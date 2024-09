Detrás de esas 861 entradas vendidas,¿cuáles son las razones que deciden?

Transcurrieron semanas en que una fecha del Campeonato Salteño a nivel de la Divisional “A”, no incluía a los 12 equipos. Y el hecho sucedió, con todos jugando. Pero a la hora de evaluar la venta de entradas, la consecuencia no pudo haber sido menos impactante, desde el momento que solo se expidieron 861 boletos, en la suma de las cuatro canchas donde se jugó fútbol.

Bien que puede establecerse que cada equipo que jugó, aportó promedialmente 71 entradas. Solo resta volver a acentuar el detalle de la venta en cada escenario.

Dickinson: 321.

Saladero: 114.

Parque Rufino Araújo: 184.

Parque Luis T. Merazzi: 242.

Tanto en el Parque Ernesto Dickinson, como en el Parque Luis T. Merazzi, se incluyeron dos partidos, mientras en el Merazzi y Rufino Araújo, un partido. Ceibal optó por su cancha y en Saladero no se baja de un fin: cuando es local, afronta el partido que fuese en su escenario.

NO SOLO UNA RAZÓN

Claramente acude más de una razón para entender la bajante pronunciada en la venta de entradas. Pero acaso dos en una misma línea de fuego: el valor de la entrada y el limitado nivel en la mayoría de los equipos, pese a que la tabla de posiciones marca un equilibrio sugerente. Asimismo habría que admitir otro potencial factor: las mermas potenciales que ofrecen entre otros, Saladero, Gladiador y Ceibal. Lo de Ceibal en esa dirección es bien concreto. La escasez de aficionados a la causa ceibaleña en el partido frente a Universitario en el Parque Rufino Araújo, no admite mucha duda sobre esa razón determinante.

Atento a la no venta de entradas en montos pretendidos, el manotazo que supone por ejemplo, la doble jornada del sábado en el Dickinson (Arsenal-El Tanque y Salto Uruguay-Libertad), evitando la división de público en el domingo y concentrar al aficionado en el menor número de escenarios posibles.

La experimentación no es menos saludable, pero en lo posible que la certeza gane espacios: la de jugar más y simular menos. Que mande la pelota a la bhora de jugar y no ese reclamo que a veces se viste de impotencia, por lo que se pretende ser….y no se puede ser.