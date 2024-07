De 72 árbitros ahora quedan 46 habilitados

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Temática puntual. Eje de circulación en el Consejo Superior también, porque la pelota fue y vino. Ocurre que en su momento fueron 72 árbitros los que podían ser parte de la Liga Salteña de Fútbol para controlar los partidos de cada uno de los campeonatos.

El fin de no generarse complicaciones, no fue tal. Pero ocurre que al día de hoy son 46 los que están habilitados. Un determinado porcentaje de aquellos potenciales 72, no se registró en la Liga, más allá de haber pasado y contemplar todo lo relativo al ciclo de aprendizaje en la Escuela de Jueces.

Se apuntó a que “lo económico no iría a ser parte de lo pretendido, por lo que se entiende que en no pocos casos hicieron la Escuela por un fin de necesidad económico-laboral y no por vocación”. Clave tener en cuenta que el Consejo Único Juvenil jugando los sábado a la tarde, genera multiplicidad de ternas y en la medida que en cada fin de semana desde OFI son convocados jueces salteños, la nómina se limita.

Para uno de los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, “hay que hacer Escuela de Jueces todos los años, pero sabiendo que los anima a ser parte de ese objetivo. Habría que pensar además en el pago del ciclo para quienes pretendan ser árbitros. Que se lo paguen ellos”.