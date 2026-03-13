Desde la pluma del Cr Enrique Barla a EL PUEBLO»En Chaná el fútbol no solo se juega; el fútbol se hereda»

«De izquierda a derecha aparecen Gonzalo Añasco (camiseta 15), Fabricio Añasco (camiseta 10) y Agustín Chaparro (camiseta 7). Pero lo que vuelve especial esta escena es el vínculo familiar que los une: Fabricio es el padre de Gonzalo, mientras que Agustín Chaparro es hermano de Fabricio.En otras palabras, padre, hijo y tío compartiendo equipo y cancha defendiendo a Chaná, algo muy poco habitual en el fútbol competitivo, donde normalmente las generaciones no coinciden en el tiempo»

ATRAVESANDO GENERACIONES

La imagen emociona porque resume algo que en Chaná se repite desde hace décadas, en el apunte del Cr. Enrique Barla. Para el protesorero del Club Atlético Chaná: «el club como espacio donde las familias construyen su historia. La memoria lleva inevitablemente a los Conti de la década del 70, otra familia profundamente vinculada al club, que dejó su huella dentro y fuera de la cancha y que forma parte de esas páginas que construyen la identidad chaná.

Pero la historia no termina allí. Hoy el club vuelve a mostrar otro ejemplo de esa continuidad familiar que atraviesa generaciones.

Es el caso hoy de la familia Olivera.

Roberto Olivera, abuelo de la familia, fue uno de los fundadores del Baby Fútbol de Chaná, sembrando hace décadas una semilla que sigue dando frutos.

Hoy su hijo Robert Olivera es director técnico del plantel principal en su momento jugadores de todas las categorias, mientras que la tercera generación ya está en marcha: Benjamín Olivera juega en las divisiones inferiores del club y Santiago Olivera participa en el Baby Fútbol.

….Y NO SOLO SE JUEGA

Tres generaciones distintas unidas por el mismo escudo, añade el Cr. Enrique Barla. Es cosa de leerlo, «porque estas historias explican por qué Chaná es mucho más que un club deportivo. Es una institución donde los valores, la camiseta y el sentido de pertenencia pasan de padres a hijos y de abuelos a nietos. En tiempos donde el fútbol suele ser cada vez más impersonal, Chaná demuestra que aún existen clubes donde la historia se escribe en familia. Porque en Chaná el fútbol no solo se juega. El fútbol se hereda»

Las manos a la obra en la cancha, para ser local en el Campeonato del Interior «Porque lo queremos a Gladiador»

El 2026 no es un año más para el Gladiador Fútbol Club. Es el año donde el equipo del Barrio Artigas se proyecta a nivel nacional, y donde el sentido de pertenencia se convierte en la herramienta principal para reconstruir el sueño. Es real que el club se prepara para un calendario de máxima exigencia. Al siempre competitivo Campeonato Salteño, se le suma este año el gran reto: la Divisional A de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Jugar en el círculo de privilegio del fútbol chacarero no es solo un mérito deportivo, es una responsabilidad que el plantel y el cuerpo técnico asumen con la mirada puesta en la gloria.

«Porque lo queremos a Gladiador»: Más que un Lema, una Acción

Lo que realmente distingue a este ciclo es el movimiento social detrás del tejido de la cancha. Mientras los jugadores entrenan, el club se ha transformado en un hervidero de voluntad colectiva:

-Infraestructura en Marcha: Directivos, colaboradores e hinchas han cambiado las banderas por pinceles y herramientas. El objetivo es claro: dejar el escenario en condiciones óptimas.

-Identidad en los Muros: Las tareas de pintura y acondicionamiento de las áreas comunes no son sólo estética; son el reflejo de una comunidad que cuida lo suyo.

-El sueño de la localía: Existe la firme posibilidad que la cancha sea habilitada por OFI. Jugar en el Barrio Artigas, con el calor de su gente a metros de la línea de cal, sería el plus emocional definitivo para enfrentar a los gigantes del interior.

EL AMPARO DE LA GENTE

Entrar al Barrio Artigas hoy es respirar un aire de renovación. Hay algo profundamente emotivo en ver al vecino, al hincha de toda la vida, trabajando a la par del dirigente. El lema «Porque lo queremos a Gladiador» se lee en cada rincón y se siente en la generosa constancia de quienes saben que al club se lo construye entre todos.

El 2026 se presenta como un lienzo en blanco donde la ilusión deportiva busca el amparo de su gente. Porque cuando un barrio entero empuja, el equipo no solo juega con once, juega con cientos. Desde la Comisión Directiva ahora liderada por Álvaro Gómez y Abel Rumi; el reintegro al fútbol de Jorge Noboa al mando técnico. De lo que no hay dudas: hay razones para creer. No faltan.

«Hoy damos el paso juntos»

El sueño de la Divisional A ya está en marcha. Estamos trabajando día y noche para que OFI habilite la cancha y «podamos ser locales con el aliento de nuestra gente. Pero para que este crecimiento sea sólido, necesitamos socios comprometidos», sostienen en Gladiador. Pero además, señalan.

¿Por qué asociarte hoy?

– Apoyás directamente las obras de acondicionamiento del campo de juego.

– Ayudás a que el club sea más fuerte institucionalmente en el Campeonato Salteño y en OFI.

– Sos parte oficial de la historia del Barrio Artigas.

Pasá por la secretaría del club o contactate con cualquier directivo.

«Porque lo queremos a Gladiador», hoy damos el paso juntos»

