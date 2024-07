Desde ahora intentando planificar el futuro en la unión del partido

Uno de los grandes ganadores de estas elecciones internas es Marcelo Malaquina.

Comenzó esta carrera electoral ya desde un enfoque departamental apostando a ser el más votado para generar un cambio en la dirección del Partido Colorado en Salto.

Logró la primera meta y se dispone a caminar para ir concretando el plan trazado hasta llegar a ser el Intendente de Salto.

En dialogo con el EL PUEBLO dijo estar muy emocionado por el resultado.

“Estuvimos analizando números con todo el grupo, desde la mañana hasta hace un ratito, y tenemos un 60% respaldo de los colorados en Salto, somos el segundo sector más votado en todo el país, es un respaldo interesante para nosotros, y ahora intentando planificar el futuro en la unión del partido.”

Dijo que en esta batalla hay algunos heridos que seguramente quedan en camino, “pero con el buen relacionamiento que en lo personal tengo con mucha de la gente de Vamos Salto y de los sectores independientes, vamos a empezar a conversar y a charlar de cara al futuro, porque el Partido Colorado tiene que mostrarse unido, en clave de coalición, eso creo que lo tenemos todo claro.”

También afirmó que “ahora la gente ha decidido un nuevo liderazgo en los próximos cinco años dentro del partido, pero eso no quita el esfuerzo y el gran trabajo que han realizado otros, y que nosotros respetamos, y vamos a sentarnos seguramente en una mesa a charlar y a conversar con otros actores del partido, que creemos que son importantes también que estén en el futuro del departamento de Salto y de nuestro partido.”

El sentimiento desde lo personal

“Bueno, yo la verdad que estoy muy emocionado, teníamos fe, creíamos que nos iba a ir bien, pero bueno, hasta no contar los votos uno no sabía. Tengo una gran alegría, una gran satisfacción, más allá de los resultados, que fue muy buena la diferencia que se sacó, en lo personal estaba muy tranquilo porque entendí que había dejado todo, que había dejado el corazón, el tiempo, el alma en la cancha, y bueno, estaba tranquilo con mi deber cumplido, pero bueno, que las urnas después respalden ese trabajo y ese sacrificio también tiene un gustito especial, y en ese sentido estoy muy feliz, estoy muy contento.”

Hablando de metas y objetivos Marcelo Malaquina dijo que primero era cambiar el liderazgo del partido, “ese lo conseguimos en el día de ayer, ahora el segundo es intentar conseguir la Intendencia de Salto, en este caso para el partido Colorado, pero dentro de la coalición, para eso tenemos prácticamente un año para convencer a cada uno de los salteños que vamos a tener un mejor plan, el mejor equipo de hombres y mujeres preparado y dueño de los cargos para representar a cada uno de los salteños en las diferentes área”

Sostuvo que ese es el desafío sobre el que comenzó a trabajar “hace un montón de tiempo” porque dijo ” tenemos distintos equipos trabajando en varias áreas, ahora es momento de plasmarlo en el papel y presentarlo a la ciudadanía, algo serio, responsable, con profesionalidad, que es el segundo objetivo que tenemos, que creo que bueno, tenemos el tiempo suficiente como para prepararlo y ahí no vamos a tener que nutrirnos sólo de la gente que estuvo alrededor de nosotros en este tiempo, sino también vamos a necesitar la ayuda de otros colorados que también son importantes que estén en este caso.”

Ejes para lo departamental

Marcelo Malaquina nos adelantó que se trabajará sobre tres ejes para liderar el departamento.

“Primero que nada Salto tiene que presentar un cambio en su matriz económica, eso es un proceso más a largo plazo, después tiene urgencias como la vial, como el turismo, como la cultura que hay que atacarlas rápidamente porque Salto no puede seguir decayendo, y el tercero y no menos importante es arreglar la economía de la Intendencia.”

Desarrollando más estos aspectos señaló que “tenemos una deuda brutal que el próximo intendente por ejemplo tiene 7 millones de dólares por año para pagar, un dinero que no utilizó y que ya no existe más, entonces esas son las claves, lo económico, las urgencias que tiene el departamento y también la visión a largo plazo de cambiar la matriz económica, porque con la situación que hemos vivido con Argentina continuamente con los cambios de su precio, cada vez que allá tenemos un peso argentino devaluado, a los saltaños se nos hace más cuesta arriba, vemos que todas las empresas y los negocios cierran y cuando se estabiliza un poco vemos que el departamento crece, pero no podemos vivir siempre con la angustia y sin tener de cara al futuro algo más pensado a largo plazo.”

Así que esos van a ser los tres ejes en los que Malaquina y su equipo se están preparando, ” y vamos a preparar seguramente el mejor plan de gobierno.”