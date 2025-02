“Deuda Justa”… Plebiscito contra la Usura

El proyecto de plebiscito contra la usura en Uruguay, impulsado por el partido político Cabildo Abierto, tiene como objetivo la reforma de la Constitución de la República para limitar las tasas de interés aplicadas en préstamos y deudas, a fin de evitar lo que consideran prácticas usurarias que perjudican a la población más vulnerable. Esta propuesta busca establecer un marco normativo que regule las tasas máximas de interés en el país, promoviendo una «deuda justa» y protegiendo a los ciudadanos de la especulación financiera.

En un contexto económico caracterizado por la creciente preocupación sobre el endeudamiento de las familias uruguayas, especialmente en sectores de bajos ingresos, Cabildo Abierto presentó este proyecto como respuesta a las altas tasas de interés que se perciben como excesivas y perjudiciales. La iniciativa está dirigida a establecer un control estricto sobre las tasas de interés en diversos productos financieros, buscando regular la usura y garantizar condiciones más justas para el acceso al crédito.

El principal objetivo del proyecto es modificar el artículo 52 de la Constitución para prohibir la usura y establecer que las tasas de interés no puedan superar un 30% anual en Unidades Indexadas, hasta que se promulgue una ley específica que regule el tema. Este porcentaje incluiría no solo los intereses compensatorios, sino también los moratorios, comisiones, reajustes y cualquier otro tipo de recargo.

La reforma debe ser aprobada a través de un plebiscito, el cual fue impulsado por la recolección de más de 322.000 firmas por parte de Cabildo Abierto, superando el 10% del padrón electoral necesario para activar este mecanismo. El plebiscito está previsto para realizarse junto con las elecciones departamentales de 2025, a condición de que la Corte Electoral valide las firmas recolectadas.

Si el plebiscito es aprobado, la reforma constitucional modificaría sustancialmente la regulación financiera en el país, estableciendo límites claros a las tasas de interés. Además, se espera que esta reforma impulse una mayor transparencia y competencia en el sector financiero, beneficiando principalmente a los consumidores más vulnerables.

Este plebiscito refleja una creciente preocupación por las condiciones de endeudamiento en Uruguay y genera un debate sobre el equilibrio entre la protección al consumidor y la libertad del mercado financiero.

l artículo 52 de la Constitución prohíbe la usura. Sin embargo, una ley votada por todos PROPUESTA PRESENTADA POR CABILDO ABIERTO

La propuesta de reforma constitucional plantea modificar el artículo 52 de la Constitución para establecer límites a las tasas de interés. Se busca que la ley defina el interés máximo permitido, incluyendo tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional. Mientras no se apruebe dicha ley, la tasa de interés máxima sería del 30% en unidades indexadas, aplicable a préstamos, multas y recargos por atrasos en tarifas y servicios públicos y privados.

Tras la entrega de las firmas, la Corte Electoral inició el proceso de validación para verificar que se alcance el mínimo requerido de 270.000 firmas válidas. Durante este proceso, se detectaron más de 13.000 firmas que fueron rechazadas. Ante esta situación, Cabildo Abierto solicitó a la Corte Electoral un proceso de ratificación, confiando en que muchas de estas firmas puedan ser validadas tras una revisión.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que «por primera vez en la historia del Uruguay, los uruguayos tendrán la posibilidad de decidir en un tema que los viene angustiando desde hace muchos años, el problema de la deuda».

Actualmente, el proceso de validación de firmas continúa, y se espera que, de ser aprobadas las necesarias, el plebiscito se realice junto con las elecciones departamentales de mayo de 2025. A febrero de 2025, el proyecto de plebiscito impulsado por Cabildo Abierto contra la usura y por una «deuda justa» se encuentra en proceso de validación por parte de la Corte Electoral. El partido espera que, una vez finalizada la validación, el plebiscito se realice junto con las elecciones departamentales de mayo de 2025.

TEXTO DEL PROYECTO A PLEBISCITAR

El proyecto de reforma constitucional impulsado por Cabildo Abierto, bajo la consigna «Contra la usura y por una deuda justa», propone modificar el artículo 52 de la Constitución de la República. El texto propuesto es el siguiente:

Artículo 52: “Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de las obligaciones, la cual deberá ser aprobada con el voto de los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras. Mientras no se dicte dicha ley, el interés máximo permitido será del 30% anual en Unidades Indexadas, incluyendo intereses compensatorios y moratorios, comisiones, reajustes y cualquier otro recargo. Este límite será aplicable a préstamos, multas y recargos por atrasos en el pago de tarifas y servicios públicos y privados”.

¿Por qué modificar el Art. 52?

La ley que regula los intereses es de orden público y pertenece a todos los uruguayos, formando parte de nuestra organización como sociedad, de nuestros valores y costumbres, por eso es necesario protegerla y regularla acorde a nuestras necesidades y derechos.

Al modificar este artículo se está:

Previendo que la ley determine el interés máximo permitido por todo concepto (tasas de interés moratorio y compensatorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional).

Impidiendo que la ley delegue a otra autoridad el límite máximo de las tasas.

Garantizando que mientras no entre en vigencia una ley nueva, se fije el interés máximo en una Tasa Efectiva Anual del 30 %.

Beneficiando a los prestamistas y a los prestatarios, las deudas se pagan y el dinero circula. Ganamos todos.

Incentivando los buenos hábitos de pago y fortaleciendo el sistema crediticio y comercial de nuestro país, evitando caer en el Clearing de Informes por

incumplimiento.

PROCESO PLEBISCITO EN URUGUAY

El proceso de plebiscito en Uruguay es un mecanismo constitucional de participación directa, mediante el cual, la ciudadanía puede votar para aprobar o rechazar reformas a la Constitución. Este proceso está regulado por la Constitución de 1967 y se lleva a cabo en dos etapas: la recolección de firmas y la votación popular.

Iniciativa para el plebiscito

Existen dos formas principales para iniciar un plebiscito en Uruguay: Por iniciativa ciudadana: Requiere la recolección de firmas del 10% del padrón electoral. Por el Poder Legislativo: Se necesita una mayoría especial de dos tercios de los votos en la Asamblea General.

Recolección de firmas (si es por iniciativa popular)

Los promotores del plebiscito deben recolectar las firmas necesarias (10% del padrón). Las firmas deben ser verificadas por la Corte Electoral.

Convocatoria al plebiscito

Una vez validada la recolección de firmas, la Corte Electoral convoca al plebiscito. El plebiscito se realiza en coincidencia con las elecciones nacionales (elecciones presidenciales y parlamentarias o departamentales) para garantizar mayor participación.

Votación y resultado

El resultado del plebiscito es obligatorio y vinculante. Para que la reforma sea aprobada, debe recibir el 50% + 1 de los votos válidos.

Ejemplos de plebiscitos en Uruguay

1992 : Plebiscito sobre la Ley de Empresas Públicas, donde se rechazó la privatización de empresas estatales.

: Plebiscito sobre la Ley de Empresas Públicas, donde se rechazó la privatización de empresas estatales. 1996: Plebiscito que reformó el sistema electoral.

2004 : Plebiscito sobre el agua como derecho humano, donde se aprobó la reforma constitucional para garantizar el acceso al agua potable como un derecho fundamental.

: Plebiscito sobre el agua como derecho humano, donde se aprobó la reforma constitucional para garantizar el acceso al agua potable como un derecho fundamental. 2014: Plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad penal, que fue rechazado por la ciudadanía.

¿QUÉ ES LA USURA?

Es un delito, civil y penal, que se configura cuando se cobran tasas por encima del máximo legal permitido por la ley.

El Banco Central del Uruguay publica mensualmente una tabla que revela la tasa máxima para cada operación.

LA LEY N° 18.212 REGULA LA USURA

Rige desde 2007 y establece un régimen especial para las operaciones de crédito, prohibiendo otros intereses que no sean compensatorios o moratorios.

INTERESES COMPENSATORIOS Y MORATORIOS

Los intereses compensatorios son los que se pagan por recibir el dinero solicitado, es decir, el precio del préstamo o la obligación. Es pactado por las partes. Los intereses moratorios son los que se generan cuando existe incumplimiento por no pagar. Generalmente es superior al compensatorio. Puede ser pactado entre las partes y en algunos casos la ley prevé su aplicación.

¿El tope de interés es siempre el mismo? No. Depende de distintas variables como la moneda y el plazo; si se trata de un préstamo de consumo o uno de vivienda; si el prestatario es una persona física o una empresa, etc.

UNA LEY DE ORDEN PÚBLICO

La Constitución determina que es de «orden público» la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos.

¿Qué es el orden público? Un conjunto de valoraciones de carácter político, social y económico propios de una comunidad determinada, en un momento determinado, sin las cuales no podría subsistir ni proteger derechos individuales y colectivos.

“Para que haya plebiscito, hay que alcanzar un poco más de 272 mil firmas válidas”. Dr. José Garchitorena –Ministro Corte Electoral.

El Ministro de la Corte Electoral, Dr. José Garchitorena, informó respecto al trabajo que se viene realizando por el organismo, en la verificación de las firmas presentadas por los promotores de la iniciativa, recordando que, para que ésta se pueda realizar, es necesario alcanzar el 10% de los habilitados en el padrón electoral, y que sus firmas deben coincidir en rasgos generales, con la existente en la Credencial Cívica y los registros electorales.

HABILITACIÓN DEL 10% DEL PADRÓN ELECTORAL.

La iniciativa de reforma se presentó ante la Asamblea General, y luego fue ésta la que le remitió a la Corte las firmas para su verificación; ese día, se hizo un cierre ficto del padrón, y se estableció que, en función del total de habilitados a ese día, el 10% serían un poco más de 272 mil personas. Entonces, para que haya plebiscito constitucional, hay que alcanzar la cifra de un poco más de 272 mil firmas válidas.

Actualmente, la Corte Electoral está en proceso de verificación de las firmas presentadas y transmitidas por la Asamblea General a la Corte, justamente para verificar si se alcanza o no, el 10 % necesario de los habilitados para votar, para que se pueda someter a consideración de la ciudadanía la reforma constitucional presentada.

Si acceden a la página web de la Corte Electoral, diariamente se actualiza el estado de avance de la tarea de la verificación, que comenzó antes de fin de año, incluso, antes de la segunda vuelta electoral del mes de noviembre, pero que, por razones obvias, recién agarró cierto ritmo en el mes de diciembre; tarea que empezó con la numeración de las firmas presentadas, y luego – que es la tarea que se está haciendo actualmente-, la verificación de las firmas.

RATIFICACIÓN DE LAS FIRMAS.

La solicitud de ratificación de las firmas, es una solicitud de los promotores de la iniciativa de la reforma, que aún no ha sido considerada por la Corte Electoral. La resolución de la Corte es considerar ese planteo una vez que tengamos el informe del grupo de trabajo que está haciendo, justamente, el la tarea de verificación; recién entonces allí, la Corte analizará el planteo, y hará lugar a él o no. Actualmente, como lo dije, nos estamos manejando de acuerdo a la normativa vigente. La Corte, en el año 2012, dictó una reglamentación para tramitar este tipo de planteos, de la forma constitucional, donde está descrito cómo es el procedimiento que pasa por el análisis de cada papeleta. Primero, se enumera cada papeleta, las firmas presentadas y, luego, esa papeletas pasan a estudio de parejas de funcionarios electorales, de diferente afiliación partidaria, que verifican la habilitación (que esté completa la papeleta, con los datos necesarios, que sean concordantes, consistentes entre sí, que la persona que comparece esté habilitada para votar y, luego se coteja la firma que surge de la papeleta con la del registro electoral).

La decisión de la pareja de funcionarios, si considera que no hay coincidencias en las firmas, pasa a otra pareja de funcionarios, para que ratifiquen o no, esa decisión; y siempre, por supuesto, los delegados de los promotores de la iniciativa de reforma, pueden recurrir esa decisión si no están de acuerdo.

LA IMPORTANCIA DE LA FIRMA.

No se exige que la firma en el consentimiento sea igual a la de la Credencial Cívica; incluso, si bien no son perito –calígrafos los funcionarios que están encargados de la tarea, la instrucción que tienen es que identifiquen algún rasgo, algún trazo, que pueda resultar coincidente. En general, todos tendemos a simplificar la firma pero, siempre conservamos algún trazo de la firma original. En cualquier caso, en la medida en que la reglamentación establece que la firma debe coincidir o ser similar a la que figura en el registro electoral, es una carga de los promotores, solicitarle a la persona que desea adherir a la iniciativa, que firme conforme está en su Credencial. Creo que es una precaución a tener en cuenta, justamente, para evitar el rechazo, por entender que no coincide la firma de la papeleta con la que figura en el registro electoral y en la Credencial Cívica.

EVENTUAL FECHA DEL PLEBISCITO.

Que el plebiscito se realice el 11 de mayo, tampoco está definido. Esa fue una decisión que la Corte también tomó en su momento, que, llegado el caso de que se alcance el número de firmas requerido para promover un plebiscito de reforma constitucional, ahí la Corte deberá pronunciarse sobre la oportunidad; porque, en realidad, no hay antecedentes de plebiscitos conjuntamente con elecciones departamentales y municipales. La Constitución lo que establece es que, en los proyectos de reforma presentados con hasta seis meses de antelación a la fecha de la próxima elección, serán sometidos conjuntamente con ésta. Pero, la Corte va a tener que interpretar el texto constitucional, que es anterior al desdoblamiento de las elecciones; éste, fue a partir de la reforma de 1997 y, este texto, es de la reforma de 1967. Por lo tanto, la Corte va a atener que interpretar la disposición constitucional, y definir si corresponde –para el caso que se llegue a las firmas-, que el plebiscito se realice conjuntamente con las elecciones departamentales y municipales del11 de mayo o no.

APLICACIÓN.

En realidad las reformas empiezan a regir a partir de que se le comunica a la Asamblea General que se alcanzó el voto y que fue aprobada por el cuerpo electoral. Toda otra interpretación, en realidad, deberá ser dirimida en los ámbitos competentes que no es la Corte Electoral. La Corte se va a limitar –en el caso de que haya plebiscito-, a comunicar a la Asamblea General, el resultado del plebiscito; después, será cuestión de la Justicia o de quién corresponda, establecer en función del texto constitucional aprobado y de la fecha de su aprobación, qué efectos tiene esa reforma a los efectos prácticos.

“En Salto se hizo un gran esfuerzo, alcanzándose unas 20 mil firmas”

Marcelo Nobre – Pte. Mesa Política Dptal. Cabildo Abierto

El Presidente de la Mesa Política Departamental de Cabildo Abierto en Salto, Marcelo Nobre, destacó el trabajo realizado en Salto por la militancia, y el respaldo recibido por ciudadanos de todos los partidos políticos, que comprendieron el espíritu de la iniciativa.

También manifestó que, de no habilitarse las firmas necesarias, se continuará trabajando en el Parlamento para lograr los apoyos que permitan aprobarse una ley.

LA CAMPAÑA EN SALTO LOGÓ 20 MIL FIRMAS

En Salto estamos con una gran angustia, porque ha sido uno de los Departamentos que más esfuerzo hizo, que más firmas juntó, dado que no contamos con militantes con cargos, por lo que todo o que se hizo fue a pulmón, con gente que salía de trabajar, que buscaba un horario libre y recorría la ciudad juntando firmas; ese esfuerzo, se pensaba que iba a dar rédito, que la sociedad iba a acompañar pero, bueno, ahora estamos viendo que la sociedad uruguaya no logró entender cuál era la propuesta de Cabildo, cuál era el objetivo. Entonces, eso es lo que nos amarga; porque quienes trabajamos pensando en poder cambiarle la vida a muchos uruguayos, saber que no lo vamos a lograr, duele.

Acá en Salto logramos juntar unas 20 mil firmas, una cantidad importante, que representa casi un 20% de la población por lo cual, el trabajo fue bueno, y por eso que no pueda lograrse llegar a las firmas necesarias, nos angustia, por todo lo que representa la idea.

Cabildo, en caso de que no se llegue a reunir las 270 mil firmas necesarias, estaría pidiendo a la Corte Electoral la ratificación de las firmas que tienen inconvenientes. Además, presentamos otras 50 mil firmas para reforzar las ya conseguidas, por lo que esperamos lograr el número.

Mucha gente que sacó la credencia hace muchos años, hoy no tienen la misma firma, y es el inconveniente que se tiene. Esperemos que se pueda ratificar un número importante que habilite el plebiscito.

La campaña va a ser apoyando a la Coalición, por lo que vamos a pedir a toda la Coalición, que acompañe el plebiscito; aunque creemos que también habrá gente del Frente Amplio que nos acompañe, porque las firmas, cuando se las recogió, la gente, más allá que no fuera de Cabildo, firmaba igual; al igual que blancos y colorados, al entender que esto no iba de partidos políticos, sino que, trascendía a todos los partidos.

LA IMPORTANCIA DE QUE HAYA PLEBISCITO

Creo que para la ciudadanía uruguaya este es un plebiscito muy necesario. Hemos tenido plebiscitos que, desde nuestra opinión, podrían ser buenos o no; pero éste en particular, es necesario, porque no es solamente para el ahora, sino para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, al topear los intereses usureros que colocan las financieras, mejorando la economía de muchos uruguayos.

Por eso, llegado el momento, si se logra tener las firmas necesarias y se habilita el plebiscito, pedimos a la gente que acompañen votando, más allá del partido político que voten, porque es un tema que es más que los partidos; es un tema importantísimo para mucha gente, que puede beneficiarnos a todos. Hoy quizás muchos no lo entienden, pero, si se bajan los intereses, mucha gente va a poder salir de una situación complicada, pudiendo estar nuevamente en las líneas financieras, con crédito, en blanco, lo que movería mucho a la economía, ya que, una persona que va a comprar una heladera, por ejemplo, no tendría tanto interés; o una persona que necesita sacar un préstamo para arreglar su casa no tendría que pagar una tasa tan alta, y ese dinero podría utilizarlo para otra cosa.

SIN PLEBISCITO HABRÍA NEGOCIACIONES

En caso de que no logremos las firmas y no se habilite el plebiscito, Cabildo tiene pensado seguir trabajando para lograr el objetivo; seguir buscando el mecanismo que sería lograr los votos en el Parlamento tras negociar con los diferentes partidos para que se vuelva a discutir el tema.

“Es la oportunidad de cambiar una realidad que viene golpeando demasiado fuerte a muchas familias en el Uruguay”. Gral. Guido Manini Ríos – Cabildo Abierto

En diálogo con EL PUEBLO, el líder de Cabildo Abierto y principal promotor del Plebiscito contra la usura, Gral. Guido Manini Ríos, explicó claramente la propuesta, las causas y los riesgos de un flagelo nacional, el cual “no se puede seguir aceptando”.

¿Cuál es el principal objetivo de promover el plebiscito?

Primero que nada, encontrarle solución a un problema muy grande, que afecta a muchísima gente en nuestro país. La Constitución de la República en el Artículo 52 expresamente prohíbe la usura en todo el territorio nacional; y aquí, se está aplicando usura desde hace mucho tiempo, en perjuicio de los ciudadanos más frágiles, los que tienen que recurrir a determinado tipo de crédito, porque no tienen garantía para otro tipo de acceso al dinero necesario para distintas cosas como urgencias familiares, o ya sea gastos de todo tipo.

Entonces, hay una violación constante de la Constitución; hay una ley, la 18.212 que habilita intereses que son de más del 100% en sus límites más altos, o sea, intereses de usura. Por lo tanto, hay que encontrarle solución a ese problema.

Hace poco en el Parlamento votamos una ley para buscarle solución a los deudores del Banco Hipotecario, víctimas de la usura desde el Estado; gente que había pagado sus casas con creces y seguían debiendo casi tanto como lo que habían pagado, lo cual, era un disparate. Bueno, se le encontró solución. Quizás una solución que no es abarcativa de todo el mundo, pero que fue un tomar conciencia de la existencia de un problema real.

En este tema de las deudas, en donde descubrimos -después que se presentó el proyecto, ya hace más de tes años en el Parlamente-, que hay cerca de 1 millón de uruguayos en el Clearing de Informes, de los cuales buena parte de ellos son considerados deudores irrecuperables, números realmente alarmantes, serios, que demuestran como lo dijimos, que es un tema a encontrarle solución. Por eso, nosotros buscamos, primero, la solución legal, con un proyecto de ley que buscó ser aprobado en el Parlamento y que naufragó en el Senado de la República, porque, no hubo voluntad política de los demás partidos políticos de acompañarlo.

Como no hubo esa posibilidad, recurrimos a la última instancia que es la recolección de firmas, campaña en la cual fuimos dejados solos, solos, solos. Y no sólo eso; sino que sabemos bien que hubo directivas claras en todos los partidos -también los socios de la Coalición- y el Frente Amplio, de no firmar; directiva bajada a la militancia. Así nos lo hicieron saber. Por eso el intento nuestro de llegar a este plebiscito.

¿Qué cambios específicos son los que se proponen?

Son dos grandes temas. Por un lado, ponerle límites, a las tasas de interés; es decir, terminar con la usura en el Uruguay; es decir, cumplir con la Constitución de la República. Lo que proponemos es que haya una ley aprobada en el Parlamento por los dos tercios de sus integrantes, o sea, una mayoría especial, para que se establezca las nuevas tasas de interés, que contemplen la no más usura. Y, como medida transitoria mientras no se aprueba esa ley -todos sabemos que hay muchas leyes que se disponen en el texto constitucional que después, nunca más se aprueban-, se establezca un máximo de el 30% de interés por todo concepto. Creemos que es un guarismo suficientemente alto; en el Uruguay hay muy pocos negocios que dan ese margen de ganancia, por lo que creemos que está bien contemplado todo lo que se debe contemplar. Mientras no se apruebe la ley; si ésta dice otra cosa, bueno, será otra cosa. Eso es lo primero, no más usura en el Uruguay.

La segunda parte de la propuesta, que creo que es la más importante, es la reestructura de la deuda, en base del concepto de la deuda justa. Es decir, que todo lo que hoy se está debiendo, se reestructure y se haga un recalculo de la deuda, sacando la mora, intereses abusivos, etc., etc., para hacer posible el pago de una vez por todas.

Pensamos que, de aprobarse esto, realmente ganan todos, porque, hoy por hoy, hay una buena parte de la población que no está pagando su deuda. Hay más de 700 mil considerados deudores irrecuperables por el propio Banco Central. Entonces, de haber una reestructuración que permita, que haga viable el pago de la deuda, le permitirá al prestamista cobrar algo; no será lo que pretende hoy, pero, va a cobrar, porque de seguir por este camino, no cobrará nada.

En caso de salir la Reforma ¿qué medidas se deberían tomar para proteger a los usuarios de créditos frente a los abusos de prestamistas informales que no contarán más con un respaldo legal?

Creo que hay que establecer controles. Hoy por hoy, es una selva; hay gente que está prestando a tasas de interés mucho mayores de las que la ley permite y, sin embargo, no hay controles estrictos. Todos conocemos el caso de los llamados “Colombianos”, que cobran por día, y son realmente duros en sus cobros, y los incumplimientos se cobran de forma bastante drásticas. Es hora de tomar cartas en el asunto y no seguir mirando para el costado y, de una vez por todas, controlar lo que hay que controlar. No puede haber este tipo de abuso a la gente, sobre todo, cuando las víctimas son las más frágiles.

Si esto se logra sincerar; si se logra cambiar la realidad de estos números, va a haber una suerte de dinamización del mercado financiero, pero, ya en condiciones aceptables para el común de la gente.

¿Uruguay se encuentra violando normativa internacional con el sistema actual?

Todo es discutible. Yo creo que hoy por hoy, al dejar librada a una buena parte de la ciudadanía, al dejarla en manos de abusadores, de inescrupulosos, porque en definitiva es eso lo que está pasando; se puede decir que sí, que hay violación a derechos esenciales de la gente. Pero, en todo siempre hay dos bibliotecas, más, cuando está aquella idea de que son privados y que nadie obliga a tomar un préstamo, etc. Todos sabemos que la gente a veces tiene urgencias, y que realmente están obligados por la situación que viven, sean por causas familiares u otras puntuales, chicas o grandes, por lo cual el crédito se vuelve una necesidad. Entonces, es probable sí, que haya violación de derechos establecidos internacionalmente.

¿Qué es lo que falta para la habilitación del recurso?

Necesitamos validar como mínimo 270 mil firmas. Nosotros presentamos 50 mil más, de las necesarias, pero el descarte, vienen siendo mayor del que nosotros pensábamos, sobre todo, en su gran mayoría, son por la no coincidencia de la firma. Pensamos, por lo tanto, una vez que termine el chequeo que será en los próximos días, que nos estarían faltando unas 20 mil firmas, habiendo alrededor de 50 mil rechazadas por no coincidir las firmas.

Estamos convencidos de que hubo voluntad del firmante, pero, muchísima gente, cambia su firma a lo largo de los años, y tres, cuatro décadas después de sacar la credencial, nos encontramos con esto.

Hemos hecho un petitorio a la Corte Electoral, de que se abra una instancia de ratificación; es decir, que la gente que tenga dudas sobre si su firma es la misma que cuando sacó la credencial, que concurra a la Junta Electoral, a ratificar su voluntad y/o su firma.

Ya hubo una instancia similar en el pasado, allá por los años 80 con la Ley de Caducidad, donde, las firmas para habilitar el referéndum no alcanzaban y, se habilitó la ratificación y con ella, se alcanzaron las firmas necesarias. Entonces, ya existe un antecedente al respecto, por lo que creemos que es aplicable también en esta oportunidad.

Somos optimistas en que habrá esa instancia, por lo que nuestro gran desafío es hacerle conocer a la gente que está en esa condición, que concurran a las Juntas Electorales a ratificar su firma.

¿Qué le responde a la crítica de que la Reforma podría limitar la oferta de crédito en el país?

Siempre se agitan fantasmas cuando se quiere seguir favoreciendo a los prestamistas. Claramente, un negocio que da como mínimo un 30%, no creemos que haga desaparecer el crédito, pensando en que va a seguir siendo un buen negocio. Pero, sobre todo, les preguntaría a los críticos ¿está bien, es ético, es moral que se siga carneando al ciudadano de a pie, con intereses abusivos? Basta mirar los intereses que se cobran por el saldo cuando alguien paga el mínimo de una tarjeta y no paga el total; y ni que hablar cuando un mes no se puede pagar.

El propio Estado es usurero, cuánto se le cobra a un ciudadano cuando se pasa un día en el pago de una factura de servicios públicos, por ejemplo. Eso es usura pura. Bueno, eso ¿es ético? Es la pregunta que cabría hacerle a los que están en contra de una solución como está, y, también, qué propuestas presentan en contrapartida, para no permitir que los prestamistas sigan haciendo su gran negocio, mirando para otro lado. Ese hoy, es el gran negocio en Uruguay; la gente que tiene posibilidad de prestar, hace dinero en carretillas a costilla de la gente, de los más humildes, porque, el que tiene garantías claras, accede a otro tipo de crédito. Nosotros no descubrimos el agujero del mate; esto lo saben todos los partidos políticos, todos los dirigentes; entonces, ¿por qué nos quedamos callados la boca?, ¿por qué no hacemos algo al respecto?, ¿qué intereses hay que nos hace quedarnos quietos?

Las críticas han sido muy duras, tanto del Frente Amplio -quien fue en cierta manera el padre de la criatura con la ley 18.212 del año 2007-, como de los socios de la Coalición. Es necesario atender este tema con seriedad, porque es demasiada gente la que está enganchada en este tema.

¿Qué mensaje le enviaría al militante en particular y al ciudadano en general?

En primer lugar, obstar a los ciudadanos de que, de habilitarse la ratificación de firmas, concurran a la Junta Electoral a ratificar la firma para asegurarse de que haya plebiscito. Y, de haber plebiscito, decirles a todos de que tienen una oportunidad de oro que, tal vez, no la tengan nunca más, de cambiar una realidad que viene golpeando demasiado fuerte a muchas familias en el Uruguay.