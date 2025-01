Desde el presidente de la Liga a EL PUEBLO.

«Nadie quiere agarrar la Comisión Fiscal»

«Es una situación afligente. Porque debido a lo que pasó en una oportunidad, sobre todo con el Balance, nadie quiere agarrar la Comisión Fiscal. Nosotros como neutrales, necesitamos que alguien fiscalice la acción que llevamos a cabo. La solución tiene que pasar por los clubes. Por otra parte hay un aspecto que es remarcable y que bien puede añadirse a propósito de todo lo que tiene que ver con las finanzas de la Liga: tenemos un Contador que fiscaliza todas las boletas. Esto es el movimiento de caja, lo que entra y lo que sale en materia de dinero. Para nosotros no deja de ser una tranquilidad, a manera de respaldo, de garantía. Por lo demás hay que tener bien en cuenta y para que no queden dudas: los nombres para la Comisión Fiscal deben ser propuestos por los clubes y no desde los neutrales. Los estatutos de la Liga lo determinan de esa manera. Se trata de ajustarse a la letra escrita. Esa resolución es lo que cuenta.»

El contacto del presidente de la Liga Salteña de Fútbol, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR con EL PUEBLO. Una manera de esclarecer la situación. Todo a partir de la Liga no disponiendo de una Comisión Fiscal, cuando no está tan lejos el desarrollo de la próxima asamblea anual ordinaria. Para conformar la Comisión Fiscal, el rol-decisión desde los clubes es lo que cuenta.

Este es Barreto, el central para Salto y Tacuarembó

Será mañana sábado 18 de enero cuando en el Parque Ernesto Dickinson desde la hora 21.15, se enfrenten Salto y Tacuarembó. El Consejo Técnico de OFI para pronunciarse y una terna de la Liga de Fútbol de Paysandú designada. Como central, no otro que CHARLES BARRETO, al medio de los asistentes en la nota gráfica. Barreto es de los referentes en Paysandú a nivel de árbitros. Por lo tanto, hay que suponer bien, que jerarquía no es capaz de faltarle en esa función. José Antonio Duré y Ricardo Olivera desde las líneas, mientras Carlos Rocha (neutral de la Liga Salteña), designado como veedor. El restante partido de la segunda fecha será el que disputen en el estadio Matías González de Artigas, el local y Paysandú, con el control de una terna de Cerro Largo: Maycol Luciano Borges, Camilo Alejandro Silva y Santiago Olivera Caballero.

Mauro Melo en Tranqueras

Para el fútbol de la Confederación del Litoral, será la tercera fecha de la rueda inicial. Tranqueras será local frente a Bella Unión y el árbitro central será de la Liga Salteña: Mauro Melo. El restante partido con Guichón y Liga Agraria en el Estadio Municipal de Guichón, turno de tacuaremboenses, y el silbato para Santiago Daniel Gómez.

Aprovechando la ocasión: la entrada hoy cuesta 200

Ayer jueves, pero hoy viernes también, de 17 a 21 horas en el local de la Liga Salteña de Fútbol, y de cara a la doble jornada de mañana en el Parque Ernesto Dickinson, cuando debuten las selecciones salteñas en el Torneo de la Confederación del Litoral Norte. De acuerdo a la información derivada a EL PUEBLO, adquiriendo hoy las entradas anticipadas, el costo será de 200 pesos. Mañana en boleterías del estadio, 250 pesos. Tanto Sub 18 como mayores, hoy viernes concluyen la misión previa, con las integraciones ya resueltas. Cabe recordar que en categoría de mayores y a la hora del debut, Tacuarembó batió como local a Artigas 2 a 0.

«¿Es tan complejo de aplicar este sistema?»

«Como lector de EL PUEBLO, me pregunto: una rueda a 11 fechas todos contra todos en el Salteño de la «A». Segunda rueda pares e impares 5 fechas más. Los 8 primeros play off a dos partidos con ventaja deportiva. Clasifican los 4 ganadores a jugar semifinales sin ventaja deportiva. Los dos ganadores juegan una final para ser el campeón de los play off sin ventaja deportiva. Si el ganador de los play off es el ganador del acumulado, es el campeón salteño. Si el ganador del acumulado no gana play off, juega una final con el ganador de play off. Me pregunto si no es posible o es tan complejo de aplicarlo. Ojalá que en la sección Deportes le den cabida a este pensamiento. Se trata de aportar y yo quiero aportar.»