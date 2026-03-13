Destacada oferta de Megaagro en Pantalla Uruguay

Megaagro participa con destacados lotes Angus y Hereford en plena zafra de terneros.

En una nueva venta de Pantalla Uruguay, el consorcio confirmó una oferta voluminosa para el remate de este jueves y viernes, con más de 13.400 vacunos y cerca de 1.000 lanares, en una edición que marca el inicio pleno de la zafra de terneros. Las ventas comenzarán ambos días a las 8:30 horas.

La firma Megaagro tendrá una participación activa con lotes destacados en distintos puntos del país, varios de ellos ubicados en el norte, zona que continúa mostrando una firme demanda gracias a la muy buena disponibilidad forrajera.

Marcos Russo, referente de la firma en la región, destacó que “apareció algo más de oferta y eso se nota en el volumen del remate, especialmente en la categoría terneros”.

Del total de la oferta vacuna, 3.700 son terneros machos, consolidando el comienzo de la zafra. En ese sentido, Megaagro presentará destacados terneros Angus de excelente clase, con 165 kilos promedio en el departamento de Artigas, sobresaliente lote de terneros Angus negros y colorados en Chapicuy en Paysandú además de muy buenos lotes de terneros en Lavalleja completando la categoría con la oferta de terneros Hereford de muy buena calidad, con promedios de 200 kilos en Artigas. En novillos la firma destaca muy buen lote Hereford de 390 kilos promedio en Paso del Parque en Salto, excelente lote de novillos angus en Durazno y novillos Hereford y Angus en Soriano. Muy buenos lotes de vacas de invernada en el centro del país en Durazno y Flores, excelente lotes de terneras en Flores, terneros y terneras en Canelones, vaquillonas sin servicio en el departamento de Treinta y Tres y Piezas de cría en Florida. Finalmente la oferta se completa con otra muy destacada oferta en Salto de vacas entoradas sin diagnóstico, con 450 kilos promedio.

Russo subrayó que el norte del país mantiene un gran dinamismo: “Tuvimos una primavera y un verano sensacionales. Los campos están soberbios y eso sostiene una demanda muy firme. Durante todo el año pasado gran parte de los ganados que salieron por pantalla terminaron en el norte”.

Según explicó, la zafra marcará el ritmo de los próximos meses, ya que se trata de una categoría que necesariamente debe salir al mercado, aunque algunos productores opten por ganar más kilos antes de vender.

En cuanto al movimiento particular de la firma, Russo señaló que el mercado continúa ágil, hay demanda por terneros con colocación rápida y buenos valores. Mayor aparición de novillos pesados, tanto de cuota como fuera de cuota y se observa una escasa oferta de vacas de invernada, categoría muy demandada. El consignatario salteño también remarcó la buena fluidez en lanares, con colocaciones ajustadas a la faena.

