Copar el Vispo Mari con Salto para ascender: ¿tan difícil es?

Así está el programa de partidos. Este es. Una manera de palpitar lo que sucederá el fin de semana que viene, cuando Salto y Tacuarembó Fútbol Club apuesten todo por el segundo ascenso a la «A» en categoría de juveniles. El sábado con dos partidos en Tacuarembó y el domingo, en las tres restantes categorías en el Parque Juan José Vispo Mari.

Desde la dirigencia de Salto Fútbol Club y sobre todo desde quienes son parte de la Dirección Técnica, acaso una ilusión sin maquillajes: copar el escenario y que los juveniles nuestros, sepan de un amparo real desde quienes podrán ser parte de un entorno a favor. EL PUEBLO no hace menos que sumarse a esta pretensión, porque hace a una instancia clave: el ascenso está al alcance de la mano, después de un trayecto de excepción en la temporada.

Como aspecto a tener en cuenta: el ingreso es libre. Nadie pagará la entrada. Una manera de hacer más viable la asistencia del aficionado. La voluntad y las ganas de ser parte de ese tiempo que resta, para que Salto Fútbol Club alcance el fin. Que de eso, en definitiva se trata.

Los categorizados de OFI

Robert Ledesma, Mauro Melo y José De Los Santos: ellos tres

La nómina fue revelada. Se trata de los árbitros categoría «B » y «A» habilitados por el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, para los torneos del 2025. La inclusión de tres jueces de la Liga Salteña de Fútbol. En el caso de la categoría «A», se incluye a Robert Ledesma (foto), mientras en la categoría «B», Mauro Melo y José Gabriel De Los Santos.

De los tres, en verdad, el único nacido en Salto es José de los Santos, mientras Ledesma es sanducero y Melo artiguense. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar la lista en cada uno de los dos niveles.

Categoría A

Árbitros Carlos Paz Marcelo Palacios Jonatan Ramos Sebastián Montenegro Cristian Bouvier Gastón Soba Matías Pérez Gonzalo De León Fernando Martínez Facundo Piña Carlos Sotelo Matías Schneider Néstor Coelho Néstor Pereyra Robert Ledesma Juan Rodríguez Marcos Beltrán Rodolfo Rivero Mario Mauttone Gonzalo Cidades

Categoría B

Árbitros Adrián Ferro Maicol Borges Yoney Oberlay Rodrigo Saboreo Diego Fagundez Fernando Soca Nicolas Coria Jonatan Aranda Luis Ferreira Jhonatan Altez Mauro Melo José De Los Santos Bruno Rodríguez Carlos Montes Cesar Arrué Eduardo Castillo Santiago Gómez Henry Souza Heber Dotta Tomás Luciaro Charles Barreto Eris Herrera Yosel González Guillermo Suarez

En la «U» y Ferro…

La noche de grises

No se podría cuestionar lo que Robert Ledesma significa como árbitro: es bueno, es apto. No le faltan aptitudes en los planos vitales de la técnica y la disciplina. Por eso y para la sorpresa misma, su última versión en el Campeonato Salteño 2024 cuando controló el partido de Ferro Carril y Universitario por la quinta fecha. Porque se trató esta vez, de un arbitraje sin jerarquía, hasta lento de reacción física y mental, por lo que equivocaciones no le faltaron.

Pero además, cayó en la peor trampa que un juez central puede caer: el exceso de diálogo con los jugadores. Ledesma fue factor ineludible para que el partido se cortara más de la cuenta y resignara tanto continuidad como estética. Aceptó la protesta sistemática y echó tierra a esa cuota fermental de personalidad que suele no faltarle.

La verdad sea dicha: no fue un arbitraje para la decepción, pero lejos de lo que Ledesma suele ofrecer. Esta vez fue más actor que árbitro. Canjeó el rol. Es obvio que no le faltan razones para recuperar la esencia de una calidad a favor del arbitraje. Esa que tiene. Esa que no debiera traicionarla.