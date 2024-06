Despertándose

Leonardo Silva Pinasco

Ayer cuando iba al trabajo caminando, como cada día, una vecina me reconoce y me para para pedirme el favor que sabiendo que tengo la posibilidad de dialogar con políticos de todos los partidos, que les pida “que dejen de pelearse entre ellos por un cargo como se los ve en la tele” o se los escucha en la radio o se los deja leer en los diarios, y que hagan lo que tienen que hacer “para que jóvenes como mi hijo puedan tener trabajo”.

Vale aclarar que no todos los políticos son iguales, también hay buena gente en todos los partidos, porque no se trata de una cuestión de ideología sino de ser buena o mala persona desde su naturaleza individual. Hay quienes tienen actitudes violentas que se traen de algún lado o que se adquieren dentro de los malos hábitos que algunos (no todos) absorben en el camino elegido, y que con sus malas acciones terminan dejando una imagen negativa de la actividad política, lo que lleva al descontento generalizado como el de esta vecina que con rabia en los ojos, a horas temprana de la mañana, buscaba que alguien la represente y que se diga lo que necesita que sea escuchado (o leído) por cada uno de nosotros.

La verdad que la vecina tiene razón. Los políticos llegan en las campañas con espejitos de colores diciendo que tienen todas las respuestas y luego pasan cinco años y vuelven los mismos políticos con sus mismas coplas a versear a la gente. Y el problema que hoy tienen esos políticos es que la gente se está cansando de las promesas y está despertando.