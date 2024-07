CrowdStrike: La plataforma de ciberseguridad cuya falla impactó a miles de sistemas en todo el mundo

El incidente comenzó a ser reportado en las primeras horas desde Australia, donde se informó que varias empresas experimentaban interrupciones en sus sistemas debido a un fallo. Pocas horas después, el problema se había expandido globalmente, impactando a entidades muy importantes a nivel mundial.

¿Qué es CrowdStrike?

Es una herramienta de ciberseguridad ampliamente utilizada por numerosas empresas para prevenir violaciones de seguridad y protegerse contra amenazas digitales. El fallo reciente se ha identificado específicamente en la actualización del producto estrella de la compañia llamado Sensor Falcon, que se instala en sistemas operativos Windows, Mac o Linux. La empresa ha emitido un mensaje grabado para informar que está al tanto de los “informes de fallos en Windows relacionados con su sensor Falcon”.

Interrupciones globales en TI (Tecnologías de la Información) debido a una actualización de CrowdStrike

Una reciente actualización de software de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike ha causado interrupciones significativas en los sistemas de TI a nivel mundial. Durante la madrugada del viernes, numerosos dispositivos con el sistema operativo Windows de Microsoft comenzaron a mostrar errores, incluyendo la temida pantalla azul de la muerte (BSOD). Esta interrupción afectó a múltiples sectores, como bancos, aeropuertos, estaciones de televisión y hoteles, con informes de problemas originados en Australia y extendiéndose rápidamente al Reino Unido, India, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.

Las interrupciones están vinculadas a una actualización de CrowdStrike, y no parecen ser resultado de un ciberataque malicioso. Los funcionarios de ciberseguridad sugieren que los problemas podrían deberse a una actualización mal configurada o corrupta que la empresa envió a sus clientes. Según los ingenieros de CrowdStrike en un foro de Reddit, han estado recibiendo “informes generalizados de BSOD en hosts de Windows” y actualmente están trabajando en una solución para los sistemas afectados.



El principal indicio del fallo es el pantallazo azul en sistemas Windows, que provoca un ciclo de reinicios continuos, dejando las computadoras inoperables. Los especialistas en TI de las compañías afectadas están aplicando las medidas recomendadas en el boletín de emergencia emitido por Microsoft y CrowdStrike para abordar el inconveniente y restablecer la normalidad operativa.

El sitio DownDetector indicó que plataformas como Movistar, Instagram, Microsoft 365, Microsoft Store, Microsoft Azure, Visa,, Kutxabank (España), Unicaja, Banco Santander y Spotify estaban experimentando problemas.

George Kurtz, CEO de CrowdStrike, confirmó que se identificó un “defecto” en una actualización de Windows, aclarando que “esto no constituye un incidente de seguridad ni un ciberataque.”

