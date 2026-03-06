Demuelen finca abandonada tras denuncias de vecinos en Salto

La Intendencia de Salto demolió una construcción abandonada en Chiazzaro y Silvestre Blanco tras denuncias vecinales por vandalismo, consumo de drogas e inseguridad.

Demuelen estructura abandonada tras reiterados actos de vandalismo

En una intervención orientada a preservar la seguridad pública y el ordenamiento urbano, el Gobierno de Salto procedió en las últimas horas a la demolición de una construcción de propiedad municipal ubicada en la intersección de las calles Chiazzaro y Silvestre Blanco.

La decisión técnica se basó en el avanzado estado de deterioro de la finca, que desde hacía tiempo se encontraba sin techado y presentaba riesgos estructurales considerables. Según se informó desde la administración departamental, la estructura representaba un peligro tanto para peatones como para conductores que transitaban por la zona.

- espacio publicitario -

El inmueble permanecía abandonado desde hacía varios años. En el pasado se habían realizado intentos para promover su utilización con fines comerciales, pero la falta de interesados derivó en un progresivo deterioro de la edificación.

Con el paso del tiempo, el lugar comenzó a ser escenario de reiterados actos de vandalismo que terminaron por desmantelar buena parte de la construcción. Esta situación generó preocupación entre los vecinos, quienes realizaron varios reclamos ante la Inspectoría Departamental.

De acuerdo a los planteos recibidos, el espacio era utilizado con frecuencia para el consumo y presunta comercialización de estupefacientes, lo que incrementó la sensación de inseguridad en el entorno.

Ante ese escenario, la administración encabezada por el intendente Dr. Carlos Albisu resolvió avanzar con la demolición del inmueble. Al tratarse de un bien patrimonial de la Intendencia que ya no cumplía ninguna función social ni administrativa, se priorizó eliminar el riesgo físico y las condiciones que favorecían actividades delictivas.

Las cuadrillas municipales completaron además las tareas de limpieza del predio, dejando el espacio despejado. Con la intervención se busca mejorar la seguridad del lugar, así como facilitar la circulación y la visibilidad en esa esquina de la ciudad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xy9u