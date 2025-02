Desde Ecuador a EL PUEBLO

Aquel Carlos «Rabito» Ríos de Ferro Carril, Peñarol….¡y la Liga de Quito, campeona!



Después de haber jugado en Ferro Carril, CARLOS ALFREDO RÍOS ROUX emigró a Peñarol de Montevideo y al año siguiente (1968), jugó la Copa Libertadores de América en defensa del equipo mirasol. Aquel Peñarol prolongaba la base del equipo de la múltiple consagración en 1966. El de Abbadie, Rocha, Spencer, Cortez y Joya…. La constelación de estrellas de Peñarol y Ríos, el «Rabito» de la Zona Este, se plantó a renglón seguido de Alberto Spencer.

Cuando nació el 1969, Carlos Ríos fue transferido a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, sumándose a dos uruguayos más: Francisco Bertocchi (delantero) y Yamandú Solimando (golero). Entre Ríos y Bertocchi, el gol fue una constante para que Liga ALCANZARA SU PRIMER TÍTULO DE CAMPEÓN en el fútbol de Ecuador.

DESDE ALLÁ, PARA AQUÍ

Proverbial gentileza de «Rabito» con EL PUEBLO, estas imágenes para compartir. Ocurre que las actuales autoridades de Liga de Quito convocaron a quienes fueron parte del plantel, al celebrarse los 55 años del histórico tiempo. Yamandú Solimando ya fallecido y el «Tato» Bertocchi radicado en el interior de Uruguay, el salteño representó al inolvidable tridente oriental.

El quinto en la toma gráfica primero y en la hora de la camiseta de Liga después, seguro que el caudal de las emociones no faltó. Tras la conclusión de su trayectoria como jugador, los estudios no faltaron para Carlos Alfredo Rios, hasta la legitimidad del orgullo: convertirse en Arquitecto. Después de todo, es uno de los tantos uruguayos que se fueron al exterior para no volver, aunque desde él, la calidez de la confesión no faltó, porque Salto también se asocia al sentimiento infinito….y por siempre.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

En el Este, en el Sur y Lavalleja de Gerardo Cano….¡faltaba más!

Para que en Salto vayamos relojeando

-Un fin de semana con decisiones puntuales en el Litoral y en el Litoral Norte, pero entre semana, partidos claves para el fútbol en las Confederaciones del Sur y el Este. Son resultados y consecuencias para el rescate, porque no podría faltar el momento que en Salto a nivel juvenil y de mayores, se tope con algunas de estas selecciones. Nótese por ejemplo, la clasificación de Lavalleja en mayores, notable protagonista de los últimos años y con una continuidad clave: la de Gerardo Cano en la Dirección Técnica.

Es tiempo válido repasar-evaluar lo que viene aconteciendo por aquellos lares….

LA SUB 18 EN EL ESTE

Semifinal: vuelta:

Cerro Largo 5 – Zona Oeste 1 . Ida 3-1.

Canelones Interior 1 – Lavalleja 0, ida 0- 1 , ganó Canelones Interior por penales

Cerro Largo y Canelones Interior finalistas.

LA SUB 18 EN EL SUR

Semifinales: ida:

Florida 1 Colonia 2

Canelones 2 Federacion Colonia 3.

LOS MAYORES EN EL SUR

Semifinales: ida:

Durazno 2 Federacion Colonia 1

Ecilda Paullier 0 San Jose 1

LOS MAYORES EN EL ESTE

Semifinales de vuelta:

Treinta y Tres 0 Rocha 0 , ida 2-2 . Ganó Rocha por penales

Maldonado 1 Lavalleja 0 , ida 0- 1 . Ganó Lavalleja por penales.

Rocha y Lavalleja clasificados a la instancia final.