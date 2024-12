Jorge «Pitu» Echenausi expresó su perspectiva sobre el complicado año para Arsenal, marcado por lesiones y suspensiones:

«Sí, ¡claro! No puede haber dos lecturas, porque fue un año complicado, entre lesiones y suspensiones. En Arsenal no somos parte de un plantel amplio, y además el desgaste se siente. Primero el Campeonato del Interior, después el Salteño. Cada uno de ellos marcó una exigencia.

Yo vengo de otro ámbito y puedo dar fe de que ser protagonista aquí no es fácil. Pero lo bueno es que ahora estamos en la pelea. Cuando te pasa de todo… hay que redoblar el intento. Hay que hacerlo.

¿Si estoy conforme con lo mío? Y no, porque las lesiones no faltaron y eso limita la chance individual. Si hay pasos a favor aún, hay que pensar en aprovechar al máximo. No queda otra».

Arsenal tiene una consigna pendiente y acumula cuatro puntos en la tabla.

Agustín Acevedo (River Plate): «La merecíamos y la necesitábamos»

Agustín Acevedo, figura de River Plate, destacó la importancia de la reciente victoria frente a Arsenal por 2 a 1:

«No tengo dudas. La merecíamos, pero además la necesitábamos. Si fuimos segundos en el Acumulado, algo o mucho o lo que se pueda, había que demostrar. Me gustó River a partir de la actitud, y cuando en el segundo tiempo Ramón decidió que entrara, había que sumarse».

Acevedo, ausente en los dos primeros partidos, regresó ante Arsenal y cumplió. Ahora, con Ferro Carril en el horizonte, el objetivo está claro: llegar a seis puntos. La matemática le sonríe a River Plate.

Ferro Carril rumbo a la asamblea: ¿duelo electoral es posible o no?

Hoy, Ferro Carril celebrará su asamblea anual ordinaria en la sede social, con el primer llamado a las 20:00 horas y el segundo a las 20:30. Los puntos a tratar son; Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior, memoria y balance anual, designación de comisión receptora y escrutadora de votos, fijación de fecha para la elección de autoridades del período 2024-2025.

El último punto genera expectativa: ¿habrá duelo electoral? Todo indica que podría prolongarse la continuidad de la lista oficialista, encabezada por el Dr. César Signorelli.

Sin embargo, un grupo de socios ha sostenido reuniones para explorar la posibilidad de formar una lista opositora. Algunos opinan que, para ser una opción de cambio, es necesario un conocimiento profundo no solo de la realidad deportiva, sino también económica del club.

Sangría en el plantel y las tres copas del 2025

El 2024 será un año de contrastes para Ferro Carril, que alcanzó logros destacados como:

Semifinalista en el Campeonato del Interior , después de 12 años.

, después de 12 años. Segundo mejor clasificado del Interior en la Copa Uruguay.

Sin embargo, el final de ciclo de Fabricio Bassa y la salida de varios jugadores generaron incertidumbre. Además, entre lesiones y suspensiones, hubo nueve ausentes en el último partido frente a Ceibal:

Gerónimo Gauthier, Juan Viera, Hernán Barros, Juan Alberto Iriarte, Franco Silva, Javier Quintero, Martín Lima, Leandro De Mora y Agustín Panza.

La cara del futuro

Ferro Carril debe replantearse cómo abordar el 2025, enfrentando tres competencias: OFI, Copa Uruguay y Campeonato Salteño. Las interrogantes son:

¿Con qué plantel?

¿Qué jugadores estarán disponibles?

¿Qué dirección técnica asumirá?

Uno de los mayores problemas es la falta de gol. En los últimos diez partidos, el equipo anotó solo 5 goles, mientras recibió 13 en contra. Los autores de los goles a favor fueron: