Termas de Arapey… abandono y desidia

Un día me preguntaron: ¿cuál es tu lugar favorito? Sí, este. Un bello rincón de áreas verdes, donde se conjugan el agua cristalina de una piscina, el canto de los pájaros, la brisa fresca del río y un atardecer que bañan los techitos ondulados. En las noches, la luna menguante brilla tan clara que parece de día, mientras millones de estrellas se ven tan nítidas que parecen estar al alcance de la mano.

Pero hoy, siento tristeza al ver este lugar tan deteriorado. Un espacio que es un verdadero diamante en bruto para ser explotado turísticamente, un lugar donde podrían convivir en armonía el barullo de los jóvenes y la paz de las familias. Sin embargo, ¡no es así!

Hoy dia:

Los jardines están completamente perdidos, las fuentes apagadas y sin vida. Falta limpieza: el pasto está alto y los alrededores están llenos de basura como botellas, papeles y envoltorios tirados por doquier. Antes, estos jardines eran un deleite para la vista y perfectos para fotografiar.

Los peces ya no están.

En plena temporada alta:

La piscina con tres toboganes lleva más de un año en reparación. ¡Un año entero! Increíble.

No hay serenos por la noche, lo que deja el lugar como tierra de nadie. Cualquiera podría entrar, y no se recauda nada porque solo controlan durante el día. En la noche, parece que “si te vi, no te vi”.

Hay un buen número de trabajadores, pero muchos parecen estar “haciendo nada”. ¿De verdad es necesario que tres personas laven un baño? ¿No podrían asignarse tareas a los demás para cortar el pasto, cuidar, organizar jardines, arreglar los alojamientos o, al menos, mantener las áreas limpias? La excusa es siempre la misma: “No hay personal ni herramientas” .

¡Sí las hay! El otro día, me senté frente a la administración para observar. Nadie puede decirme nada por hacerlo; Después de todo, es parte de una investigación personal que llevo trabajando durante tres años. ¿Qué vi?

Un jefe hablando por teléfono y perdiendo el tiempo durante dos horas. Este mismo ocupa un alojamiento que podría alquilarse, pero no: lo utilice él. Esto deja un alojamiento menos disponible .

El hotel municipal sigue cerrado desde la pandemia, completamente deteriorado y, además, usurpado.

Algunos trabajadores cumplen, como mucho, cinco horas de trabajo; el resto del tiempo se esconden en otro alojamiento cercano a la piscina semi-cerrada. (Otro alojamiento menos disponible).

Cuando preguntas en la administración de alojamientos, te dicen que no hay disponibilidad. Sin embargo, al recorrerlos, ves que solo el 75% están ocupados. ¿Y los demás? ¿Para quién es hijo? ¿Amigos? ¿Familiares? ¿Jefes? ¿O simplemente no se limpian porque las mucamas no quieren? ¿O porque algo está roto? Si fuera esto último, ¿por qué no repararon en los meses de temporada baja, de septiembre a noviembre?

¿Los trabajadores no se han puesto a pensar que si el centro turístico sigue perdiendo ingresos, en algún momento podrían quedarse sin trabajo? ¿No sería más sencillo cuidar el lugar, explotarlo turísticamente y asegurar el empleo hasta su jubilación?.. lo que si quieren sacar las armas adelante son contados con una mano

Entonces me pregunto:

¿A quién le conviene que las Termas del Arapey no figuren en el mapa como un centro turístico de renombre?

¿A la Intendencia? Porque, hasta donde sé, este lugar genera ingresos a través de entradas, alojamientos y alquileres de locales comerciales.

¿A alguna empresa o fábrica que vea en este espacio un potencial para sus propios intereses?

¿Ya estará vendido este terreno? ¿Por eso no hay inversión, mantenimiento ni interés en revitalizar?

Aclaro que no todos los trabajadores, comerciantes o turistas son culpables de esta situación. Pero sí hay muchas irregularidades que no pueden pasar desapercibidas.

Si llegaste hasta aquí, seguramente tendrás más preguntas, ya sea para apoyarme, para refutar lo que digo o para agregar aspectos positivos y negativos de este lugar tan mágico y tan descuidado.

¿Hasta dónde tiene que llegar este texto para que las Termas del Arapey sean tomadas en cuenta?

Redacción: Licenciada en Turismo Stella Santana