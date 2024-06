De “valiente” nada

En otra ocasión ya lo hemos dicho pero hoy lo reiteraremos la renuncia del presidente del “honorable directorio nacionalista” se imponía, aunque no soluciona el gran problema que tenemos. El mayor problema es la forma en que se manejan ciertos políticos, pensando que hay jueces o fiscales más “permeables” que otros, o bien más “manejables”, porque tienen ideas afines a nosotros.

No nos interesa saber si han logrado influir en algún caso o no. Pero su gran “pecado” es pensar cómo piensan, que no es otra cosa que engañar al pueblo. Cuando se dice que el Poder Judicial todo, es independiente y debe estar más allá del Poder Político, es sencillamente mentira.

“Es de los nuestros”. Se ha dicho y sólo el hecho de que se diga esto es muy grave (¿que significa esto?). No porque nos asuste que los jueces y fiscales, tengan sus ideas y voten de acuerdo a ellas, sino porque somos de los que creemos en una Justicia independiente de toda influencia que a la hora de juzgar sólo debe regirse por la ley y aplicarla como corresponde.

Se ha dicho que la renuncia ha sido un acto “valiente” y honesto para no comprometer al gobierno de su Partido. Para nosotros no tiene nada de valiente, quien comete semejante error debe pagarlo y de esto se trata.

Existe la convicción de que las renuncias solucionan todo. No es así, lo que está mal, está mal, y en estos casos no se trata de lo que se haga o se deje hacer personalmente, sino del sistema, de las posibilidades que otorga éste.

Si dos políticos piensan que pueden moverse de acuerdo al fiscal que tenga sus denuncias, es porque ya lo han comprobado, y el concepto que tienen de la Justicia es lamentable.

Queremos seguir creyendo en la Justicia y a esta altura no sabemos si lo que se dice es así, o se busca precisamente perjudicar a la persona que se la considera “amiga”.

De una cosa estamos seguros, el concepto de honestidad, las afirmaciones de que el Poder Judicial es un poder independiente, no nos sirve jamás con estas personas, porque no es más que una hipocresía para qué el pueblo se lo crea. La realidad indica otra cosa, muy diferente.

Alguna vez tendremos que asumirlo, mientras el “poder” siga en estas manos no habrá mañana mejor.