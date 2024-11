Cosas que, quizás, no sabías de los casinos

Aparentemente todo está claro en un casino, grosso modo se podría definir como un salón, físico o virtual, donde es posible elegir entre una amplia variedad de juegos destinados a un público adulto que disfruta con la emoción del azar y las apuestas.

Sin embargo, tanto un casino físico a pie de calle como un casino online en el entorno digital de internet, esconde secretos que tienen como objetivo optimizar la experiencia del jugador para que se sientan cómodos y se lo pasen en grande.

Todo en estos espacios está estudiado al mínimo detalle, incluso para que pasen desapercibidos elementos que forman parte de una estrategia cuidada que, con seguridad, sorprenderá al más curioso.

En los casinos no hay relojes

Es posible que este objeto haya pasado por completo desapercibido para cualquier visitante de un casino, precisamente porque no hay ninguno. Se trata de un detalle que, aunque a priori pueda parecer trivial, no lo es en absoluto. Que no existan estos objetos en todo el casino tiene como misión que los jugadores no sean conscientes del paso del tiempo que pasan participando de su oferta lúdica. Esto es fácil de entender cuando se entiende la psicología que se encuentra detrás de este ocultamiento.

La psicología del tiempo en el casino

Los casinos diseñan su estructura con el objetivo de que la experiencia vivida por sus visitantes sea envolvente, de este modo, todo el espacio disponible, incluida la iluminación y la decoración, estará calculado para que el jugador pierda la noción del tiempo. De este modo, el jugador se verá en una situación ideal, de confort y vacío temporal, inmersos en una ambiente amigable y acogedor que evita distracciones sobre el juego, invitando a pasar el mayor tiempo posible entretenido, sin pensar en ningún momento en el paso de las horas.

La iluminación

Los jugadores están demasiado ocupados, buscando fórmulas o siguiendo consejos que aumenten la posibilidad de ganar en cada partida, para percatarse de que la iluminación en estos locales siempre es artificial y bastante regular en todos lados. No hay ventanas por donde entre luz natural, de este modo, el jugador no sabe si es de día o de noche, si entró de madrugada y está amaneciendo, o llegó a primera hora de la tarde y ya está anocheciendo. De nuevo se elimina la presión del paso del tiempo.

Así mismo, el diseño de la iluminación es de luces brillantes y parpadeantes, la idea es crear una atmósfera animada. El objetivo no es otro que el de mantener a los jugadores despiertos y activos para que sigan jugando.

La estrategia del tiempo suspendido

Con el nombre de tiempo suspendido se define este concepto, ampliamente utilizado por los diseñadores de casinos. La idea es mantener a los jugadores en un estado de indiferencia ante distracciones externas, como pueden ser las horas, el clima o el mundo exterior, en general. El objetivo es que los jugadores mantengan su concentración en seguir apostando.

La organización de las máquinas tragaperras y las mesas de juego (póker, blackjack, bacarrá, ruletas…) también tiene su propio objetivo, facilitar el movimiento entre un área de juego y otra.

El entorno

Cuando se dice que todo está diseñado por y para el jugador, quiere decir absolutamente todo. La música, por ejemplo, juega un papel fundamental en la experiencia del casino. Generalmente, las melodías son animadas y repetitivas, manteniendo a los jugadores en un estado de ánimo positivo y motivado. El volumen está calibrado para que sea lo suficientemente alto como para crear un ambiente emocionante, pero no tanto como para molestar.

Los casinos suelen estar diseñados para ser extremadamente cómodos, con asientos en las mesas de juego y las sillas frente a las máquinas tragamonedas acolchadas y ergonómicas, de este modo, los jugadores permanecen sentados durante largos periodos sin cansarse.

Suelen estar diseñados como laberintos intencionalmente para dificultar la salida, lo que anima a los jugadores a quedarse y, posiblemente, hacer una última apuesta antes de irse.

El servicio de bebidas suele ser gratuito, puesto que esto contribuye a la mencionada sensación de comodidad y bienestar. Los jugadores se sienten bien atendidos y menos inclinados a abandonar el recinto. Incluso el sonido de las máquinas tragaperras está programado para emitir victorias efusivas, incluso si la ganancia es pequeña o no se ha producido.

¿Siguen los casinos online la misma estrategia?

En la medida de lo posible, sí. Aunque las estrategias mencionadas están principalmente asociadas con los casinos físicos, los casinos en línea también han adoptado algunas de estas tácticas. Sin manipular el entorno físico, las plataformas de juego en línea utilizan luces llamativas, animaciones envolventes y sonidos agradables para crear una atmósfera que atrape y el jugador se sienta victorioso, cómodo y especial.

Por otro lado, los casinos online suelen ofrecer bonificaciones más a menudo que los establecimientos físicos. Los giros gratis o créditos adicionales para mantener a los jugadores activos y motivados son habituales. Son promociones y recompensas que actúan como un incentivo psicológico, fomentando que los usuarios sigan apostando sin preocuparse demasiado por el tiempo que están dedicando al juego.