Ceibal 0 Arsenal 0

Ceibal y Arsenal no solo empataron 0 a 0 en el Parque Rufino Araújo, también reflejaron permanentes complicaciones para ser claros en el objetivo. El fútbol murió rebotado, sobre todo en el primer tiempo, mientras en el segundo, Ceibal produjo algún individual rescatable, pero sin que el funcionamiento decidiera. De todas maneras, sin visible aptitud de fondo para el desnivel. El partido quedó a media luz, en medio de las gruesas imperfecciones. Al empate no hay que discutirlo. Inevitable consecuencia del no ser y el no poder.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Árbitro central: Mauricio Revuelta (REGULAR).

Asistentes: Danilo Urruti-Cristian Fagúndez.

CEIBAL (0 )- Jony Fleitas; Malcon Mario Giménez, Mauricio Ezequiel Amaro, Franco Rivero, Gonzalo Martín Añasco, Ahitton Emanuel Fraga, Nicolás Emilio Fagúndez, Braian Sebastián Brizuela, Rodrigo Ezequiel Martínez, Edward Antony De Freitas, Enzo Cristóbal Suárez.

Suplentes: Marcelo Tomás Percíncula, Kévin Colobrado, Ezequiel Nicolás Coimbra, Mahicol Emanuel Nain, Agustín Rondán, José Daniel Arias, Santiago Curbelo.

Director Técnico: Gonzalo Ganicoche.

ARSENAL (0)- Jorgge Federico Noboa; Enzo Sebastián Albano, Christian Luna, Federico Pereira, Eduardo Buruchaga; Agustín Pereira Das Neves, Álvaro Acevedo, Santiago Sánchez, Richard Toriani; Carlos Núñez, Luis Leguísamo.

Suplentes: Jorge Echenausi, Sebastián Masseroni, Martín Caffre, Claudio Toriani, Facundo Gallo, Ezequiel Ramírez, Leonardo Alvez.

GOLES: no hubo.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Braian Brizuela-Edward De Freitas.

EL MEJOR DE ARSENAL: Christian Luna.