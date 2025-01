Copa Confraternidad del Río Uruguay

Será mañana sábado 25 de enero cuando se juegue en el Parque Nicolás Balbela de Belén, la nueva edición de la Copa Confraternidad en fútbol, que incluye a selecciones del Interior. El lanzamiento del torneo, el calendario de partidos y los horarios establecidos como para tener en cuenta; 18, 20 y 22 horas, aguardándose una asistencia que deje en claro el concepto de fiesta y fraternidad cuando se proponen partidos de esta índole.

A primera hora, el juego de Villa Constitución vs Belén; a segunda hora, Belén vs perdedor del primer partido y en tercer turno, Belén vs el ganador del primer partido.

Los que fueron

En ocasión de lanzamiento aludido en el Municipio de Belén, las asistencias puntuales del Alcalde Belén, Enrique Zulliani, Gustavo Benítez por la Liga Regional de Fútbol de Villa Constitución en su carácter de presidente, diputado nacional, Dr. Álvaro Lima, el Director Técnico de Belén, Roberto Miller y Géber Alfonso López, Director Técnico de Villa Constitución, más los colegas Fabián Priario y Marcelo Oliva en el área puntual de la difusión del evento que se viene.

Artigas y Salto con terna de Tacuarembó

En página 1 de la edición de la víspera de EL PUEBLO, para acentuar lo relativo al juego de Artigas y Salto, por la tercera fecha de la rueda correspondiente al Campeonato del Litoral Norte. Será el domingo 26 de enero en el Estadio Matías González de la capital fronteriza.

El control de una terna de la Liga de Fútbol de Tacuarembó, integrada por Rodolfo Fabián Rivero, Nelson Gustavo Maneiro y Juan Francisco Gómez.

Para el sábado en tanto, está pactado el juego de Tacuarembó y Rivera en el Estadio «Ing. Raúl Goyenola», sumándose la terna de la Liga de Fútbol Flores: Gonzalo de León, Ruben Darío Pedreira y Néstor Adrián Maqueira.

A su vez mañana sábado se jugará la cuarta fecha en la serie «A» del Campeonato del Litoral y en el caso de la Liga de las Colonias Agrarias será local frente a Bella Unión, segundo en la tabla y detrás del puntero exclusivo Guichón (9 puntos). A las 21.45′ en mayores en el Parque Juan José Vispo Mari con una terna que arriba desde la Liga Departamental de Rivera: Luis Calistro Ferreira, Marcio Echeverriaga y Pamela Lemos. Las tres derrotas consecutivas de la Liga, para situarse en la última posición, mientras la Sub 18 registra dos caídas y una imposición.

Jefferson Moreira… y para conocerlo mejor

Jefferson Moreira, es el zaguero que se acoplará al plantel 2025 que orientará por segundo año consecutivo, Héctor Alejandro Torrens, y con la mira puesta en dos frentes: el Campeonato de OFI en la Divisional «A» y el Campeonato Salteño.

Año Club 2009 Peñarol 2012 Cerro (cedido) 2012 El Tanque Sisley (cedido) 2014 El Tanque Sisley 2017 River Plate 2017 Club Atlético Rentistas (segunda división Uruguay) 2018 Club Atlético Pantoja (República Dominicana) 2019 Villa Teresa 2025 Nacional

Moreira tiene 33 años,. Nació en 1991 en Bella Unión. Se consagró Campeón uruguayo en 2009 y luego firmó contrato por dos temporadas con Cerro. En 2014 quedó libre de Peñarol y firmó contrato con El Tanque Sisley.

En 2017 fue adquirido por River Plate, firmó contrato en Club Atlético Rentistas (segunda división Uruguay) y en 2018 fue adquirido por el **Club Atlético Pantoja de República Dominicana saliendo campeón de clubes de la *CFU* 2018 (campeones del Caribe). En marzo de 2019 firmó contrato en Villa Teresa, luego en Bella Vista, La Luz, Miramar y Oriental de La Paz. Jefferson y en este 2025, con la de Nacional en el pecho.