastante bajo, ahora comenzó a aumentar y eso está en línea con lo que uno observa en el Instituto Nacional de Estadística, que informa que la demanda de trabajo está creciendo por encima de la oferta.»

Aclara que por eso es que «paulatinamente hemos registrado caídas en los niveles de desempleo que veníamos registrando. El año pasado teníamos alrededor de junio, julio, por ahí, tasas del orden del 14%, y actualmente estamos en el 8%, aproximadamente, estamos en niveles bastante más bajos, justamente porque se ha venido mejorando en varios aspectos» afirma

Recuperación de Inversiones

Cortondo advierte sobre la necesidad de «recomponer las inversiones en el negocio y la rentabilidad».

«Otra cosa importante saber también es que no hay que hacer una lectura apresurada sobre el comercio, porque si bien es cierto que los niveles de ventas están mejor, porque hay empresas que han recuperado los niveles de ventas previos a pandemia, y durante la pandemia, el tema es que eso es una cosa. Y otra cosa es la recomposición de las inversiones en el negocio, y la rentabilidad porque uno puede vender mucho, pero lo que sucede es que los negocios han perdido tanto, o han tenido que mantener las inversiones durante largo tiempo y eso significa no cambiar la maquinaria, no reponer algún material que tienen que reponer, que sistemáticamente deben hacerlo, retrasar compras de mercadería, etc. Todo eso significa inversiones. Y eso es necesario irlo recomponiendo. Eso está mejorando, pero muy levemente. Y por otra parte, la rentabilidad también, porque justamente lo que queda del negocio, uno lo reinvierte en su negocio, o queda una merma para el propio comerciante.»

Informalidad y Competencia

El tema de la informalidad también preocupa: «Los niveles de informalidad crecieron hasta bastante altas» además de alertar de la situación cambiaria con Brasil, en este tema y recordando lo sucedido con Argentina, el profesional sugiere políticas específicas para estas situaciones.

A pesar de la mejora en la competitividad con Argentina, «estamos perdiendo competitividad sistemáticamente con Brasil». Este contexto complejo obliga a las empresas a adaptarse constantemente a las condiciones cambiantes del mercado internacional. La gestión de costos y la capacidad de innovar son factores clave para que las empresas puedan sobrevivir y prosperar en este entorno competitivo.

Expectativas de Ventas

Las expectativas para el próximo cuatrimestre son optimistas, con más del 60% de las empresas esperando un crecimiento en sus ventas.

Pero también el economista es optimista en la mejora de la actividad comercial en Salto.

«Yo estoy seguro que va a ser un poco mejor este último cuatrimestre del año, porque esos aspectos que llenaban un poco de incertidumbre a la empresa en general, se empezaron a despejar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reforma… con el plebiscito. Con el plebiscito, exactamente.