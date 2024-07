“Desde el punto de vista genético tenemos una fuerte presencia de la afrodescendencia, en especial al norte de nuestro país”

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

En el marco de Julio, Mes de las Afrodescendencia, se realizó días atrás en la sede Salto de la Universidad de la República una mesa de diálogo entre diferentes actores sociales, con la participación del Dr. Julio da Luz con su ponencia “Ancestralidad Genética de Uruguay y la población de Salto”. El integrante del Laboratorio de Genética Molecular Humana en la sede universitaria local conversó con radio La Regional sobre el trabajo que desde su área se desarrolla en este sentido.

“Tenemos que comenzar diciendo que la afrodescendencia está presente, incluso muchas veces sin darnos cuenta. En los genes, en las variantes genéticas que tenemos podemos identificar si una variante proviene de África, de Europa, o de poblaciones originarias de América Latina. Y en este sentido debemos decir que hay estudios que comprueban que, desde el punto de vista genético, tenemos un alto porcentaje de presencia de la afrodescendencia en nuestro país. Y esa presencia es especialmente alta al norte del Uruguay, en departamentos como Artigas, Tacuarembó, Rivera, Salto, y también en Cerro Largo .Allí están las mayores proporciones de ancestralidad afrodescendiente.”, expresó el investigador.

Si bien los estudios e investigaciones en nuestro país llevan varias décadas de existencia, nos abocamos a conocer en particular la investigación y abordaje de la temática desde el laboratorio que dirige da Luz.

“Genéticamente lo que se hace es estudiar la etnicidad o la ancestralidad en nuestra población. Para ello se parte de variantes de grupos sanguíneos, y al encontrar una frecuencia de algunas variantes se pudo evidenciar que en realidad no éramos la población europea transplantada en que creíamos. Se vio que había un porcentaje importante de afrodescendientes y de poblaciones originarias; y fue entonces que empezaron a desarrollarse y aplicarse técnicas para analizar el ADN. Si bien todos tenemos los mismos genes, a veces hay diferentes cambios en el ADN que se encuentran más frecuentemente en poblaciones africanas , otras en poblaciones europeas, otras en poblaciones indígenas A eso le llamamos marcadores genéticos de ancestralidad. Lo que nosotros hacemos es buscar marcadores que tengan una diferencia de frecuencia entre las poblaciones africanas y las poblaciones europeas o amerindias que sean superiores a 0, 5. Eso se repite varias veces, con muchos casos promediando esa frecuencia, y ahí puedo promediar la ancestralidad genética de la población del individuo”, informó el investigador.

Ante la pregunta sobre la utilidad de conocer esta información genética, da Luz destaca que ante todo nos permite conocer nuestros orígenes, de dónde venimos; y a su criterio eso es un valor en sí mismo. “Conocer esta información también nos indica que somos una población mezclada y que eso se refleja en nuestros genes. Y también decir que algunas de estas variantes están relacionadas con patologías o con enfermedades, y con la respuesta diferencial a medicamentos” agregó.

En relación a este último punto, desde el laboratorio se está investigando sobre cómo, de acuerdo a las variantes genéticas, el metabolismo responde a diversos tratamientos de diferentes enfermedades.

“Bien sabemos que todos los medicamentos son metabolizados en el cuerpo. En general un medicamento entra y va por la sangre al hígado donde es metabolizado. El hígado lo transforma;por tanto si tenemos una variante en una enzima del hígado que no nos permite metabolizar para eliminar el medicamento, ese medicamentos estará más en el cuerpo y no tendrá el efecto deseado. Y eso también puede suceder a la inversa: que lo eliminemos muy rápido y que no haga efecto. Por eso es de gran utilidad conocer las variantes para saber qué dosis y qué medicamento suministrar”.

Por lo pronto, su grupo se encuentra investigando las variantes presentes, y si son relevantes para nuestra población. Luego, con los resultados obtenidos llegará el tiempo de pasar a la implementación clínica. “Y eso dependerá de decisiones a otro nivel. Ahí ya hablamos de Políticas Públicas y de la formación de profesionales para que sepan qué hacer y cuáles son las variantes accionables: sabiendo que tengo determinada variante, saber también si puedo modificar el medicamento o su dosis”.

En su paso por radio La Regional, Julio da Luz brindó información del trabajo que desde la Universidad se viene haciendo para generar conocimiento que hoy nos permite saber que tenemos esta foto de la ancestralidad en nuestra población, y en ese momento- “Estamos en constante evolución, y acompañar eso desde la generación de conocimiento es todo un desafío. Pero sin lugar a dudas que obtener más investigación al respecto siempre nos va a permitir saber más y poder incidir en diferentes Políticas Públicas”, concluyó.

Como anotación final decir que la fuerte presencia afro en nuestra población también se refleja en la alta tasa de fecundación de este sector de la población. Mientras Uruguay tiene una baja natalidad general, la tasa de la población afro se encuentra por encima de la media.