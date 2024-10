Cooperativas de Vivienda: Una Alternativa Viable para la Clase Obrera sin Acceso a Créditos

Rosa García, FUCVAM Salto:

El crecimiento de estas cooperativas “se debe a que son alternativas más viables para un sector de la población; como la clase obrera, que no tiene capacidad de ahorro y menos acceso a un préstamo”

Rosa García es quien actualmente preside la Mesa Departamental Salto de la FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua), que tiene su espacio en Casa Quiroga (Seregni y Maciel). Así dialogaba con EL PUEBLO:

-En tu caso, ¿cómo te vinculás con una cooperativa?

Soy cooperativista de la cooperativa Covicos (Enrique Amorim 2916), fundada en 2009. Yo ingresé a esta cooperativa en el año 2013. Todavía la cooperativa estaba en trámite, al poco tiempo se inician obras. Y desde el año 2016 estamos habitando. Entré a la cooperativa porque en un momento de mi vida, tuve que volver con mis hijos a la casa de mi mamá, es una zona inundable, pasamos por inundaciones y todo eso, y decidí que era momento de tener mi casa, para mí y para los míos. Entonces empecé a buscar, agoté recursos y finalmente por un llamado que hubo en la cooperativa ingresé. En ese mismo año, la cooperativa ya estaba afiliada a la Federación, empecé a participar junto con una compañera y desde ahí no he parado. He hecho toda la formación en la escuela de la Federación, por lo tanto soy formadora, doy talleres sobre cómo iniciar una cooperativa, todo el proceso, hasta la etapa de la convivencia.

-Recordemos qué es FUCVAM…

Es una organización social de segundo grado, que nuclea a las cooperativas de vivienda de propiedad colectiva. Tiene 54 años de lucha por la vivienda digna, destinada a los sectores populares, trascendiendo incluso las fronteras, porque nuestro modelo fue exportado a toda América Latina, Europa y África. Además nunca estuvimos ajenos a todas las causas populares que se han planteado.

-¿Qué números manejan de cooperativas?

En la actualidad tenemos más de 800 cooperativas en todo el país, lo que equivale a más de 35.000 familias.

-¿Y en Salto?

En Salto hay unas 80 cooperativas afiliadas. En este último tiempo, no es necesario dar número, podemos mirar a nuestro alrededor y nos damos cuenta del crecimiento que han tenido las cooperativas de vivienda. Incluso vemos llamados en las redes sociales, y siempre tenemos algún conocido, amigo o pariente que integra alguna cooperativa. Uno recorre Salto y ve las obras, y ni que hablar los grandes complejos que se han formado, que son barrios cooperativos, como el caso de El Volcán, también acá en mi zona (Rodó y Enrique Amorim) se han nucleado muchas cooperativas, también en la zona de Rodó y Apolón se está formando otro barrio cooperativo.

-¿A qué creés que se debe ese crecimiento?

Esto se debe a que son alternativas más viables para un sector de la población; la clase obrera por ejemplo, que no tiene capacidad de ahorro y menos acceso a un préstamo. O sea que el trabajador encuentra la forma más viable de tener su vivienda. Pero también nosotros decimos que si bien las cooperativas de vivienda por ayuda mutua cubren una gran parte del déficit habitacional, tampoco lo cubre todo. Actualmente en nuestro país no existe una experiencia que haya desarrollado el sector privado que haya sustituido exitosamente a la del Estado. Tenemos por ejemplo la experiencia de los núcleos básicos evolutivos, en los años 90, pero fueron «cascarones» para que la gente se meta adentro. Eso terminó siendo ícono de lo que no hay que hacer. Más atrás en el tiempo estaba la experiencia de la ley de incentivo a la vivienda de interés social, actualmente llamada “vivienda promovida». El objetivo era ampliar el stock de viviendas sociales disponibles a partir de la renuncia fiscal en favor de los promotores inmobiliarios e inversores privados. Y no han sido familias de trabajadores quienes hoy ocupan esos miles de costosos apartamentos…

-La semana pasada ustedes organizaron uan actividad…

Justamente el 20 de octubre, que para la Mesa ya es un clásico hacer esta actividad, en el marco del Día de los sin techo, se hizo una actividad que busca concientizar, reivindicar y mantener el compromiso con seguir luchando para que todos tengan una vivienda digna. Pero no solamente el sector trabajador sino todos los sectores. Esta actividad estaba marcada por un eslogan que decía que la conciencia se crea cuando miramos a nuestro alrededor. Tratamos de mostrar en esa actividad el Salto que no queremos ver.

-¿Cuál es ese Salto?

Ese Salto que cuando vemos gente durmiendo en la calle miramos para otro lado, o cuando vemos niños en los asentamientos con aguas servidas al lado, miramos para otro lado. Ahora que los filtros están tan de moda en las redes sociales, es como que también le ponemos filtro a esa parte de Salto. Creemos que la solución es seguir luchando por una verdadera política de gobierno que cubra todas las necesidades. Para eso necesitamos también un fondo nacional de recursos que dé respaldo y que no se lo toque. Porque un techo digno implica no solo la casa, sino también el desarrollo social y económico, que también viene de la mano, por ejemplo, con tener regularizado el tema de acceso al suelo, que si bien hay leyes, estaría bueno que se las aplique y no se especule con eso. Es importante además no terminar segregados en lugares que no son buenos, donde no hay servicios como saneamiento, luz, agua… En definitiva una cooperativa crea comunidad. Es importante que los ómnibus pasen, que haya policlínicas, entre otras cosas. Una cooperativa llega a un lugar y cambia la vida de ese lugar, los comercios se nutren de ella, etc.

INICIO DEL INFORME SEMANAL SOBRE EL SISTEMA DE COOPERATIVISMO DE VIVIENDAS