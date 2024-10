“Creemos en un Estado que tienda la mano generosa a aquellos que más lo necesitan”

Raúl Lozano, Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial

En el marco de la campaña electoral vino a nuestra ciudad el Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial Raúl Lozano, para participar del lanzamiento de la candidatura a la diputación de Carlos Bruno, que con su Lista 850 respalda la lista al Senado de Lozano en Cabildo Abierto (CA).

– ¿Cómo observa el desarrollo de esta campaña electoral a dos semanas de las elecciones?

– Estamos encabezando una lista al Senado con el sublema “Un solo País”. Creemos que si queremos avanzar como país tenemos que lograr consensos, acuerdos y diálogos. Es lo que hemos hecho en nuestra trayectoria en el Senado, que fuimos coordinador de bancada de CA durante los tres años y cuatro meses que estuvimos allí, y ahora como Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, buscando siempre solucionar problemas más que crearlos. Es para eso que CA ha llegado. Somos totalmente coalicionistas, creemos en la herramienta de la coalición, que llegó para quedarse. Tenemos que dar todo lo nuestro para que la misma siga mejorando y sea eficiente como coalición de gobierno donde distintos partidos con distintos perfiles y filosofías convergen para lograr un país mejor.

Desde el Senado de la República siempre votamos convencidos aquello que era lo mejor para el país, y por eso hoy estamos aquí en Salto, apoyando a la Lista 850 encabezada por Carlos Bruno como candidato a Diputado. Venimos recorriendo el país con una campaña en lo personal atípica ya que no hacemos lo que hacen casi todos los políticos, es decir, hablar de propuestas o de cosas que piensan hacer, sino que nosotros más que nada estamos haciendo nuestra propia campaña, pero por sobre todas las cosas, demostrándole a la gente que cuando se quiere y se tienen los recursos necesarios, se puede. Por eso hemos entregado viviendas antes de ayer en Carreta Quemada en el departamento de San José, entregamos 50 títulos de propiedad a retirados militares que hacía más de 20 años que estaban esperando que se les otorgara, se trata de familias muy humildes que emocionadas hasta las lágrimas recibieron esos títulos. Lo mismo acontece cada vez que entregamos viviendas. Ayer entregamos viviendas en Fray Bentos por el Plan Avanzar, donde también vivimos momentos de gran emoción, como hoy (jueves) lo vivimos en la entrega de viviendas aquí en Salto del programa socio habitacional Juntos, que como sabemos, se trata de viviendas de personas que viven en los asentamientos irregulares en la enorme mayoría, zonas que son realmente muy humildes y que merecen tener una vida mejor. Creemos en un Estado que tienda la mano generosa a aquellos que más lo necesitan.

– En la campaña pasada Manini usó una frase que se viralizó, “se acabó el recreo”, ¿a quién se le debería acabar el recreo en los próximos cinco años?

– Se interpretó como que esa frase iba dirigida solo a los aspectos de seguridad, donde se quebró una curva ascendente que desde el año 85 no se había modificado. Esa curva se había puesto más vertical durante los gobiernos del Frente Amplio, que a nuestro entender partía de un paradigma que no es cierto, que decía que la culpa del delincuente es el resto de la sociedad. Eso no es así, porque ese paradigma lleva a decir que pobreza y delincuencia es lo mismo, eso para nosotros es una reverenda mentira, conocemos a personas muy humildes que son muy honestas, y conocemos de los otros también. Entonces, partir de un paradigma así lleva a cometer muchos errores, que dentro de eso estaba el no respeto a la autoridad, no solo en la parte de seguridad sino en todo, en la familia, en la educación. Hubo una epidemia que a veces uno se olvida, donde iban padres y madres a pegarle a la maestra. También se le perdió el respeto a la autoridad policial, no hay que olvidarse cuando vinieron con un aerosol a pintar a un policía en medio de una manifestación y el policía no pudo hacer absolutamente nada porque dentro de ese paradigma estaba aquello de que no podía reprimir.

Hoy estamos por un buen camino, donde se han recompuesto esos valores que tenía nuestra sociedad, pero todavía falta, porque los niveles en seguridad aun no son aceptables, hay que mejorar. Tenemos que seguir trabajando en el respeto, sobre todo con los jóvenes. Después tenemos el problema de la droga que lejos de acabarse el recreo, se siguió con una política similar a la que tenía el FA. Creemos en la libertad de cada uno, el que quiera consumir alguna sustancia que lo haga, pero antes tiene que estar bien informado sobre qué le produce. La campaña que hizo Tabaré Vázquez sobre el tabaco fue excelente, pero sin embargo no pasó lo mismo con las drogas.

– La última palabra es suya.

– Le diría a los salteños que no dejen de soñar, tengan esperanza. Cada vez que entrego viviendas, y lo estoy haciendo a diario en los distintos departamentos, hemos incentivado lo que nos gusta llamar un Ministerio en Movimiento de cara hacia el interior, no solo metropolitano, llevando soluciones a todas aquellas familias que más lo necesitan, tendiendo la mano generosa del Estado, convirtiendo los sueños y esperanzas de la gente en realidades, que es lo que más nos importa, tratar de materializar lo que son esos sueños. No dejen de soñar, que quienes tenemos responsabilidades de gobierno y en la gestión tenemos que hacer lo imposible para tratar que esos sueños puedan cumplirse.

PERFIL DE RAÚL LOZANO

Viudo, tiene una hija y una nieta.

Es del signo de Libra.

De chiquito quería ser abogado.

Es hincha de Nacional.

¿Alguna asignatura pendiente? Nos sentimos satisfechos.

¿Una comida? El pescado.

¿Un libro? Don Quijote de la Mancha.

¿Una película? Invictus.

¿Un hobby? Bailar tango.

¿Qué música escucha? El rock nacional, tropical.

¿Un día de la semana? Dicen que los viernes.

¿El peor día? Dicen que los lunes.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de a gente? La mentira.