El Día Mundial del Prematuro se conmemora el 17 de noviembre de cada año, desde el año 2009, con el objetivo de visibilizar y concientizar sobre la situación de los bebés nacidos antes de tiempo. Esta fecha fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y busca resaltar la importancia de la atención de calidad para los recién nacidos prematuros.

En este 2024, el enfoque se centra en garantizar el acceso a cuidados prenatales y recursos médicos adecuados, así como en promover el apoyo familiar para mitigar las complicaciones asociadas con la prematuridad.

Según la OMS, más de 13 millones de bebés nacen prematuramente cada año, lo que representa más del 10% de todos los nacidos vivos en el mundo.

- espacio publicitario -

En Uruguay…

En Uruguay, aproximadamente el 10% de los niños nacidos en 2022 fueron prematuros, lo que equivale a 3,138 nacimientos de menos de 37 semanas de gestación. Se estima que en total nacen alrededor de 4,500 niños prematuros al año.

En el Hospital Pereira Rossell, el 15% de los nacimientos son prematuros.

Gracias a los avances en medicina perinatal y neonatal, ha aumentado la supervivencia de los bebés prematuros y se han reducido las secuelas asociadas.

Es fundamental que estas fechas sirvan para aumentar la concienciación sobre la prematuridad, fomentar la investigación en cuidados neonatales y promover políticas que mejoren la atención a los bebés prematuros y sus familias.

La Dra. Natalia Fleurquin enfatiza en la importancia del trabajo interdisciplinario y de “involucrar a toda la familia”

Comienza a conversar con EL PUEBLO sobre el tema de este informe la Dra. Natalia Fleurquin, y lo primero que aclara es que “soy pediatra, no neonatóloga sino pediatra” y luego prosigue a modo de presentación: “pero hace más de 20 años que trabajo en el seguimiento de prematuros…Nos vamos formando, especializando, haciendo cursos, ahora últimamente hicimos junto a todo el equipo, una Diplomatura en Seguimiento del Prematuro, para poder dar la mejor atención. Yo trabajo en ASSE, en lo que era el Centro de Prematuros, que ahora en realidad se llama Casa del Desarrollo”.

Seguimiento

Entonces surge hablar de ese “seguimiento” y explica: “tenemos protocolos, pautas… Es un equipo multidisciplinario integrado por dos pediatras, fisioterapeuta, psicóloga, fonoaudióloga, cuatro licenciadas en enfermería, administrativos, etc….Todo para la mejor atención del prematuro, que ya de por sí es un niño de riesgo. Lo importante es brindarle una atención integral. Todos nos complementamos, cada uno aporta su parte. Lo que hacemos son, las evaluaciones los pediatras solos, y también el seguimiento con el resto del equipo, con especialistas. Lo que fomentamos mucho es involucrar a los padres en el cuidado del niño, en la estimulación, en todo”.

Consultada a qué se refiere con “niño de riesgo”, dice que “el niño que nace antes, ya es de alto riesgo en realidad porque nace muy inmaduro, puede tener varias complicaciones que en los protocolos o pautas de seguimiento tenemos que tener en cuenta para abarcar la parte de desarrollo, respiración, nutrición, también la parte auditiva y visual, donde muchos niños tienen ese déficit precisamente por todas las complicaciones que tuvieron…”. Además, “tienen probabilidades de secuelas a nivel visual, auditivo, de desarrollo, autismo, epilepsia, dificultades de aprendizaje, entre otras cosas. Pero mucho de esto se puede corregir y mejorar cuanto más temprano se comience con la estimulación. Una cosa que a veces juega en contra es que vienen de medios socioeconómicos muy carenciados. Pero para eso también tenemos Asistente Social, trabajamos con los Caif, jardines, escuelas, etc. para lograr la mejor atención. En Salto en realidad, nosotros le hacemos el seguimiento una vez que el niño sale de alta, del CTI o de neonatología, siempre hablando de Salud Pública. Después hay otro equipo, donde están las doctoras Sanguinetti y Goicoechea, que también tiene fisioterapeuta, psicóloga, etc, que está en Centro Médico. Esos son los dos equipos que hacen seguimiento de prematuros, en lo público y en lo privado”.

Se ha avanzado

Entiende la doctora que en el transcurso de los últimos años “se ha avanzado mucho en esta atención…Se intenta una atención integral, con equipos multidisciplinarios para que puedan abarcar al niño desde todo punto de vista. Desde la parte del desarrollo, la parte nutricional, respiratoria, a fin de evitar todas las complicaciones que pueda tener y que logre un desarrollo y crecimiento lo más adecuado. Al evaluar en equipo, lo hacemos desde todo punto de vista, con psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, entonces vemos posturas, desarrollo, vínculos con la madre y con el resto de la familia, el tema de los miedos que tiene la familia, la alimentación, deglución, todo eso vemos con el equipo interdisciplinario. Después hacemos los abordajes que haya que hacer, es decir que después también hacemos tratamientos con las especialistas que necesite el niño y también el seguimiento a la familia por parte de la psicóloga. Las licenciadas en enfermería también ayudan mucho en todo y sobre todo en la parte de lactancia por ejemplo, en ese vínculo más estrecho con la madre o la familia misma. También ayudan en la parte de evitar infecciones respiratorias, enseñarle a los padres medidas de higiene, etc. , porque está bueno involucrar a toda la familia”.

Cuidados

Al pedírsele a la profesional un comentario sobre los principales cuidados que requieren estos niños, explica: “por ejemplo cuidar su alimentación, porque muchas veces necesitan más calorías que los niños que nacieron de término, o a veces tienen dificultades de deglución, o sea que hay que ver otras formas de alimentación también, ir agregando la alimentación complementaria de acuerdo a su edad corregida, porque en la parte de desarrollo y alimentación se hace según la edad corregida, es decir, se resta las semanas que le faltaron estar dentro de su madre. Por ejemplo si nacieron de 32 semanas, le faltaron 2 meses y entonces le descontamos esos 2 meses para no compararlos con los mismos niños de término de su edad, porque si no, siempre van a quedar como atrasados. A su vez, los prematuros muchas veces necesitan estimulación extra, o sea, que la fisioterapeuta trabaje con el niño y con los padres para enseñarles posicionamiento y otras cosas que tienen que ir conociendo para mejorar el desarrollo y que muchas veces sin la estimulación no pueden lograrlo. También en el seguimiento de la parte respiratoria, hay vacunas específicas para prevenir infecciones respiratorias de los prematuros. También se les hace pesquisas para descartar déficit visual o auditivo… También contamos con un neuropediatra que viene una vez por mes y hace evaluaciones, contamos también con psiquiatras infantiles. Son niños que también tienen alto riesgo de enfermedades, de enfermarse de infecciones respiratorias y otras infecciones, entonces hay que tener cuidados especiales, por ejemplo en la parte ambiental, con el humo del cigarro, etc. En todo eso es muy importante el trabajo con los padres”.

Dra. Silvana Sanguinetti: “El principal cuidado es el amor”

con el desarrollo de las tecnologías se ha logrado mayor supervivencia y menos secuelas en los prematuros Dra. Silvana Sanguinetti:

La doctora Silvana Sanguinetti Leal es Pediatra y Neonatóloga, y cuenta con una Diplomatura en Atención de Recién Nacidos y Niños Prematuros. Trabaja “asistiendo al nacimiento de los recién nacidos y formo parte de un equipo multidisciplinario que realiza el seguimiento, la atención en salud de los niños prematuros y sus familias”, comienza expresando al hablar con EL PUEBLO. Para ella, los avances tecnológicos en la medicina han sido un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de esta población.

Luego transcurría este diálogo, donde la profesional explica desde los cuidados más importantes que requieren los niños prematuros hasta los centros de atención con que cuenta Salto, etc.:



-Generalmente se dice que se ha avanzado mucho en la atención de estos niños en los últimos años, ¿cuál es su opinión?

Sí, se ha avanzado mucho, con el desarrollo de las tecnologías se ha logrado mayor supervivencia y menos secuelas en los prematuros. Hemos aprendido a cuidarlos junto a sus familias, desde el nacimiento, en el área de cuidados intensivos, en la nursery y a lo largo de toda la edad pediátrica.. La presencia y el acompañamiento de la familia desde el nacimiento es fundamental. A su vez como equipo de salud hemos crecido trabajando en la interdisciplina…

-¿Cómo es eso?

Claro, porque son varios los técnicos que acompañan a estos niños, no solo los médicos sino que también intervienen fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicomotricistas, psicólogos, licenciadas en enfermería, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, asistentes sociales, los centros educativos, entre otros.



-Para que le quede claro a la gente que nos lee, ¿con qué cuenta Salto actualmente para esta atención de niños prematuros ?

En Salto contamos con una unidad de cuidados intensivos (CERENAP), dos unidades de cuidados neonatales donde se derivan los niños cuando están de alta del CTI, una en el Hospital de Salto y otra en la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto. Y tanto en el sector público y privado existen equipos de salud interdisciplinarios que damos seguimiento durante la edad pediátrica a los niños pre término.



-¿Cuáles serían los principales cuidados que debe recibir un niño prematuro?

El principal cuidado es el amor, el cuidado y compromiso de la familia para con los cuidados de los prematuros…

-¿Y en cuanto a controles médicos?

Estos niños deben de ser controlados en forma más frecuente que uno que nació de término, y como dije anteriormente necesita de la valoración y seguimiento interdisciplinario, para seguir muy de cerca el crecimiento y desarrollo del niño, pesquisar y diagnosticar a tiempo para comenzar con las terapias en forma precoz. Priorizamos la alimentación con leche materna, la correcta alimentación y los suplementos de hierro y vitaminas, para tener un crecimiento óptimo. Es muy importante tener las vacunas al día. Deben recibir la vacuna antigripal y los anticuerpos para virus sincitial respiratorio. Y además es fundamental también que las familias se acerquen al CAIF que tengan en el barrio, para iniciar las Experiencias Oportunas, donde también hay equipos interdisciplinarios, que realizan estimulación temprana y talleres con las familias.

María Pintos: “El milagro de la vida y la lucha de mis mellizos prematuros”

La maestra María Pintos accedió a dialogar con EL PUEBLO al momento de elaborar este informe. Lo que sigue es un resumen de sus palabras:

“En octubre de 2018, la vida me sorprendió de una manera inesperada. Estaba concentrada en mis estudios, preparándome para los parciales finales del primer año de Magisterio, cuando empecé a sentirme mal. Los vómitos constantes me llevaron a una consulta de emergencia, y aunque aseguraba que no podía estar embarazada, ya que tomaba anticonceptivos, la doctora sugirió hacerme un análisis de sangre «para descartar». La espera por los resultados fue larga, y me distraje con el cumpleaños de mi padre, sin imaginar que ese análisis cambiaría mi vida. Cuando finalmente recogí los resultados dos días después, leí lo impensable: positivo. ¡Estaba embarazada! La noticia me dejó en shock. No estaba en mis planes ser madre en ese momento; quería primero obtener mi título de maestra, establecerme laboralmente y alcanzar varias metas personales.

El asombro no terminó ahí. Al hacerme la ecografía para determinar de cuánto tiempo estaba, la sorpresa fue doble, literalmente. Mi amiga, quien me acompañaba, vio algo en la pantalla y preguntó al doctor: “¿Qué es esa manchita?”. Él respondió tranquilamente: “Ese es el otro bebé”.

“¿Qué? ¿Cómo que dos?” exclamé, completamente incrédula. Mellizos. No podía creerlo. Mis sueños parecían tan lejanos y mis metas casi imposibles de alcanzar siendo madre, y encima, de dos bebés al mismo tiempo”.

Embarazo con dificultades

“El embarazo avanzó con dificultades, y mis mellizos nacieron muy prematuros, con apenas 30 semanas de gestación. Eran tan pequeños, pesando apenas 1.600 kg cada uno. Su fragilidad me llenaba de temor, y los días que pasaron en el CTI pediátrico fueron una montaña rusa de emociones. Cada día era una lucha por sus vidas, y verlos conectados a máquinas me rompía el corazón. Pero ellos demostraron una fuerza inmensa. Lucharon durante un mes entero, enfrentando obstáculos y venciendo uno a uno.

Hoy, esos pequeños guerreros tienen 5 años y 7 meses, y cada sonrisa, cada logro, me llena de orgullo. No solo me inspiran a ser mejor cada día, sino que me enseñaron que la vida está llena de sorpresas y que siempre hay motivos para luchar.

Sin embargo, no podría haber alcanzado mis metas sin el apoyo de las personas que me rodean. Familiares, amigos y personas queridas me ayudaron cuidando de mis pequeños guerreros mientras yo estudiaba y trabajaba. Su ayuda fue fundamental para que, en este tiempo, lograra convertirme en maestra, concursara con éxito en un llamado administrativo en UTU y comenzara a estudiar profesorado de matemáticas. Su solidaridad y amor por mis hijos me dieron la fuerza necesaria para no rendirme.

Mis niños son increíblemente afortunados, porque están rodeados de amor y cariño. Son muy queridos por todos, y eso, además de su fortaleza, les da una luz especial. Ser madre de mellizos no fue algo que planifiqué, pero ellos llegaron a mi vida para transformarla y demostrarme que, con apoyo, constancia y esfuerzo, nada es imposible. Ellos no solo son mi mayor orgullo, sino también mi mayor inspiración”.

Lic. Andrea Stábile: la de prematuros “es un área que demanda mucha capacitación, especializarse permanentemente, porque es una área de mucha profesionalización”

La licenciada Andrea Stábile es la Referente en Enfermería del Centro de Prematuros de Salto (ubicado desde hace unos cuatro años en el flamante local de calle Rivera esquina 18 de Julio). Se desempeña allí en el turno de la mañana.

“Trabajo en ASSE en el Primer Nivel de Atención de Salud. Luego de un largo período de trabajo, realicé dos especialidades, una en Salud Familiar y Comunitaria en el año 2018 y Especialidad en Neonatología en 2019; actualmente estoy en ASSE, en Casa del Desarrollo y Centro de Prematuros”, cuenta al hablar con EL PUEBLO. En tanto, puntualmente sobre el tema de este informe de hoy, destaca especialmente que en los últimos años se ha avanzado mucho en cuanto a la atención de estos niños, y que es fundamental el trabajo integrado desde diferentes disciplinas de la salud: fisiatría, fonoaudiología, psicología, enfermería, ec.

“Desde ASSE las atenciones a niños son prioritarias; hubo reestructuración de programas y se brindan nuevas atenciones de tratamientos a todos los niños que presenten desvíos en el desarrollo”, sostiene, y afirma que todo ello “ha mejorado la atención de prematuros y de niños en general que presenten alguna dificultad”.

Consultada respecto a cuáles serían los principales cuidados que debe recibir un niño prematuro, responde Andrea que “en la atención se trabaja con el niño y su familia” y que “siempre nos orientamos a la familia, a fin de brindar el mejor cuidado desde el nacimiento, la primera infancia, trabajamos cuidado de piel, alimentación, sueño seguro, tratamientos y estimulación. Trabajamos con apoyo familiar aquellas pautas seguras de cuidados, estímulos para crecimiento y desarrollo adecuado de ese niño prematuro. Tratamos de evacuar todas las dudas y brindarles todas las herramientas necesarias para el hogar”.

Información y explicaciones importantes de la entrevistada:

“Lo que se llama niño prematuro es aquel nacido antes de las 37 semanas. Los que nosotros recibimos ahí comúnmente en el centro van de 25 semanas semanas de gestación, o 27, 28…que son prematuros extremos. Son niños, para que se entienda, que nacen a los seis meses de gestación. Un embarazo de seis meses les implica unos tres meses de CTI para sobrevivir y para superar un montón de dificultades y adversidades que se les presentan. Entonces, hay todo un equipo humano y profesional en el CTI que hace que estos bebitos salgan adelante. Todo este trabajo de equipo que se hace, de CTI, después continúa. Después pasan a la neonatología hasta que el bebé se pueda alimentar solo con su mamá y su mamá lo pueda manejar sola en su casa. Y después de neonatología pasa al centro donde estamos nosotros, que es donde continuamos el seguimiento.

Importa en el seguimiento de ese crecimiento, que no haya quedado ninguna secuela de ese proceso de CTI, por ejemplo por los medicamentos, por los ventiladores, etc. Nosotros detectamos esas cosas y las abordamos a tiempo”.

Dicho de otra manera: “Después que el bebé se alimenta solo con la mamá, ya sea con pecho directo o leches artificiales, empieza a crecer. Al determinado tiempo debe cumplir ciertas pautas del crecimiento que es el seguimiento que hacemos nosotros. O sea, debe tener determinadas capacidades a determinada edad, por ejemplo a los 6 meses debería sentarse solito, rotar, gatear…entonces todo eso nosotros vigilamos que se esté dando en tiempo y forma. Y si hay alguna dificultad por la que no pueda lograr alguna de las conductas esperadas, es donde nosotros detectamos, apoyamos y estimulamos. Eso es lo que se va haciendo con el trabajo de seguimiento. Cuando llega a 1 año, se hacen también algunos test para ver si ven bien, si escuchan bien, y vamos acompañando ese crecimiento para que las conductas sean las esperadas. Es un área que demanda mucha capacitación, especializarse permanentemente, porque es una área de mucha profesionalización. O sea,te hace estudiar más, porque nosotros salimos de Facultad sabiendo lo normal, lo fisiopatológico normal, pero cuando te enfrente a este tipo de policlínicas la capacitación debe ser mayor porque hay que saber, aparte de todo lo normal, qué pasa cuando hay algo patológico…la verdad es que demanda mucha formación”.

En CTI de Salto, de Montevideo, de Concordia…

Más historias de prematuros: los trillizos Balori y Daniel Ferreira

Dicen que a veces un solo ejemplo es suficiente para explicar una situación. Si quisiéramos explicar que la atención a los niños prematuros ha evolucionado y mucho con el correr de los años, podríamos decir simplemente que cuando nacieron los trillizos Balori-Zappaccini, había en el Sanatorio Uruguay una sola incubadora, y estaba ocupada.

Es por eso que Teresa Zappaccini y Jorge Balori, papás de los trillizos Juan José, Álvaro Fernando y Jorge Santiago, dicen que «aquello fue difícil, realmente muy difícil». Pero no culpan a nadie de nada, entienden que los tiempos eran otros e incluso valoran profundamente algunas acciones, como el trabajo de la Dra. Silvia Bueno, “que fue una de las grandes artífices para que todo siguiera bien”, sostienen.

Era la fría noche del 10 de mayo de 1985 cuando la mamá «rompió bolsa» como suele decirse, y comenzó todo el nerviosismo, el parto era inminente aunque el embarazo llevaba solamente 34 semanas. «Y encima nosotros esperábamos dos, mellizos esperábamos, y vinieron tres», narran Teresa y Jorge.

«Decidimos irnos a la Argentina -cuenta Jorge- y allá los niños estuvieron tres meses internados, en el CTI del Instituto Pediátrico de Concordia. Acá no había los recursos; cuando nacieron en el Sanatorio Uruguay había una sola incubadora que en ese momento estaba siendo ocupada por otro bebé, que tenía un cuadro de diarrea…Pero reconocemos por ejemplo que el Centro Médico estuvo muy bien, se hizo cargo de todo eso que implicó la estadía en Argentina».

En esos tres meses «estuvimos más tranquilos -afirman- porque sabíamos que allí estaban bien cuidados…El problema era después, cuando tuvimos que atenderlos nosotros nomás, ya en casa…No fue fácil, diríamos que fue muy duro, pero felizmente eso ya pasó y todo siguió bien».

Sin embargo, pese a situaciones para nada favorables, como alguna neumonía, todo salió bien, el esfuerzo de los papás y la hermana (Florencia, cuatro años mayor que ellos y que actualmente vive en Italia) dio buenos frutos. Los trillizos no tuvieron secuelas en cuanto a su salud y hoy son hombres de 39 años.

Un bebé nacido a los 6 meses y medio de embarazo: Daniel Ferreira estuvo en el CTI de Salto y del Pereira Rosell

El contacto de EL PUEBLO con los papás del niño Daniel Ferreira (que hoy tiene 9 años, nació el 14 de mayo de 2015) surgió como sugerencia del propio personal de salud que se desempeña en la Casa del Desarrollo. Es así que también brindaron su palabra para este informe Lidia Batista y Richard Ferreira.

“Daniel nació con seis meses y medio de embarazo -cuenta Lidia-; cuando nació, pesó apenas 700 gramos. El embarazo ya venía ya complicado, la verdad que sí, que ya venía complicado, se sabía que él iba a ser prematuro. Después que lo tuve, a los seis meses y medio como digo, mediante parto normal, fue a CTI y ahí estuvo nueve meses, estuvo cinco acá y después en el Pereira Rosell, donde no se lo podía desentubar y le tuvieron que hacer una traqueotomía y a partir de ahí estuvo tres meses más allá en Montevideo…”.

En tanto el papá, Richard, narra que “los cinco meses que estuvo internado en el hospital, ahí en el CTI, en un momento se lo desentubó y entonces tuvo una parálisis, se le reventó una venita en la cabeza. A raíz de eso perdió la vista y el oído, y a la semana recuperó de vuelta. Pero tuvimos que llevarlo otra vez a Montevideo para la traqueotomía; hasta el 23 de diciembre estuvimos allá, que nos mandaron para el Hospital de Salto nuevamente. Pasamos la Navidad en el Hospital de Salto y obviamente que fue la mejor Navidad, con él bien, con secuelas pero bien, y hasta lo pudimos alzar en la falda porque él quedó en la incubadora y todo el proceso, hasta los nueve meses, quedó en la incubadora”.

Agrega la mamá que “la atención del Hospital, tanto el de acá de Salto como el de allá de Montevideo, el Pereira Rosell, fue realmente especial, no tenemos quejas, no tenemos nada en contra que decir, fue muy buena la atención y así sigue siendo hasta ahora, que él tiene ya nueve años. Es una atención excelente. No tenemos ninguna queja”.