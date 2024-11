Cuando Argentina se despega, Uruguay es segundo solo y Brasil cae a la quinta

Tras la fecha 12 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Argentina extendió su ventaja como líder tras vencer 1-0 a Perú en La Bombonera, un resultado que no reflejó el dominio total de los argentinos durante el encuentro. Mientras tanto, Uruguay subió al segundo puesto en solitario gracias al empate 1-1 contra Brasil en Bahía, sumado al sorpresivo 1-0 de Ecuador sobre Colombia en Barranquilla. Este resultado dejó a los dos seleccionados del Pacífico a un punto de la Celeste.

Brasil cayó al quinto lugar con 18 puntos, uno más que Paraguay, que mantuvo su invicto desde la llegada de Gustavo Alfaro al igualar 2-2 con Bolivia en El Alto. Este empate consolidó a Paraguay en puestos de clasificación, con una renta de cuatro puntos respecto a su rival, que se encuentra séptimo y en zona de repesca.

Venezuela, con 12 puntos, pelea por alcanzar la posición de repechaje, a solo un punto de Bolivia, que se encuentra en el sexto lugar. Chile alcanzó las nueve unidades tras ganar 4-2 a Venezuela, mientras que Perú se mantiene último con siete puntos.

- espacio publicitario -

Leyendo a Bielsa…

«Yo siempre les digo a los muchachos que el fútbol para nosotros es movimiento, desplazamiento. Hay que estar siempre corriendo. No hay ninguna circunstancia en la que un jugador deba estar parado en la cancha…»

En una reflexión sobre su filosofía de fútbol, Marcelo Bielsa expresó:

«Soy docente, profesor de educación física. Tras jugar unos pocos partidos en Newell’s, me di cuenta de que no podía ser futbolista de nivel, y entonces me propuse ser entrenador de nivel. Para lograrlo, el primer paso fue convertirme en especialista en educación física, porque ahí radica el secreto del fútbol. No tengo aspiraciones docentes fuera del fútbol, solo busco estar mejor preparado para formar futbolistas.»

Ugarte, el ausente…

Uruguay empató 1-1 ante Brasil en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, por la fecha 12 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. La única noticia negativa fue la amonestación de Manuel Ugarte, quien quedó suspendido para el próximo partido, en marzo, contra Argentina en el Estadio Centenario.

A los 41 minutos del encuentro, Ugarte cometió una falta sobre Vinicius al borde del área, lo que le costó su cuarta tarjeta amarilla. Ya había sido amonestado en los partidos contra Chile, Argentina y Venezuela, por lo que no podrá jugar ante los argentinos.

City Torque y Uruguay Montevideo

Montevideo City Torque y Uruguay Montevideo empataron 0-0 en el Parque Viera, en el partido de ida por el segundo ascenso a Primera División. La revancha se jugará el próximo martes 26, y el ganador acompañará a Plaza Colonia como el segundo equipo ascendido a Primera.

Actualmente, ninguno de los dos equipos ha logrado sacar ventaja. Uruguay Montevideo, dirigido por Richard Pellejero, y City Torque, con Pablo Gaglianone al mando, luchan por ese puesto de ascenso. Gaglianone asumió el cargo tras la desafectación del argentino Pablo Marini.