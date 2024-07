Cumplimos, pero…

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

46.464 salteños, o sea, el 43,7% del total de habilitados para votar concurrimos a las urnas el pasado domingo, lo que debe dejarnos tranquilos como ciudadanos por haber cumplido con el sagrado deber de ir a votar.

Estamos hablando que Salto votó muy por encima de la media nacional del 36%. Salto votó creciendo en participación pues en las internas anteriores de 2019 solo votó el 40% de los habilitados, según un estudio comparativo que nos presentó en la transmisión del canal el

politólogo Ernesto Nieto, y que a nivel nacional había votado también un 40%.

Es decir que mientras el país vota menos, Salto vota más. Así que para Salto no debe correr parte de todas las cosas que se vienen diciendo respecto al descreimiento de nuestra clase política ni que no tiene sentido mantener un sistema que termina por deslegitimarse por la ausencia de respaldo popular.

Lo que nos lleva a preguntar, ¿qué pasó en Salto que no ocurrió en los demás departamentos? ¿Qué hicimos de distinto? O, ¿qué no hizo el resto a diferencia de lo que hicimos en Salto?

Temas que seguramente ocuparán horas en programas televisivos y radiales tratando de descubrir especulativamente nuestra existencialidad ciudadana.

Pero ahora nos queda otra tarea. Aquellos que fueron candidatos en estas internas y que quedaron por el camino por no tener el respaldo en las urnas y que colocaron cartelería en el departamento, buena cosa sería ahora que los bajaran colaborando así con su compromiso y responsabilidad con la comunidad.